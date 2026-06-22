বিশ্বকাপত প্ৰথম গ'ল দি কেপ ভাৰ্ডেৰ আন এক চমক; ইৰাণ-বেলজিয়ামৰ মেচ ড্ৰ’, ইজিপ্তৰ জয়

বিশ্বকাপত প্ৰথম গ'ল দি কেপ ভাৰ্ডেৰ আন এক চমক; ইৰাণ-বেলজিয়ামৰ মেচ ড্ৰ’, ইজিপ্তৰ জয়
ফিফা বিশ্বকাপত কেপ ভাৰ্ডেৰ হৈ ফ্ৰী কিকৰ জৰিয়তে প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে কেভিন পিনাই । আনহাতে, ইৰাণৰ গ'লৰক্ষকৰ ঐতিহাসিক প্ৰদৰ্শন । ইজিপ্তৰ মহম্মদ চালাহৰ ইতিহাস ।
Published : June 22, 2026 at 2:59 PM IST
মিয়ামি গাৰ্ডেনছ : যিমানে দিন আৰু গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচসমূহ আগবাঢ়িছে ফিফা বিস্বকাপৰ উত্তেজনা সিমানে বৃদ্ধি পাইছে । তাৰ মাজতে ভঙা-পতা হৈছে বিভিন্ন অভিলেখ । ইয়াৰ উপৰি ৰাউণ্ড অব-৩২ত প্ৰৱেশৰ বাবেও চলিছে কঠোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ।
আনহাতে, এইবাৰৰ বিশ্বকাপত বহু নতুন দলে চমক সৃষ্টিৰ বিপৰীতে কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠিত দলে নিজৰ সুনাম অনুযায়ী খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই । ইয়াৰে ভিতৰত ব্যতিক্ৰম হৈছে প্ৰথমবাৰ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই খলকনি সৃষ্টি কৰি বিশ্বৰ এখন অন্যতম ক্ষুদ্ৰ দেশ কেপ ভাৰ্ডে ।
কেপ ভাৰ্ডেৰ প্ৰথম বিশ্বকাপৰ যাদুকৰী আৰম্ভণি এতিয়াও শেষ হোৱা নাই । হয়তো এয়া এক আৰম্ভণিহে বুলি ক'ব পৰা যায় । যোৱা সপ্তাহত প্ৰতিযোগিতাখনৰ এটা অন্যতম দাবীদাৰ দল স্পেইনক স্তম্ভিত কৰাৰ কৰাৰ পিছত ক্ষুদ্ৰ দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনে দেওবাৰে উৰুগুৱেৰ বিৰুদ্ধেও একেই খেলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰে । দুবাৰৰ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন উৰুগুৱেৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপৰ একেবাৰে পানীকেঁচুৱা কেপ ভাৰ্ডেয়ে ২-২ ব্যৱধানত মেচ ড্ৰ’ কৰি আন এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে ।
কেভিন পিনাই ফ্ৰী কিকৰ জৰিয়তে গ’ল দি বিশ্বকাপত কেপ ভাৰ্ডেৰ হৈ প্ৰথমটো গ’ল দিয়াৰ বিৰল সন্মানৰ অধিকাৰী হয় । আনহাতে, হেলিঅ’ ভাৰেলাই মেচখনত সমতা স্থাপন কৰি উৰুগুৱেৰ বিজয় আশাত চেঁচাপানী ঢালে । ইয়াৰ জৰিয়তে ৪৮টা দলৰ এইবাৰ সম্প্ৰসাৰিত প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্যতম আশ্চৰ্যকৰ দলত পৰিণত হৈছে কেপ ভাৰ্ডে । লগে লগে দলটোৰ এতিয়া নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাইছে ।
মেচৰ শেষত কেপ ভাৰ্ডেৰ প্ৰশিক্ষক পেড্ৰ’ লেইটাও ব্ৰিটোৱে দোভাষীৰ জৰিয়তে কয়, "এইটো এনেকুৱা এটা কথা যিটো আমি আন সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দলবোৰৰ বাবে কৰি আছোঁ । এনেকুৱা দল, যিবোৰে বিশ্ব প্ৰতিযোগিতাত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে । আমি এইটোও দেখুৱাবলৈও ইয়াত আছোঁ য়ে কোনো দেশ হয়তো সৰু হ'ব পাৰে, আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হ'ব পাৰে, কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ মনোবল দৃঢ় হয়, যদি তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকেও অন্য ডাঙৰ দল আৰু উচ্চস্তৰৰ খেলুৱৈৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই থিয় হ'ব পাৰে ।"
উল্লেখ্য যে আফ্ৰিকাৰ পশ্চিম উপকূলৰ দ্বীপসমূহৰ এই গোটটোৰ ভূখণ্ড প্ৰায় ৪,০০০ বৰ্গমিটাৰ (প্ৰায় ২.৫ মাইল) আৰু প্ৰায় ডেৰ মিলিয়ন বাসিন্দাই ইয়াত বাস কৰে । যাৰ ফলত জনসংখ্যাৰ হিচাপত বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা তৃতীয় সৰ্বনিম্ন দেশ হিচাপে কেপ ভাৰ্ডে পৰিগণিত হৈছে ।
আনকি দেওবাৰৰ মেচখনত সমগ্ৰ মিয়ামি ষ্টেডিয়াম বৃহৎসংখ্যক উৰুগুৱেৰ অনুৰাগীৰ চিঞৰ-বাখৰত উত্তাল হৈ থকাৰ পিছতো কেপ ভাৰ্ডেৰ খেলুৱৈসকল যেন অতি নিৰ্ভীক আছিল । লেইটাও ব্ৰিটোৱে এই সন্দৰ্ভত কয়, "এবাৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হ’লে বহু কথা সমান হৈ পৰে ।"
যোৱা সপ্তাহত স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে গ'লবিহীনভাৱে ড্ৰ’ খেলি প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্যতম অঘটন ঘটোৱাৰ পিছত কেপ ভাৰ্ডিয়ান অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকৰ উদযাপন অব্যাহত ৰাখে । পিনায়ে উৰুগুৱেৰ প্ৰতিৰক্ষা বেহু ভেদ কৰি এক ডাইভিং শ্বটেৰে গ’লৰক্ষক ফাৰ্নাণ্ডো মুছলেৰাক পৰাভূত কৰি ২১ মিনিটত ১-০ গ’লত কেফ ভাৰ্ডেক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ।
কিন্তু ইয়াৰ পিছতে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি প্ৰথমাৰ্ধৰ শেষৰ ফালে উৰুগুৱেৰ মেক্সি আৰাউজো আৰু অগাষ্টিন কানোবিঅ’ই দুটা গ’ল দি অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । কিন্তু দ্বিতীয়াৰ্ধত খেলপথাৰত নমাৰ কেইমিনিটমান পিছতে মাথিয়াছ অলিভেৰাৰ বেয়া পাছৰ সুযোগ লৈ ভালেৰাই প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্ক’ৰ কৰে ।
উল্লেখ্য যে আৰম্ভণি মেচত ছৌদি আৰবৰ বিৰুদ্ধে ১-১ গ’লত অমীমাংসিত হোৱাৰ পিছত উৰুগুৱেৰ এইটো আছিল দ্বিতীয়টো ড্ৰ’ ।
গ’লৰক্ষক বেইৰানভাণ্ডৰ ঐতিহাসিক প্ৰদৰ্শনত বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণৰ ০-০ গ’লত ড্ৰ’
ইংগলউড : আনহাতে, ইৰাণ আৰু বেলজিয়ামৰ মাজৰ মেডখন ০-০ গ’লত ড্র হয় । এই মেচখনত গ’লৰক্ষক আলিৰেজা বেইৰানভাণ্ডাৰে এক ঐতিহাসিক প্ৰদৰ্শন কৰে । যাৰ ফলত বৰ্তমান যুদ্ধত জৰ্জৰিত দেশখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ নকআউট ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ সপোন এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে ।
এই মেচখনত গ'লৰক্ষকৰ কেইবাটাও স্মৰণীয় প্ৰদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা যায় । দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিতে মেক্সিম ডি কুইপাৰৰ শূন্য দূৰত্বৰ এটা শ্বটক মাটিত বাগৰি এখন হাতেৰে প্ৰতিহত কৰাটো প্ৰতিযোগিতাখনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ গ'লৰক্ষণৰ এটা বুলিব পাৰি ।
কিন্তু দ্বিতীয়াৰ্ধত বেলজিয়াম দলটো ১০ জনলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতো ইৰাণে ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে কোনো গ’ল কৰিব নোৱাৰিলে । ৬৬ মিনিটত বেলজিয়ামৰ ডিফেণ্ডাৰ নাথান এনগ’ই ৰঙা কাৰ্ড লাভ কৰি খেলপথাৰ ত্যাগ কৰিবলগা হয় ।
৯২ বছৰ পিছত ইজিপ্তৰ বিশ্বকাপত প্ৰথমটো জয়
হায়দৰাবাদ : নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ’লৰ ব্যৱধানত ইজিপ্তৰ জয়লাভত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি ফিফা বিশ্বকাপ, ২০২৬ৰ প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে লিভাৰপুলৰ তাৰকা মহম্মদ চালাহে । উল্লেখ্য যে ৯২ বছৰ আৰু ২৫ দিন পূৰ্বে অভিষেক ঘটোৱাৰ পিছত এইটোৱেই আছিল দলটোৰ প্ৰথমটো বিশ্বকাপ জয় । নিউজীলেণ্ডে মেচখন আগ্ৰাসীভাৱে আৰম্ভ কৰি ১৫ মিনিটত ফিন ছুৰমানে দলটোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । আনহাতে, ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত ইজিপ্তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথমাৰ্ধৰ বিৰতিত পিছপৰি আছিল ।
কিন্তু ইয়াৰ পিছত ইজিপ্তে দ্বিতীয়াৰ্ধত শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাই ৫৮, ৬৭ আৰু ৮২ মিনিটত তিনিটা গ’ল দিয়ে । এই তিনিটা গ’ল মুস্তাফা জিকো, মহম্মদ চালাহ আৰু ট্ৰেজেগুৱেটে দিয়াৰ লগতে মেচখনত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাই নহয়, দলৰ বিজয়ৰ চিত্ৰনাট্যও লিখাত সহায় কৰে ।
মহম্মদ চালাহৰ ইতিহাস সৃষ্টি
এই মেচখন ইজিপ্তৰ বাবে যিমান স্মৰণীয় আছিল, তেওঁলোকৰ তাৰকা খেলুৱৈ মহম্মদ চালাহৰ বাবেও সিমানেই স্মৰণীয় আছিল । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কেৱল বিজয়ী গ’ল দিয়াই নহয়, এই বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাখনৰ দুটা সংস্কৰণত গ’ল দিয়া প্ৰথমজন ইজিপ্তৰ খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৮ চনৰ বিশ্বকাপত তেওঁ গ’ল দিছিল ।
ইয়াৰ উপৰি ৩৪ বছৰ ৬ দিন বয়সত গ’ল দিয়া চালাহ ইজিপ্তৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ১৯৯০ চনত নেদাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৩০ বছৰ ৩২০ দিন বয়সত গ’ল দি এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা মেগডী আব্ডেলঘানীৰ অভিলেখ তেওঁ ভংগ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ইজিপ্তে ১৯৩৪ চনত প্ৰথম বিশ্বকাপ খেলিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৯০ আৰু ২০১৮ চনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও ২০২৬ চনত প্ৰথম জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই প্ৰথম জয়ৰ পূৰ্বে ইজিপ্তে খেলা সাতখন মেচৰ ভিতৰত এখনতো জয়লাভ কৰিব পৰা নাছিল । আনহাতে, ২ খন ড্ৰ আৰু ৫ খন পৰাজয়ৰ বিপৰীতে মুঠ ৫ টা গ'ল বিপক্ষক দিছিল ।