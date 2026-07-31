ETV Bharat / sports

ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত বৃহৎ বিনিয়োগ;৫ বছৰত ৩৬,৪৪১ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিত অনুমোদন

অহা ৫ বছৰৰ বাবে খেলো ইণ্ডিয়া আঁচনি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সন্থাসমূহলৈ ৩৬,৪৪১ কোটি টকাৰ মুঠ ব্যয়েৰে বাজেট বৃদ্ধি চৰকাৰৰ ।

Khelo India
ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত বৃহৎ বিনিয়োগ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : July 31, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : স্বাধীনতাৰ পিছত দেশৰ আটাইতকৈ অভিলাষী ক্ৰীড়া উন্নয়ন কাৰ্যসূচী বুলি অভিহিত কৰি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে শুকুৰবাৰে খেলো ইণ্ডিয়া আঁচনি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সন্থাসমূহলৈ বিশেষ সাহায্যত অনুমোদন জনাইছে । অহা ৫ বছৰৰ বাবে এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰত ৩৬,৪৪১ কোটি টকালৈ মুঠ ব্যয়েৰ বাজেট বৃদ্ধি কৰিছিল ।

চৰকাৰে অহা ৫ বছৰত 'খেলো ইণ্ডিয়া' আঁচনিৰ বাবে ২৯,০৫৪ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ খেলুৱৈ হিচাপে গঢ়ি তোলা । ভাৰতে ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰি ২০৩৬ চনৰ অলিম্পিক আয়োজন কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিয়ে এই বৃহৎ বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

অহা ৫ বছৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সন্থাসমূহলৈ ৭৩৮৭ কোটি টকাৰ সাহায্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সন্থাসমূহলৈ সাহায্যৰ বাবে বৰ্তমানৰ বাজেট আবণ্টন ৪২৫ কোটি টকা । নতুনকৈ অনুমোদিত ব্যয় পূৰ্বৰ তুলনাত বহুগুণে বৃদ্ধি পোৱা বুলিও চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে ৷

চৰকাৰৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "অনুমোদিত ব্যয় পূৰ্বৰ খেলো ইণ্ডিয়া আঁচনিৰ তুলনাত প্ৰায় আঠগুণ, যিয়ে ক্ৰীড়াক যুৱ বিকাশ, ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু ভাৰতক বিশ্বব্যাপী ক্ৰীড়া শক্তি হিচাপে উত্থানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।"

বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া পৰিৱেশক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ চৰকাৰে দুটা নতুন পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে - খেলো ইণ্ডিয়া ফিডাৰ স্কুল (কে আই এফ এছ) আৰু খেলো ইণ্ডিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় (কে আই ইউ ভি) - যিয়ে "ক্ৰীড়াক মূলসুঁতিৰ শিক্ষাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিব আৰু প্ৰতিভাৱান শিশুসকলক আগতীয়াকৈ চিনাক্তকৰণ আৰু পদ্ধতিগতভাৱে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব ।"

চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে যে ২০২৬-৩১ বৰ্ষৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সন্থা (এএনএছএফ) আঁচনিখনে ভাৰতীয় খেলুৱৈ আৰু দলসমূহক প্ৰশিক্ষক, ক্ৰীড়া বিজ্ঞান, আধুনিক সঁজুলি, প্ৰশিক্ষক শিবিৰ, বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ নিয়োগ আৰু বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পুঁজিৰ জৰিয়তে সহায় কৰিব ।

চৰকাৰে কয় যে ই গ্ল'বেল চাউথৰ দেশসমূহৰ সৈতে ক্ৰীড়া সহযোগিতাতো সহায় কৰিব আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতৰ থলুৱা ক্ৰীড়াক প্ৰচাৰ কৰিব । বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "শান্তি, অন্তৰ্ভুক্তি আৰু সম্প্ৰদায় উন্নয়নৰ আহিলা হিচাপে মহিলা খেলুৱৈ, পেৰা-এথলীট, থলুৱা ক্ৰীড়া আৰু ক্ৰীড়াৰ বাবে সুযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।" বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এই আঁচনিখনে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ আয়োজন আৰু ভাৰতত বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় আগবঢ়ায় ।

আঁচনিখনে এক ঐক্যবদ্ধ ডিজিটেল ক্ৰীড়া মঞ্চৰ কথাও কল্পনা কৰিছে য'ত খেলুৱৈৰ ডাটাবেছ, আন্তঃগাঁথনি, প্ৰতিযোগিতা, প্ৰশিক্ষক সম্পদ, প্ৰতিভাৰ মূল্যায়ন, পুঁজি আৰু ফিট ইণ্ডিয়াৰ অংশগ্ৰহণ একত্ৰিত কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :

গেৰুৱা হ’ব ভাৰতীয় হকী দলৰ জাৰ্ছীৰ ৰং !

TAGGED:

খেলো ইণ্ডিয়া
ক্ৰীড়া আঁচনি
ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সন্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
KHELO INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.