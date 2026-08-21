বিডব্লিউএফ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ইতিহাস ৰচনা ট্ৰিছা জলী আৰু গায়ত্ৰী গোপীচন্দৰ
চীনৰ জিয়া য়ি ফান আৰু ঝাং শু ছিয়ানক ১৬-২১, ২১-১৫, ২১-১৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ভাৰতীয় যুটি ট্ৰিছা জলী আৰু গায়ত্ৰী গোপীচন্দে ৷
Published : August 21, 2026 at 6:20 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 6:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিডব্লিউএফ(BWF) বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় খেলুৱৈ ট্ৰিছা জলী আৰু গায়ত্ৰী গোপীচন্দে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ৷ বিডব্লিউএফ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ত চীনৰ জিয়া য়ি ফান আৰু ঝাং শু ছিয়ানক ১৬-২১, ২১-১৫, ২১-১৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় যুটিয়ে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ৷
উল্লেখ্য যে, ১৫ বছৰৰ পাছত মহিলাৰ যুটীয়া শাখাত ভাৰতৰ বাবে পদক নিশ্চিত কৰিছে জলী আৰু গোপীচন্দে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে আশ্বিনী পোনপ্পা আৰু জ্বালা গুট্টাই ২০১১ সংস্কৰণত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল ৷
Long wait for medal over! 👏🇮🇳#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/VIEtHH9Uz1— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত উত্তেজনা পূৰ্ণ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনৰ যুটিটোক ১৬-২১, ২১-১৫, ২১-১৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি মহিলা যুটীয়া শাখাত ভাৰতৰ হৈ পদক নিশ্চিত কৰে । ভাৰতীয় যুটিটোৱে ৬৪ ৰাউণ্ড, ৩২ ৰাউণ্ড আৰু প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পোনপটীয়াকৈ খেলত জয়লাভ কৰা এক আকৰ্ষণীয় অভিযানৰ পিছতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
Moments like this mean everything!— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/aOJxpmgroa
মেচখনত প্ৰথমে চীনৰ যুটিটোৱে ৮-২ গ’লত আগবাঢ়িছিল যদিও ভাৰতীয় যুটিটোৱে কেতিয়াও আত্মবিশ্বাস হেৰুৱা নাছিল । তাৰ পাছত অবিশ্বাস্যভাবে চীনৰ যুটীক পৰাস্ত কৰি ইতিহাসত ভাৰতীয় বেডমিন্টন তাৰকা খেলুৱৈ জলী আৰু গোপীচন্দে নিজৰ নাম লিপিব্ধ কৰিলে ৷
উল্লেখযোগ্য যে ট্ৰিছা আৰু গায়ত্ৰীৰ যুটিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে একেটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন মেচ খেলিছিল । অৱশ্যে এইবাৰ তেওঁলোকে আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰ্যায়ত অ’ডছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত কৰে । টুৰ্নামেন্টৰ পৰা পদক লাভ কৰিলে ভাৰতে ২০১১ চনৰ পৰা প্ৰতিটো সংস্কৰণত কমেও এটাকৈ পদক লাভ কৰাৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । লগতে ভাৰতীয় যুটিৰ পৰা এই পদক দেশৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ১৫ সংখ্যক পদক হ’ব ।
লগতে পঢ়ক:ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিং টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপত ঈশানী গগৈৰ খিতাপ