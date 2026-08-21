ETV Bharat / sports

বিডব্লিউএফ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ইতিহাস ৰচনা ট্ৰিছা জলী আৰু গায়ত্ৰী গোপীচন্দৰ

চীনৰ জিয়া য়ি ফান আৰু ঝাং শু ছিয়ানক ১৬-২১, ২১-১৫, ২১-১৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ভাৰতীয় যুটি ট্ৰিছা জলী আৰু গায়ত্ৰী গোপীচন্দে ৷

BWF World Championships
ইতিহাস ৰচনা ট্ৰিছা জলী আৰু গায়ত্ৰী গোপীচন্দৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2026 at 6:20 PM IST

|

Updated : August 21, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিডব্লিউএফ(BWF) বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় খেলুৱৈ ট্ৰিছা জলী আৰু গায়ত্ৰী গোপীচন্দে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ৷ বিডব্লিউএফ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ত চীনৰ জিয়া য়ি ফান আৰু ঝাং শু ছিয়ানক ১৬-২১, ২১-১৫, ২১-১৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় যুটিয়ে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ৷

উল্লেখ্য যে, ১৫ বছৰৰ পাছত মহিলাৰ যুটীয়া শাখাত ভাৰতৰ বাবে পদক নিশ্চিত কৰিছে জলী আৰু গোপীচন্দে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে আশ্বিনী পোনপ্পা আৰু জ্বালা গুট্টাই ২০১১ সংস্কৰণত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল ৷

শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত উত্তেজনা পূৰ্ণ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনৰ যুটিটোক ১৬-২১, ২১-১৫, ২১-১৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি মহিলা যুটীয়া শাখাত ভাৰতৰ হৈ পদক নিশ্চিত কৰে । ভাৰতীয় যুটিটোৱে ৬৪ ৰাউণ্ড, ৩২ ৰাউণ্ড আৰু প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পোনপটীয়াকৈ খেলত জয়লাভ কৰা এক আকৰ্ষণীয় অভিযানৰ পিছতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।

মেচখনত প্ৰথমে চীনৰ যুটিটোৱে ৮-২ গ’লত আগবাঢ়িছিল যদিও ভাৰতীয় যুটিটোৱে কেতিয়াও আত্মবিশ্বাস হেৰুৱা নাছিল । তাৰ পাছত অবিশ্বাস্যভাবে চীনৰ যুটীক পৰাস্ত কৰি ইতিহাসত ভাৰতীয় বেডমিন্টন তাৰকা খেলুৱৈ জলী আৰু গোপীচন্দে নিজৰ নাম লিপিব্ধ কৰিলে ৷

উল্লেখযোগ্য যে ট্ৰিছা আৰু গায়ত্ৰীৰ যুটিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে একেটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন মেচ খেলিছিল । অৱশ্যে এইবাৰ তেওঁলোকে আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰ্যায়ত অ’ডছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত কৰে । টুৰ্নামেন্টৰ পৰা পদক লাভ কৰিলে ভাৰতে ২০১১ চনৰ পৰা প্ৰতিটো সংস্কৰণত কমেও এটাকৈ পদক লাভ কৰাৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । লগতে ভাৰতীয় যুটিৰ পৰা এই পদক দেশৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ১৫ সংখ্যক পদক হ’ব ।

লগতে পঢ়ক:ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিং টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপত ঈশানী গগৈৰ খিতাপ

Last Updated : August 21, 2026 at 6:30 PM IST

TAGGED:

বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ
বিডব্লিউএফ২০২৬
গায়ত্ৰী গোপীচন্দ
আশ্বিনী পোনপ্পা
BWF WORLD CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.