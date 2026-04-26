বেডমিণ্টনৰ ইতিহাসত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন : অহা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ নতুন স্ক’ৰিং ব্যৱস্থা

বেডমিণ্টন বিশ্ব ফেডাৰেশ্ব’নে স্ক’ৰিং ব্যৱস্থাত নিয়ম সলনি কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে ৷ সেই অনুসৰি আগন্তুক বছৰৰ পৰা ২১x৩ ব্যৱস্থা সলনি কৰা হ’ব ।

Biggest Rule Change In Badminton History
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 5:38 PM IST

হায়দৰাবাদ: বেডমিণ্টন ক্ৰীড়াৰ ইতিহাসত অচিৰেই বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ৷ সলনি হ’ব কেইবাটাও নিয়ম ৷ বিশেষকৈ শনিবাৰে বেডমিণ্টন ৱৰ্ল্ড ফেডাৰেশ্ব’নে নতুন স্ক’ৰিং ব্যৱস্থাত অনুমোদন জনাইছে ।

ডেনমাৰ্কৰ হৰ্চেন্সত অনুষ্ঠিত হোৱা বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৩x১৫ স্ক’ৰিং নীতি গ্ৰহণ কৰে । দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে ভোটদান কৰাৰ পিছত এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হয় ।

এই নতুন নিয়মৰ অৰ্থ এয়ে যে প্ৰায় দুটা দশক ধৰি চলি অহা ৩x২১ পইণ্ট ফৰ্মেটৰ দীৰ্ঘদিনীয়া স্ক’ৰিং ব্যৱস্থাত সালসলনি ঘটিব । নতুন ব্যৱস্থা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া খেলসমূহ ২১ পইণ্টৰ পৰিৱৰ্তে ১৫ পইণ্টৰ বেষ্ট অৱ থ্ৰী গেম হিচাপে খেলা হ’ব । এই চুটি ফৰ্মেটে সময়সূচী উন্নত কৰাৰ লগতে খেলুৱৈসকলৰ কল্যাণ সাধন কৰিব বুলি বেডমিণ্টন ৱৰ্ল্ড ফেডাৰেশ্ব’নে জানিবলৈ দিছে ৷

বেডমিণ্টন ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ(বিডব্লিউএফ) ৰ সভাপতি খুনিং পাটামা লিছৱাদট্ৰাকুলে কয় যে এই সিদ্ধান্ত বেডমিণ্টনৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিচিত হ’ব ।

লিছৱাদট্ৰাকুলে কয়, ‘‘আমি পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰা খেল তৈয়াৰ কৰিছো ৷ সমান্তৰালকৈ আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ দীৰ্ঘম্যাদী ভৱিষ্যতৰ বাবে বিনিয়োগ অব্যাহত ৰাখিছো ।’’

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘৩x১৫ স্ক'ৰিং ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য হৈছে অধিক উত্তেজনাপূৰ্ণ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক বেডমিণ্টন, উন্নত সময়সূচী, অধিক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ খেলৰ সময়সীমা আৰু খেলুৱৈৰ কল্যাণ আৰু আৰোগ্যৰ বাবে সম্ভাৱ্য সুবিধা প্ৰদান কৰা ।’’

‘‘ইমান শক্তিশালী পৰম্পৰাসমৃদ্ধ খেল এখনত হোৱা পৰিৱৰ্তনে উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আমি বুজি পাওঁ । অৱশ্যে এই সিদ্ধান্তই বেডমিণ্টনৰ মৌলিক প্ৰকৃতিৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰে । খেলৰ দক্ষতা, কৌশল, শাৰীৰিক আৰু মানসিক দাবী আৰু উত্তেজনা অক্ষত থাকিব’’ বুলিও লিছৱাদট্ৰাকুলে লগতে কয় ৷

ছাইনা নেহৱালৰ উদ্বেগ

এই পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কীয় আলোচনাক লৈ বিশ্বৰ প্ৰাক্তন শীৰ্ষস্থানৰ খেলুৱৈ তথা ভাৰতীয় শ্বাটলাৰ ছাইনা নেহৱালে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ কৈছিল, ‘‘যদি কিবা পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা যায়, তেন্তে এই কথা মনত ৰখা উচিত যে খেলৰ মানদণ্ড আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক ভাৰসাম্যৰ ওপৰত যাতে ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।’’

বছৰ বছৰ ধৰি কৰি অহা পৰীক্ষণ, বিশ্লেষণ আৰু অংশীদাৰসকলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ ফেডাৰেশ্ব’নে কয় যে এক সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ অন্ততহে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

