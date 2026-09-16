এদিনীয়া ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক দীঘলীয়া কেৰিয়াৰ: শচীন টেণ্ডুলকাৰক অতিক্ৰম ব্ৰেণ্ডন টেইলৰৰ
২০০৪ চনত জিম্বাবুৱেৰ প্ৰবীণ উইকেটকীপাৰ বেটছমেন টেইলৰৰ এদিনীয়া মেচত অভিষেক ঘটিছিল ।
Published : September 16, 2026 at 7:49 PM IST
হাৰাৰে (জিম্বাবুৱে): ক্ৰিকেটৰ ভগৱান ভাৰতৰ কিংবদন্তি বেটছমেন শচীন টেণ্ডুলকাৰে ১৯৮৯ চনত এদিনীয়া ক্ৰিকেটত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । সেইবৰ্ষৰ ১৮ ডিচেম্বৰত গুঞ্জৰৱালাৰ জিন্না ষ্টেডিয়ামত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ হৈ এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিষেক কৰাৰ পিচত তেণ্ডুলকাৰে পিচলৈ উভতি চোৱা নাছিল । সুদীৰ্ঘ ২২ বছৰ ৯১ দিন ভাৰতৰ জাৰ্ছী পিন্ধি তেওঁ ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰত ইটোৰ পিছত সিটো অভিলেখ ৰচনা কৰিছিল ।
ইমানদিনে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত আটাইতকৈ দীঘলীয়া কেৰিয়াৰৰ অভিলেখ এইগৰাকী মহান খেলুৱৈৰ নামতেই লিপিবদ্ধ আছিল । টেণ্ডুলকাৰে ২০১২ চনত এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । এইবাৰ এই অভিলেখ জিম্বাবুৱেৰ কিংবদন্তি বেটছমেন ব্ৰেণ্ডন টেইলৰে ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
হাৰাৰে স্প’ৰ্টছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন এদিনীয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াই জিম্বাবুৱেক ৫৯ ৰাণত পৰাস্ত কৰিলেও জিম্বাবুৱেৰ ব্ৰেণ্ডন টেইলৰে এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত আটাইতকৈ দীঘলীয়া কেৰিয়াৰৰ অধিকাৰী বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
২০০৪ চনত জিম্বাবুৱেৰ প্ৰবীণ উইকেটকীপাৰ বেটছমেন টেইলৰৰ এদিনীয়া মেচত অভিষেক ঘটিছিল । তেওঁৰ এই দীঘলীয়া কেৰিয়াৰত ২২ বছৰ ১৪৬ দিন অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
পুৰুষৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক দীঘলীয়া কেৰিয়াৰ
২২ বছৰ ১৪৬ দিন – ব্ৰেণ্ডন টেইলৰ (জিম্বাবুৱে, ২০০৪–২০২৬)*
২২ বছৰ ৯১ দিন - শচীন টেণ্ডুলকাৰ (ভাৰত, ১৯৮৯-২০১২)
২১ বছৰ ১৮৪ দিন - সনথ জয়সূৰ্য (শ্ৰীলংকা, ১৯৮৯-২০১১)
২০ বছৰ ২৭২ দিন - জাভেদ মিঞাদাদ (পাকিস্তান, ১৯৭৫-৯৬)
২০ বছৰ ১৮৭ দিন - শ্বেন উইলিয়ামছ (জিম্বাবুৱে, ২০০৫-২৫)
ব্ৰেণ্ডন টেইলৰ সফলতা
ব্ৰেণ্ডন টেইলৰে ২০৫খন এদিনীয়া মেচত অংশগ্ৰহণ কৰি ৬,৭০৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অৱেশ্যে দেশৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিলেখ এণ্ডি ফ্লাৱাৰৰ নামতেই অক্ষত আছে । এণ্ডি ফ্লাৱাৰে ২০৮ ইনিংছত ৬,৭৮৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে তিনিওটা ফৰ্মেটতে জিম্বাবুৱেৰ অধিনায়কত্ব কৰাৰ লগতে ২০১৫ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপতো তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । তেওঁ ২০১১ চনৰ চেম্পিয়ন ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে শতককে ধৰি দুটা শতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
দুবাৰকৈ অৱসৰ গ্ৰহণ
দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত ব্ৰেণ্ডন টেইলৰে দুবাৰকৈ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । ২০১১ চনৰ বিশ্বকাপৰ পাছত টেইলৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে যদিও ২০১৫ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটলৈ উভতি আহে । তাৰ পিছত ২০২১ চনত টেইলৰে পুনৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ মেচ ফিক্সিঙৰ অভিযোগত আইচিচিৰ চাৰে তিনি বছৰৰ নিষেধাজ্ঞাৰো সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।
তিনিওটা ফৰ্মেটতে দীঘলীয়া কেৰিয়াৰ
টেষ্ট : উইলফ্ৰেড ৰোডছ (ইংলেণ্ড) ৩০ বছৰ ৩১৫ দিন
এদিনীয়া : ব্ৰেণ্ডন টেইলৰ (জিম্বাবুৱে) ২২ বছৰ ১৪৬ দিন
টি-২০ : ব্ৰেণ্ডন টেইলৰ (জিম্বাবুৱে) ১৯ বছৰ ৭৩ দিন
লগতে পঢ়ক:দ্বিতীয় টি-২০ত ৭ উইকেটত পৰাস্ত আফগানিস্তান; শৃংখলা দখল ভাৰতৰ
মেছিৰ শেষ খেল: ৬ অক্টোবৰত বেনিনৰ বিৰুদ্ধে মেছিয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ জাৰ্ছি অন্তিমবাৰৰ বাবে পিন্ধিব?