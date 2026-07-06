স্তব্ধ হ'ল ছাম্বাৰ লহৰ; ক'লা মুকুতাৰ দেশত অস্তমিত বিশ্বকাপৰ সোণোৱালী ইতিহাস
অন্তিম চাৰিখন ফিফা বিশ্বকাপত ব্ৰাজিলৰ নিৰাশাজনক প্ৰদৰ্শন ।
Published : July 6, 2026 at 11:32 AM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
এসময়ত ব্ৰাজিল বুলি ক'লেই প্ৰতিপক্ষৰ শিবিৰত কঁপনি উঠিছিল । কাৰণ ছাম্বাৰ লহৰত ফুটবল শিল্পই প্ৰাণ পোৱা দেশখনত আছিল পেলেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধিনায়ক কাৰ্লোছ আলবাৰ্টো টৰেছ, জেইৰজিনহো, টষ্টাঅ', জেৰচন আৰু ৰিভেলিনোৰ দৰে দুৰ্দান্ত খেলুৱৈ । তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিব পৰাটোৱে আছিল যিকোনো দেশৰ বাবে গৌৰৱ ।
আজি সেই সোণোৱালী ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাবোৰ যেন মলিন হোৱাৰ উপক্ৰম । এতিয়া আৰু ব্ৰাজিল বুলি ক'লে আগৰ সেই উত্তাপ নাই । কাৰ্যতঃ সেইকথাই এইবাৰৰ ফিফা বিশ্বকাপত প্ৰতিফলিত হ'ল । প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত প্ৰত্য়াহ্বান অতিক্ৰমি প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিলেও নৰৱেৰ হাতত ২-১ গ’লত পৰাস্ত হোৱাৰ লগে লগে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ জয়ৰ সপোনো ধূলিস্য়াৎ হ'ল ।
ক্লাব পৰ্যায়ত সাফল্য়ৰ শৃংগ আৰোহণ কৰা নেইমাৰৰ দৰে খেলুৱৈয়ে কোনো চমকেই দেখুৱাব নোৱাৰিলে । ২০১৪ চনত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰে যদিও পৰৱৰ্তী দুখন বিশ্বকাপত ২০১৮ আৰু ২০২২ চনতো কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰাই দেশলৈ শূন্য়হাতে উভতিবলগীয়া হয় ।
ব্ৰাজিলে অন্তিমবাৰৰ বাবে ২০০২ চনত খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । সেইবাৰ ৰ'ণাল্ডোৰ দৰে খেলুৱৈৰ চমকৰ বাবে দেশখনে পঞ্চমবাৰ ফিফাৰ সন্মানীয় ট্ৰফীটো লাভ কৰিছিল । ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ আৰু ২০০২ৰ খেলুৱৈসকলৰ কথা আজিও সকলোৰে মানসপটত সজীৱ হৈ আছে । ইয়াৰ পিচৰ পৰ্যায়ত ব্ৰাজিলৰ ছন্দ পতন ঘটে । ২০০৬ আৰু ২০১০ত এই দলটোৱে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰাই বিদায় লয় ।
২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপৰ সময়তো ছাম্বাৰ লহৰত দেশখনে হৃত সন্মান পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নে নাই সেই লৈ বিশেষ চৰ্চা হৈছিল । এইবাৰ নেইমাৰৰ বাহিৰে বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা খেলুৱৈৰ অভাৱ আছিল । অৱশেষত ফুটবল বিশেষজ্ঞৰ অনুমানেই সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হয় । ৩৪ বছৰীয়া নেইমাৰে ২০১০ চনৰ ১০ আগষ্টত ব্ৰাজিলৰ হৈ প্ৰথমখন খেল খেলিছিল যদিও এইবাৰকে ধৰি বিগত চাৰিখন বিশ্বকাপত কোনো চমক দিব নোৱাৰিলে ।
১৯৩০ চনত উৰুগুৱেত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰে পৰা ব্ৰাজিলেই হৈছে একমাত্ৰ দেশ যিখনে এবাৰো বিৰতি নোহোৱাকৈ খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । এইবাৰৰ বিশ্বকাপৰ আগলৈকে ব্ৰাজিলে ১১৪খন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰি ৭৬খনত বিজয়ী হৈছে । চলিত বিশ্বকাপত স্কটলেণ্ডক ৩-০ গ'লত পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থান দখল কৰি ব্ৰাজিলে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপত অনুষ্ঠিত এক ৰোমাঞ্চকৰ মেচত পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন ব্ৰাজিলে মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে ১-১ গ’লত ড্র’ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে ব্ৰাজিলে ফিফা বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচ কেতিয়াও পৰাস্ত নোহোৱাৰ ৯২ বছৰীয়া অভিলেখ বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় । বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ৰ ৩২ ৰাউণ্ডত এছিয়ান সিংহ জাপানৰ বিৰুদ্ধে ২-১ গ'ল ব্য়ৱধানত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয় । ইয়ালৈকে সকলো ঠিক আছিল যদিও প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত সকলো হিচাপ-নিকাচ ওলট-পালট হৈ পৰিল । আৰ্লিং হালেণ্ডৰ চমকত উফৰি পৰিল ব্ৰাজিলৰ গৌৰৱ । যেন আকাশৰ পৰা খহি পৰিল এটি ভোটাতৰা । কলা মুকুতাৰ দেশত অস্তমিত হৈ পৰিল সুৰুজৰ হেঙুলীয়া ৰহন ।
বিগত চাৰিখন বিশ্বকাপত পেলেৰ দেশখনে অস্তিত্বৰ বাবে এনে সংগ্ৰাম কৰাৰ সময়ত সৰু সৰু দেশে চমক সৃষ্টিৰে কোটি কোটি ফুটবল অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত এই ক্ষুদ্ৰ দেশবোৰক ব্ৰাজিলে প্ৰত্য়াহ্বান জনাবলৈ সক্ষম হ'ব নে ? ফুটবল অনুৰাগীয়ে ব্ৰাজিলত দেখিবলৈ পাব নে কোনো নতুন তাৰকাক যিয়ে পেলে, কাৰ্লোছ আলবাৰ্টো টৰেছ, জেইৰজিনহো, টষ্টাঅ', জেৰচনৰ সেই ভৰিৰ যাদুৰ কথা সোঁৱৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ব ?
লগতে পঢ়ক:বিশ্বকাপ ফুটবলত অপ্ৰতিৰোধ্য় ব্ৰাজিল
দ্য় লাষ্ট লাইন অৱ ডিফেন্স: বিশ্বকাপ ফুটবলত অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী
ফিফা বিশ্বকাপত পুৰস্কাৰৰ অভিলেখ; ১৯৮২ৰ আগলৈকে বিজয়ী দলটোৱে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ ট্ৰফীটোহে