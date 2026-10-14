অভিযোগৰ উপৰি অভিযোগ ! ভাৰতীয় বক্সিং সংস্থাৰ সচিব প্ৰধান প্ৰমোদ কুমাৰক নিলম্বন

অভিযোগৰ উপৰি অভিযোগ ! ভাৰতীয় বক্সিং সংস্থাৰ সচিব প্ৰধান প্ৰমোদ কুমাৰক নিলম্বন
বিএফআয়ে জনায় যে সংস্থাটোৰ সংবিধানৰ ধাৰা ২৪(১৬) আৰু ২৪(৩৬) অনুসৰি প্ৰমোদ কুমাৰক সচিব প্ৰধান পদৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে ৷
By ANI
Published : October 14, 2026 at 4:11 PM IST
নতুন দিল্লী: এছিয়ান গেমছ ২০২৬ ত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শনত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আগবঢ়ালে বক্সিঙে ৷ কিন্তু এছিয়ান গেমছ শেষ হোৱাৰ কেইদিনমান পিছতেই ভাৰতীয় বক্সিং সংস্থাই সচিব প্ৰধান প্ৰমোদ কুমাৰক তাৎক্ষণিকভাৱে বলৱৎ হোৱাকৈ নিলম্বন কৰে ৷ ভাৰতীয় বক্সিং সংস্থাৰ সংবিধান অনুসৰি নিলম্বন কৰা হয় কুমাৰক ৷
বুধবাৰে এক ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টত বিএফআইৰ পৰা জনোৱা হয় যে সংস্থাটোৰ সংবিধানৰ ধাৰা ২৪(১৬) আৰু ২৪(৩৬) অনুসৰি প্ৰমোদ কুমাৰক সচিব প্ৰধান পদৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে ৷
📢 Announcement The Boxing Federation of India (BFI) has suspended Pramod Kumar as Secretary General with immediate effect, under the BFI Constitution. #BFI https://t.co/SSYcmXVjFC— Boxing Federation (@BFI_official) October 14, 2026
প্ৰমোদ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগ, তদন্তৰ সৈতে সহযোগিতা নকৰা আৰু ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ মঙলবাৰে জাৰি কৰা নিলম্বনৰ আদেশত বক্সিং সন্থাৰ সভাপতি অজয় সিঙে প্ৰমোদ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনীয় অনুমোদন অবিহনে সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ জাৰি কৰাকে ধৰি কেইবাটাও অভিযোগ আছে ।
তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপ বাতিলৰ তদন্তত সহযোগ নকৰাৰ লগতে সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিবলৈ অকৰ্তৃত্বশীল বৈঠক আহ্বান কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
THREE GOLDS. A NEW BENCHMARK. 🥇🥇🥇 India records its highest-ever gold medal tally in Asian Games boxing history!💥 A golden chapter in Indian boxing! 🇮🇳 #IndianBoxing #AsianGames2026 https://t.co/jrkaxQFO91— Boxing Federation (@BFI_official) October 2, 2026
বিএফআয়ে ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টত কয়, ‘‘ভাৰতীয় বক্সিং ফেডাৰেশ্বনে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰমোদ কুমাৰক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সচিব প্ৰধান পদৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৷ বিএফআই সংবিধানৰ ২৪(xvi) আৰু ২৪(xxxvi) দফা অনুসৰি ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।’’
উল্লেখযোগ্য যে ২০২৬ চনৰ আইচি-নগোয়াত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ বক্সিঙত ভাৰতে তিনিটা সোণ আৰু তিনিটা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ ছটা পদক লাভ কৰিছে ৷ লাভলীনা বৰগোহাঁই, পাৰবীন হুদা আৰু অংকুশ পাংগালে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কপিল পোখাৰিয়া, নৰেন্দ্ৰ বেৰৱাল আৰু প্ৰিয়া ঘাঘাছে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
মহিলাৰ ৭৫ কেজি ফাইনেলত লাভলীনাই নিজৰ ২৯ সংখ্যক জন্মদিনত চীনৰ ঝিয়ী বাওক ৫-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী বক্সাৰগৰাকীয়ে মেৰী কমৰ পিছতে এছিয়ান গেমছৰ বক্সিঙত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
পাৰবীনে ভাৰতৰ অভিযানৰ অন্যতম বৃহৎ জয়ৰ কাহিনী ৰচনা কৰে ৷ ২০২৪ ৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী তথা প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন চীনা টাইপেইৰ চেন নিয়েন-চিনক পাৰবীনে মহিলাৰ ৬৫ কেজি শাখাৰ ফাইনেলত ৩-২ ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
পুৰুষৰ ৮০ কেজি ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ কিম মিন-চেঙৰ বিৰুদ্ধে ৪-০ ৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি অংকুশ পাংগালে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: স্বৰ্ণ পদকেৰে জন্মদিন উদযাপন লাভলীনাৰ: এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চীনক হৰুৱালে অসমকন্যাই