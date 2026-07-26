ETV Bharat / sports

বৰপেটা সত্ৰত আশিস লৈ এপিএল অভিযান আৰম্ভ বৰপেটা ব্ৰেভ্ছৰ

প্ৰথমবাৰৰ এপিএলৰ খিতাপ দখল কৰাটোৱে বৰপেটা ব্ৰেভ্ছৰ লক্ষ্য ।

Borpeta Braves start the APL campaign at Borpeta Satra with blessings, aiming for victory
বৰপেটা সত্ৰত আশিস লৈ এপিএল অভিযান আৰম্ভ বৰপেটা ব্ৰেভ্ছৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: আসন্ন অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ (এপিএল)ক কেন্দ্ৰ কৰি বৰপেটাত ৰাইজৰ মাজত ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি উৎসাহ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক সজাগতা পদযাত্ৰা উলিওৱা হয় । দেওবাৰে বৰপেটা ব্ৰেভ্ছৰ উদ্যোগত কীৰ্তন ঘৰৰ পৰা বৰপেটা পৌৰসভা খেলপথাৰলৈ এক এই পদযাত্ৰা উলিওৱা হয় ।

পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে দলটোৰ খেলুৱৈ, বিষয়ববীয়া আৰু সমৰ্থকসকলে বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । পদযাত্ৰাত বৃহৎ সংখ্যক ক্ৰিকেটপ্ৰেমী, সমৰ্থক আৰু খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি এপিএলক লৈ আশা প্ৰকাশ কৰে । অনুষ্ঠানটোত বৰপেটা ব্ৰেভ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী পংকজ আগৰৱালাই কয় যে দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ এপিএলত খিতাপ জয়ৰ লক্ষ্য লৈ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

বৰপেটা সত্ৰত আশিস লৈ এপিএল অভিযান আৰম্ভ বৰপেটা ব্ৰেভ্ছৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয় যে, বৰপেটাৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলক এপিএলৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে আইপিএল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি থকা হৈছে । তৃণমূল পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈসকলক অধিক সুযোগ প্ৰদান আৰু জিলা ক্ৰিকেট সন্থাৰ সহযোগত ক্ৰিকেটৰ ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।

এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপে বৰপেটা ব্ৰেভ্ছৰ থীম ছঙ গোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰাটো সৌভাগ্যৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰি কয়," এই দলটোৱে বৰপেটাৰ উদীয়মান প্ৰতিভাসকলৰ বাবে এক নতুন মঞ্চ সৃষ্টি কৰিছে ।" ভৱিষ্যতে এই দলৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ ক্ৰীড়া জগতলৈ বহু নতুন প্ৰতিভা আগবাঢ়ি আহিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।

ইফালে, বৰপেটা ব্ৰেভ্ছৰ অধিনায়ক তথা এপিএলৰ সৰ্বাধিক মূল্যবান খেলুৱৈ ডেনিছ দাসে নিজৰ জন্মস্থানৰ দলৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ সুযোগ পোৱাটো গৌৰৱৰ বিষয় বুলি মন্তব্য কৰি কয়,"শক্তিশালী দল গঠন কৰা হৈছে আৰু এপিএলত সফল প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে খেলুৱৈসকলৰ বাবে আইপিএল আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেটলৈ আগবঢ়াৰৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি হ'ব ।" প্ৰথমবাৰৰ এপিএলৰ খিতাপ বৰপেটালৈ অনাটোৱেই দলটোৰ মূল লক্ষ্য বুলিও তেওঁ কয় ৷

বৰপেটা ব্ৰেভ্ছৰ তৰফৰ পৰা জিলাবাসীৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা কামনা কৰাৰ লগতে এপিএলত সফল প্ৰদৰ্শনৰে বৰপেটাৰ নাম উজলাই তোলাৰ দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত কৰে ।

লগতে পঢ়ক:কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনেই লক্ষ্য় লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ

ডুৰাণ্ড কাপ : বিশ্বৰ তৃতীয়খন পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগ
কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ
ASSAM PREMIER LEAGUE
BORPETA BRAVES APL CAMPAIGN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.