'সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দিব্যাংগজন’ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে সন্মিনত কৰিব পেৰা-সাঁতোৰবিদ পি মহম্মদ আছিমক
কেৰালাৰ কোঝিকোডৰ পেৰা-সাঁতোৰবিদ পি মহম্মদ আছিমলৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দিব্যাংগজন ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা ৷
Published : November 25, 2026 at 10:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাজত উজ্বলি উঠিল কেৰালাৰ কোঝিকোডৰ পেৰা-সাঁতোৰবিদ পি মহম্মদ আছিম ৷ আপোনাৰ-মোৰ দৰে নাছিল তেওঁৰ দুখন হাত ৷ জন্মৰে পৰা দুয়োখন হাত নথকা আৰু ৯০ শতাংশ শাৰীৰিক অক্ষমতাক জয় কৰা কোঝিকোডৰ পেৰা-সাঁতোৰবিদ পি মহম্মদ আছিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মানীয় ‘সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দিব্যাংগজন’ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ।
আন্তৰ্জাতিক বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ দিৱস উপলক্ষে অহা ৩ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আছিমক এই বঁটা প্ৰদান কৰিব । তেওঁৰ পৰিয়ালে জনোৱা অনুসৰি, ২০২৮ চনৰ লছ এঞ্জেলছ পেৰালিম্পিকৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । এই বছৰ ‘সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দিব্যাংগজন’ শাখাত কেৰালাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা আছিম একমাত্ৰ ব্যক্তি ৷ আনহাতে কেৰালাৰ কাছাৰগোডৰ আৰোমল ‘শ্ৰেষ্ঠ’ শাখাত নিৰ্বাচিত হৈছে।
আছিমৰ পিতৃ মহম্মদ শ্বাহিদে জনোৱা মতে, মঙলবাৰে (২৪ নৱেম্বৰ) ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা পৰিয়ালটোৱে আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতি পত্ৰ লাভ কৰিছে ৷ য’ত তেওঁলোকক ১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত নতুন দিল্লীত উপস্থিত হ’বলৈ কোৱা হৈছে । শাৰীৰিক অক্ষমতা সত্ত্বেও অসাধাৰণ কৃতিত্ব দেখুওৱা দেশৰ ছগৰাকী ব্যক্তিক এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। এই বঁটাত নগদ ২ লাখ টকা, এটা পদক আৰু এখন মানপত্ৰ আছে ।
কোঝিকোডৰ ফাৰুক কলেজৰ মাল্টিমিডিয়া বিভাগৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ স্নাতক ছাত্ৰ আছিমে শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে শাৰীৰিক সীমাবদ্ধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছে। আছিমে ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা-সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত কেৰালাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ১২টা স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছে ৷ যাৰ ভিতৰত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা সাঁতোৰ চেম্পিয়নশ্বিপত লাভ কৰা তিনিটা স্বৰ্ণ পদকো অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
তেওঁৰ কৃতিত্বৰ ভিতৰত কেৰালা চৰকাৰৰ ‘উজ্জ্বলা বাল্যম’ বঁটা আৰু পেৰিয়াৰ নদী সাঁতুৰি পাৰ হোৱাৰ বাবে ‘এছিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডছ’ আৰু ‘ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইউনিয়ন’ত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো অন্যতম। কাটাৰত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপৰ তৃতীয় স্থানৰ প্লে-অফ মেচত ফুটবল খেলুৱৈসকলক খেলপথাৰলৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ সুযোগো তেওঁ লাভ কৰিছিল।
লগতে পঢ়ক: বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱ: এদিনীয়াত দ্ৰুততম শতক, দ্ৰুততম দ্বিশতক, সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ সূৰ্যবংশীৰ নামত