৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবলৰ মধ্য অসম মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত খেলত কলিয়াবৰ এফচিৰ জয়
৭১ সংখ্যক ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ মধ্য অসম মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত খেলত কলিয়াবৰ এফচিৰ জয় ।
Published : November 19, 2026 at 8:03 PM IST
গোলাঘাট : অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাট জিলাতো ৭১ সংখ্যক ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে । এই প্ৰতিযোগিতাৰ মধ্য অসম মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত খেলখন বৃহস্পতিবাৰে খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শালমৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় । গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখনত নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ ফুটবল ক্লাব আৰু মৰিগাঁও জিলা ফুটবল দল মুখামুখি হয় ।
তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনত কলিয়াবৰ ফুটবল ক্লাবে উৎকৃষ্ট খেল প্ৰদৰ্শন কৰি মৰিগাঁও জিলা ফুটবল দলক ৩-১ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । ইয়াৰ লগে লগে কলিয়াবৰ ফুটবল দলে মধ্য অসম মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ শালমৰা খেলপথাৰত ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাগম ঘটে ।
প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী সভাত উপস্থিত থাকে গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি ডাঃ অজিত বৰুৱা, সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈ, উপ-সভাপতি ড৹ নৃপেন বৰুৱা, অসম ফুটবল সন্থাৰ বিষয়ববীয়া জিতু বৰদলৈ, কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক ৰবীন ভূঞা, জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া বিমল চন্দ্ৰ গগৈ, অসম ফুটবল সন্থাৰ উপ-সভাপতি অজয় ভৰালীৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
প্ৰতিযোগিতাখনে অঞ্চলটোৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ফুটবল খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণিতে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি ডাঃ অজিত বৰুৱাই ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ।
প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সমাপ্তি সন্দৰ্ভত গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, "গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে গাঁও অঞ্চলৰ পৰা খেলুৱৈসকলক উলিয়াই অনা । সেই অনুসৰি আমাক জিলাই জিলাই বৰদলৈ ট্ৰফী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিছে । সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজি চূড়ান্ত খেলখন হ'ল । আজি অংশগ্ৰহণ কৰা দুয়োটা দলে গুৱাহাটীত চূড়ান্ত খেলত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ।"
ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চমু ইতিহাস
অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায় হৈছে ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা মহান ৰাজনীতিবিদ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ নামত এই প্ৰতিযোগিতাৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল । ১৯৫২ চনত গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন খেল গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক জজ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিযোগিতাখন নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰাই বৰদলৈ ট্ৰফী কেৱল অসমৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আগশাৰীৰ ফুটবল দলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল ।
কলকাতাৰ মোহন বাগান, ইষ্ট বেংগল, গোৱাৰ ডেম্পো স্পৰ্টছ ক্লাবৰ লগতে বিদেশৰো কেইবাটাও আগশাৰীৰ ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিযোগিতাৰ গৰিমা বৃদ্ধি কৰিছিল । এটা সময়ত বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ আছিল । খেল উপভোগ কৰিবলৈ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ সমাগম ঘটিছিল ।
অসমৰ ফুটবল প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো এই প্ৰতিযোগিতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখনৰ আয়োজনৰ ধৰণ আৰু পৰিসৰো পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । ২০২৫ চনত ৭০ সংখ্যক সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত ২০২৬ চনত ৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যৰ ৩০ টা স্থানত ৩ টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে ।
এইবাৰ ২৯ খন জিলাৰ ২৩২ টা দলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । সুদীৰ্ঘ ৭ দশকৰো অধিক সময় ধৰি অসমৰ ফুটবল ইতিহাসৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা এই প্ৰতিযোগিতা কেৱল এখন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাই নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ ক্ৰীড়া ঐতিহ্য, ঐক্য আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ এক শক্তিশালী মঞ্চ হিচাপেও পৰিচিত । ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সিঁচৰতি হৈ থকা প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এক মহান উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক :
আগৰতলাত ৭৫ সংখ্যক বি এন মল্লিক স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ