ব'ণ্ডি বীচ্চৰ গুলীচালনাত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ মাইকেল ভ’গানৰ
দেওবাৰে ব’ণ্ডি বীচ্চত হোৱা আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ মাইকেল ভ’গানৰ । সামাজিক মাধ্যমত জনালে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৷
Published : December 15, 2025 at 2:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছিডনীৰ ব'ণ্ডি বীচ্চত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ মাইকেল ভ’গানৰ ৷ ঘটনাৰ সময়ত গুলীচালনা সংঘটিত হোৱা অঞ্চলটোত আছিল ভ’গান ৷ বাহিৰত বন্দুকৰ গুলী আৰু ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হোৱাত তেওঁ ৰেস্তোঁৰা এখনৰ ভিতৰত আশ্ৰয় ল’বলৈ বাধ্য হয় ৷
ভ’গানে ‘এক্স’ হেণ্ডেল এই ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা কৰে ৷
তেওঁ কয়, "ব’ণ্ডিৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আবদ্ধ হৈ থকাটো ভয়াবহ আছিল ৷ মই এতিয়া ঘৰত নিৰাপদে আছো, কিন্তু জৰুৰীকালীন সেৱা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে মুখামুখি হোৱা মানুহজনলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোলৈ মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছিডনীৰ ব'ণ্ডি বীচ্চত ভয়ংকৰ গুলীচালনাত ১৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হয় । মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ দেওবাৰে ছিডনীৰ ব’ণ্ডি বীচ্চত হানুকা অনুষ্ঠানৰ সময়ত দুজন বন্দুকধাৰীয়ে গুলীচালনা কৰাত প্ৰায় ৩০ জন লোক আহত হয় ৷ শেহতীয়া বছৰবোৰত অষ্ট্ৰেলিয়াত সংঘটিত ভয়াবহ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ অন্যতম এই ঘটনা সংঘটিত কৰা দুজন বন্দুকধাৰীৰ এজনক আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ বিপৰীতে আনজনক জিম্মাত লৈছে ৷
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আৰক্ষী আৰু নিউ চাউথ ৱেলছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ৰীছ মিন্সে এই আক্ৰমণক সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ড বুলি অভিহিত কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই আক্ৰমণে ছিডনীৰ ইহুদী সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু তদন্ত ব্যাপক, কঠিন আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, আক্ৰমণৰ সময়ত এই অনুষ্ঠানত ১০০০ৰো অধিক লোক উপস্থিত আছিল ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজে এই আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি এই অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা ইহুদী সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰে ৷
তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মই ইহুদী সম্প্ৰদায়ক সকলো অষ্ট্ৰেলিয়ানৰ হৈ কওঁ- আমি আপোনালোকৰ সৈতে থিয় দিছো ৷ আমি আপোনাক আঁকোৱালি লৈছো আৰু আমি পুনৰ কওঁ যে আপুনি কোন আৰু আপুনি কি বিশ্বাস কৰে সেই বিষয়ে গৌৰৱ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে ৷"
ঘটনাস্থলীৰ এখন বাহনত ইম্প্ৰভাইজড এক্সপ্ল’ছিভ ডিভাইচ (আই ই ডি) থকাৰ সন্দেহ হৈছিল ৷ ঘটনাস্থলীত বোমা স্কোৱাডক মাতি অনা হয় ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দুজন আক্ৰমণকাৰী চিনাক্ত কৰা হৈছে, আনহাতে তৃতীয়জন সন্দেহযুক্ত লোকৰ ভূমিকাক লৈও তদন্ত চলি আছে ৷ বিষয়াসকলে শান্তিৰ বাবে আবেদন জনাই কয় যে এইটো প্ৰতিশোধৰ সময় নহয়, বৰঞ্চ তদন্ত আগবঢ়াই নিয়াৰ সময় ৷
