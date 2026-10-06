চাৰি বছৰৰ মূৰত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ভুবনেশ্বৰ কুমাৰ

চাৰি বছৰৰ মূৰত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ভুবনেশ্বৰ কুমাৰ
৩৬ বছৰীয়া বেগী বলাৰ ভুবনেশ্বৰ কুমাৰ ভাৰতীয় দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ৷
By ANI
Published : October 6, 2026 at 10:31 PM IST
মুম্বাই : চাৰি বছৰৰ মূৰত পুনৰ ভাৰতীয় দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ৩৬ বছৰীয়া বেগী বলাৰ ভুবনেশ্বৰ কুমাৰ ৷ আগন্তুক নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলগীয়া পাঁচখনীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বেগী বলাৰ কুমাৰক ৷
মঙলবাৰে বাচনি সমিতিয়ে আগন্তুক নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰত আৰু ভাৰত ‘এ’ (India A) দলৰ নাম ঘোষণা কৰে । ২২ অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰতে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখন টি-২০ মেচ খেলিব ৷ তাৰ পিছতে পাঁচখন এদিনীয়া আৰু দুখন টেষ্ট মেচ খেলিব ভাৰতীয় দলটোৱে । আনহাতে ভাৰত ‘এ’ দলে নিউজিলেণ্ড ‘এ’ দলৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন মেচ খেলিব ।
🚨 Announcement 🚨 #TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝 Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌 More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO #NZvIND https://t.co/btbXlQ0nQD— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
ভাৰতৰ টি-২০ দলৰ খেলুৱৈসকল :
শ্ৰেয়স আয়াৰ (অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু চেমচন (উইকেট কিপাৰ), বৈভৱ সূৰ্যবংশী, ঈশান কিষাণ (উইকেট কিপাৰ), তিলক বাৰ্মা (সহ-অধিনায়ক), অক্ষৰ পেটেল, শিৱম ডুবে, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, নামন ধীৰ, প্ৰিন্স যাদৱ, মায়াংক যাদৱ, অৰ্শদীপ সিঙ, ভুবনেশ্বৰ কুমাৰ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু কুলদীপ যাদৱ ।
উল্লেখ্য যে, যদিহে মূল একাদশত ভুবনেশ্বৰে কুমাৰে সুযোগ পায় তেন্তে ২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত এডিলেইডত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলা ছেমিফাইনেলৰ পিছত তেওঁৰ হ'ব প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ ।
আইপিএলত আৰচিবিৰ হৈ খেলা ভুবনেশ্বৰ কুমাৰে তেওঁ যে ফৰ্মত আছে তাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছিল ৷ য’ত তেওঁ ৩১ খন মেচত ২২.৫৫ গড় আৰু ৮.৫২ ইক’নমি ৰেটেৰে ৪৫ টা উইকেট দখল কৰি ফ্ৰেঞ্চাইজিটোক ২০২৫ আৰু ২০২৬ চনত একেৰাহে দুবাৰকৈ খিতাপ জয় কৰাত সহায় কৰিছিল ।
‘ছুইং কিং’ হিচাপে পৰিচিত ভুবনেশ্বৰে ৮৭ খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ২৩.১০ গড়ত ভাৰতৰ হৈ ৯০ টা উইকেট দখল কৰাৰ লগতে আৰু এই ফৰ্মেটত দুবাৰকৈ পাঁচটা উইকেট আৰু তিনিবাৰ চাৰিটাকৈ উইকেট লোৱাৰ কৃতিত্ব আছে ।
লগতে পঢ়ক: মহিলাই মুক্তভাৱে ঘূৰা-ফুৰা কৰাৰ আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিব লাগে : লাভলীনা বৰগোহাঁই