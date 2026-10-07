ক্ৰিকেট মেচৰ পূৰ্বে 'জন গণ'ৰ সৈতে বাজিব 'বন্দে মাতৰম': বিচিচিআইৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত
ইমান দিনে ক্ৰিকেট মেচ এখনৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিবেশনৰ নিয়ম আছিল । কিন্তু ভাৰতীয় দলৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা বাজিব 'বন্দে মাতৰম' ।
Published : October 7, 2026 at 2:24 PM IST
গুৱাহাটী : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট মেচৰ আৰম্ভণিতে অংশগ্ৰহণকাৰী দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰাটো এটা নিয়ম । সেই অনুসৰি কোনো শৃংখলা বা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেশৰ মেচৰ পূৰ্বে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত খেলপথাৰত পৰিৱেশন কৰা হয় বা বজোৱা হয় ।
ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান দিনে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত 'জন গণ মন' পৰিৱেশন কৰাৰ এক পৰম্পৰা আছিল । কিন্তু বৰ্তমান এক ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে ।
বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱাৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত 'বন্দে মাতৰম' বজোৱাৰ এক নতুন পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছে । চলিত বছৰৰ ১৩ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ভাৰত বনাম আফগানিস্তানৰ টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা হয় । ইয়াৰ লগে লগে এক নতুন ইতিহাসৰ সৃষ্টি হয় ।
বন্দে মাতৰম আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশনা
উল্লেখ্য যে 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয় । উক্ত নিৰ্দেশনা অনুসৰি, কোনো অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ পূৰ্বে 'বন্দে মাতৰম'ৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণটো পৰিৱেশন কৰিব লাগিব । সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি, যিহেতু ক্ৰিকেট মেচৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজোৱা হয়, সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ ঠিক পূৰ্বে বন্দেমাতৰম বজোৱাৰ এক পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰা হৈছে ।
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশনা আৰু প্ৰট’কল
কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা নতুন প্ৰট’কল অনুসৰি, এতিয়াৰে পৰা ‘বন্দে মাতৰম’ৰ সম্পূৰ্ণ ৬টা স্তৱক গোৱা বা বজোৱা হ’ব । আনহাতে, এই সম্পূৰ্ণ ৬টা স্তৱক বজাবৰ বাবে প্ৰায় ৩ মিনিট ১০ ছেকেণ্ড সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । একেদৰে যদি এই গীত খেলপথাৰত পৰিৱেশন কৰা হয় তেন্তে সেই সময়ত খেলপথাৰত উপস্থিত থকা খেলুৱৈ তথা দৰ্শকসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ দৰেই থিয় হৈ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ।
উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে সংসদত গৃহীত কৰা এক বিধেয়ক অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় গীতক অপমান কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ।
বিচিচিআইৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আৰু শৃংখলাৰ নিয়ম
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰদান কৰা এই নিৰ্দেশনাৰ পিছত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰক বোৰ্ড চমুকৈ বিচিচিআয়ে ক্ৰিকেট মেচত 'বন্দে মাতৰম' পৰিৱেশন কৰাটো বাধ্যতামূলক প্ৰট’কল হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
বিচিচিআইৰ সূত্ৰ অনুসৰি, এতিয়াৰে পৰা ভাৰতৰ মাটিত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰতিখন ঘৰুৱা শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ ঠিক পূৰ্বে ‘বন্দে মাতৰম’ বজোৱা হ’ব । এই নিয়ম পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিখন মেচতে কাৰ্যকৰী কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
ইতিহাস সৃষ্টিৰ দিনটো
চলিত বৰ্ষৰ ১৩ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত-আফগানিস্তান টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত এই নিয়ম প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্যকৰী কৰা হয় । নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 'বন্দে মাতৰম' বজোৱা হয় ।
মেচখনৰ পূৰ্বে খেলপথাৰত প্ৰথমে ‘বন্দে মাতৰম’ বাজি উঠে । ইয়াৰ পিছত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘জন গণ মন’ আৰু অন্তত আফগানিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজোৱা হয় ।
বিদেশৰ মাটিত প্ৰথম
অৱশ্যে ক্ৰিকেট মেচৰ পূৰ্বে 'বন্দে মাতৰম' বজোৱাৰ পৰম্পৰা কেৱল ভাৰততে আৰম্ভ হোৱা নাই । এইবছৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতে জাপানৰ চানো ক্ৰিকেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ভাৰত বনাম জাপানৰ মেচখনৰ পূৰ্বেও বিদেশৰ মাটিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘বন্দে মাতৰম’ বজোৱা হয় ।
বন্দে মাতৰম ক'ত বাজিব, ক'ত নাবাজে
ক্ৰিকেট মেচৰ পূৰ্বে 'বন্দে মাতৰম' বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান কিছু নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি, ভাৰতৰ মাটিত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া যিকোনো দ্বিপাক্ষিক ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ কেৱল প্ৰথমখন মেচ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে 'বন্দে মাতৰম' বজোৱা হ’ব ।
যিহেতু কেৱল শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচৰ বাবেহে এই নিয়ম কৰা হৈছে, গতিকে একেটা শৃংখলাৰে পৰৱৰ্তী মেচসমূহৰ পূৰ্বে বন্দে মাতৰম বজোৱা নহয় ।
আনহাতে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ চমুকৈ আইচিচিৰ নিয়ম অনুসৰি কেৱল অংশগ্ৰহণকাৰী দেশসমূহৰ চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতহে বজোৱাৰ প্ৰট'কল আছে । সেয়ে বিশ্বকাপ, চেম্পিয়নছ ট্ৰফী বা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ দৰে আইচিচিৰ টুৰ্ণামেণ্টৰ মেচসমূহৰ পূৰ্বে 'বন্দে মাতৰম' বজোৱাৰ কোনো নিয়ম নাই ।
একেদৰে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত 'বন্দে মাতৰম' বাধ্যতামূলকভাৱে পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া অনুষ্ঠানৰ তালিকাত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই । সেয়েহে বিচিচিআয়ে নিজাববীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ (ঘৰুৱা শৃংখলাৰ প্ৰথম মেচ) বাহিৰে আন কোনো সাধাৰণ বা স্থানীয় ক্ৰিকেট মেচৰ পূৰ্বে 'বন্দে মাতৰম' ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ।
Our National Anthem as well as our National Song deserve due reverence, and the law in this regard must be scrupulously complied with. But where does the law mandate the playing of Vande Mataram before an International T20 cricket match? None of the six conditions specified in the @PIBHomeAffairs circular dated 09.07.2026 https://t.co/63AMlH1tmj was applicable to this T20 match. The National Song, therefore, was not required to be played compulsorily before the match. Let us now examine the circumstances in which the National Song may be played. An extract from the same order is enclosed. This portion deals specifically with the mass singing of the National Song. Para 1(i) requires the lyrics to be circulated and a public audition to be held for such mass singing. Further, was any Minister present at the match so as to attract Para 3 of this provision? By resorting to such virtually extempore rendition of the National Song, the @BCCI has, ironically, ended up showing disrespect to the very National Song it presumably sought to honour. When our own law did not make the rendition of the National Song mandatory in these circumstances, why create a needless spectacle around it - and, in the process, mess up an international sporting event? @PMOIndia @HMOIndia @JayShah @MithunManhas @ICC @BCCIWomen #vandemataram— Sanjeev Gupta (@sanjg2k1) September 15, 2026
সমৰ্থন আৰু সমালোচনা
ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনাক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিচিচিআয়ে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তক বহুতে এক অভূতপূৰ্ব তথা আদৰণীয় পদক্ষেপ হিচাপে অভিহিত কৰিছে ।
কিন্তু একাংশই আকৌ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে । বিৰোধিতা কৰাসকলৰ মতে, যিহেতু গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশনাত ক'তো ক্ৰিকেট মেচৰ সময়ত 'বন্দে মাতৰম' ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত একো উল্লেখ কৰা নাই, সেয়েহে এই সন্দৰ্ভত বিবিচিআয়ে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তক লৈ সমালোচনা কৰিছে ।