এইবাৰ নাথাকিব আই পি এলৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : কিয় এই সিদ্ধান্ত বি চি চি আইৰ ?

এইবাৰ নাথাকিব আই পি এলৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : কিয় এই সিদ্ধান্ত বি চি চি আইৰ ?
Published : March 27, 2026 at 2:10 PM IST
স্পৰ্টছ ডেস্ক : অহা ২৮ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিশ্বৰ আটাইতকৈ গ্লেমাৰাছ ক্ৰিকেট লীগ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ আইপিএল । ২০২৬ বৰ্ষয় আইপিএল সংস্কৰণৰ উদ্বোধনী মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত । প্ৰথম মেচখনত বৰ্তমানৰ চেম্পিয়ন ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে (আৰচিবি) ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ (এছআৰএইচ) বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব । কিন্তু সাধাৰণতে উদ্বোধনী মেচৰ পূৰ্বে আইপিএলৰ যি আড়ম্বৰপূৰ্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়, এইবাৰ সেয়া নহ'ব ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল
যোৱা বছৰ আৰচিবি চেম্পিয়ন হোৱাৰ পিছত বেংগালুৰুত আয়োজন কৰা বিজয় উৎসৱৰ সময়ত পদপিষ্ট হৈ অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱা ১১ জন ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰক বোৰ্ডে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । বিচিচিআইৰ এগৰাকী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "বিচিচিআয়ে উক্ত ১১ ভুক্তভোগীৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যিসকলৰ যোৱা বছৰ জুন মাহত আৰচিবিৰ বিজয় উৎসৱ উদযাপনৰ সময়ত বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত হোৱা হেঁচা-ঠেলাৰ ফলত পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল ।"
উল্লেখ্য যে উক্ত ঘটনাৰ পিছত এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত কোনো ডাঙৰ মেচ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই । শেহতীয়াভাৱে এই ষ্টেডিয়ামটোৱে মেচৰ আয়োজৱ কৰাৰ অনুমতি লাভ কৰিছে ।
ষ্টেডিয়ামত থাকিব ১১ আসন খালী
ইয়াৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সন্থাই এইকেইগৰাকী ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ প্ৰতি বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । মেচৰ পূৰ্বে এই ১১ গৰাকী ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ নাম স্ক্ৰীণত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলে ১ মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব । ইয়াৰ উপৰি ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰমিয়াম গেলাৰীত তেওঁলোকৰ সন্মানত ১১ খন আসন খালী ৰখা হ'ব । সন্মানৰ প্ৰতীক হিচাপে এই স্থানক পৃথকভাৱে চিহ্নিত কৰা হ'ব । লগতে আইপিএলৰ সৈতে আন কোনো আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মেচৰ সময়ত এই আসনৰ টিকট বিক্ৰী কৰা নহ'ব ।
আই পি এলৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সময়সূচী ঘোষণা
বিচিচিআয়ে ২০২৬ বৰ্ষৰ আইপিএলৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সময়সূচীও ঘোষণা কৰিছে । এই সময়সূচী অনুসৰি ১৩ এপ্ৰিলৰ পৰা ২৪ মে'লৈকে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ১২ ষ্টেডিয়ামত মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । এই পৰ্যায়ত মুঠ ৫০ খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰথম পৰ্যায়ত ২০ খন মেচৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰা হৈছিল । প্ৰথম পৰ্যায় ২৮ মাৰ্চৰ পৰা ১২ এপ্ৰিললৈকে চলিব ।
বিচিচিআয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মেচসমূহ বেংগালুৰু, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা, দিল্লী, আহমেদেবাদ, লক্ষ্ণৌ, জয়পুৰ, ধৰ্মশালা, ৰায়পুৰ আৰু নিউ চণ্ডীগড়ত আয়োজন কৰা হ'ব । দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আঠ 'ডাবল হেডাৰ' (এদিনত দুখনকৈ মেচ) অনুষ্ঠিত হ'ব । এই মেচসমূহৰ এখন দিনৰ ৩.৩০ বজাত আৰু আনখন সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
লীগ পৰ্যায়ৰ অন্তিম মেচখন কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেন ষ্টেডিয়ামত ২৪ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই মেচখনত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে দিল্লী কেপিটেলছক প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়াব । অৱশ্যে বোৰ্ডে জনোৱা মতে, প্লে'অফৰ মেচৰ স্থান পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰা হ'ব । উল্লেখ্য যে এই খিতাপৰ যুঁজত ১০টা দল অৱতীৰ্ণ হ'ব ।