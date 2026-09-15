ভাৰতে কিয় এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিলে ? ব্যাখ্যা কৰিলে ৰাজীৱ শুক্লাই

ভাৰতে কিয় এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিলে ? ব্যাখ্যা কৰিলে ৰাজীৱ শুক্লাই
কোনো যুঁজ, কোনো সংঘাত নাছিল, তথাপি ভাৰতীয় দলটো উপস্থিত নাথাকিল ট্ৰফী বিতৰণত ।
Published : September 15, 2026 at 12:07 PM IST
ডুবাই: শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি ডুবাইত এছিয়ান চেম্পিয়ন হোৱাৰ পিছতো ভাৰতে ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিলে । ট্ৰফী বিতৰণৰ সময়ত ভাৰতীয় দলটোৱে মঞ্চত উপস্থিত থাকিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । কাৰণ সেইখন মঞ্চত এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ মহছিন নকভি উপস্থিত আছিল ।
শ্ৰীলংকাৰ খেলুৱৈসকলে ৰাণাৰ্ছ আপৰ ট্ৰফী আৰু পদক মহছিন নকভিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সকলোৱে ভাৰতীয় দলটোৱে ট্ৰফী গ্ৰহণৰ বাবে উপস্থিত থাকিব ৷ পিছে ভাৰতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মহছিন নকভীৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । সেয়েহে এছিয়া কাপৰ ট্ৰফীক লৈ হোৱা বিতৰ্কৰ অন্ত পৰা নাই ।
Delhi: On the Indian women's cricket team not accepting the Women's Asia Cup trophy from ACC Chairman Mohsin Naqvi, BCCI Vice-President and Congress MP Rajeev Shukla says, "Regarding the trophy, we discussed it among ourselves and decided that we would not accept it from him.… pic.twitter.com/Y51Kuc6jnW— IANS (@ians_india) September 14, 2026
যোৱা বছৰো ভাৰতীয় পুৰুষৰ দলটোৱেও অনুৰূপ কাৰ্যই সম্পাদন কৰিছিল । দুয়োটা দলে চেম্পিয়নৰ মুকুট পিন্ধি ট্ৰফী নোহোৱাকৈ ঘৰলৈ উভতি আহে । উল্লেখ্য যে মহছিন নকভী হৈছে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ সভাপতিৰ লগতে পাকিস্তানৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ । সেই বাবেই ভাৰতে এই ট্ৰফীটো তেওঁৰ হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতেই বিচিচিআইৰ উপ-সভাপতি ৰাজীৱ শুক্লাই এই সমগ্ৰ বিতৰ্কক লৈ মুখ খুলিছে । ডুবাইৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত উপ-সভাপতি শুক্লাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ডুবাইত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱাৰ পিছত মহছিন নকভীৰ পৰা মহিলা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত বহু বিবেচনাৰ অন্তত লোৱা হৈছে ।" ৰাজীৱ শুক্লাই কয়, "আমি ট্ৰফীৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিলো আৰু মহছিন নকভীৰ পৰা ইয়াক গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰো । তেওঁ (মহছিন নকভী) কোনো আপত্তি প্ৰকাশ কৰা নাছিল আৰু আমি আমাৰ দলটোক জনাইছিলো । এই সন্দৰ্ভত কোনো কাজিয়া,সংঘৰ্ষ হোৱা নাছিল ।"
VIDEO | Guwahati: BCCI secretary Devajit Saikia says, " we are very hopeful that very soon we are going to get not only yesterday's women's asia cup trophy, but also the men's asia cup trophy which is not with us for the last one-and-a-half years. we are going to get both the… pic.twitter.com/PMXhTGOWtn— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
সোনকালে দুয়োটা ট্ৰফী লাভ কৰিব
ইপিনে, বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই পিটিআইক কয়, "আমাৰ স্থিতি অতি স্পষ্ট আছিল । আমাৰ দেশৰ স্বাৰ্থত কাম নকৰা ব্যক্তিৰ পৰা আমি ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলো । আমি এমিৰেটছ ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডৰ এচিচিৰ উপাধ্যক্ষ খালিদ আল জাৰুণীয়ে ট্ৰফী প্ৰদান কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলো; কিন্তু আমাৰ পৰামৰ্শ নাকচ কৰা হৈছিল । সেয়েহে অনুষ্ঠানটো প্ৰত্য়াহাৰ কৰাৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত বিকল্প নাছিল ।"
বিচিচিআইৰ সচিব শইকীয়াই পুনৰ কয়, "আমি আশাবাদী যে অতি সোনকালে আমি কেৱল কালিৰ মহিলা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফীটোৱেই নহয়, পুৰুষৰ এছিয়া কাপৰ ট্ৰফীও লাভ কৰিম । পুৰুষৰ দলটোৱে লাভ কৰা ট্ৰফীটো যোৱা ডেৰ বছৰ ধৰি আমাৰ হাতত নাই । আমি দুয়োটা ট্ৰফী অতি সোনকালে লাভ কৰিম ।"
🚨 Devajit Saikia statement on Ind vs Pak match controversy & meet with Mohsin Naqvi 🚨— VIKAS (@Vikas662005) September 14, 2026
" it's not as if we wouldn't meet anyone. i was sitting outside in the royal box seats. everyone who came met me during the match; someone sat next to me. the person you mentioned also came… pic.twitter.com/keEiyw4kTy
ইফালে, ৰাজীৱ শুক্লাই মহছিন নকভীৰ সৈতে খেল চাই থকা শইকীয়াৰ ভাইৰেল ফটোখনৰ সন্দৰ্ভতো স্পষ্টভাৱে বাখ্যা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত শুক্লাই কয়, "যেতিয়া আপুনি কোনো এখন খেলত উপস্থিত থাকে তেতিয়া তাত বহি থকা সকলো মানুহকেই লগ পায় । তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি তেওঁলোকক লৈ অত্যধিক সমালোচনা কৰিব লাগিব । যেতিয়া আপুনি খেলত থাকিব তেতিয়া তাত সকলো মানুহেই বহিব । তাত বিভিন্ন দেশৰ মানুহ লগ পায় ।"
উল্লেখ্য যে মহিলা এছিয়া কাপৰ ফাইনেলৰ সময়ত বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া আৰু উপ-সভাপতি ৰাজীৱ শুক্লাই ৰয়েল বক্সত মহছিনৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে কথা-বতৰা হোৱা দেখা গৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এই ছবিসমূহে সামাজিক মাধ্য়মত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:স্থিতিত অটল ভাৰত; নকভিৰ পৰা মহিলা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই
শ্ৰীলংকাক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি অষ্টমবাৰলৈ মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ