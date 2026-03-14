নমন ২০২৬ : ৰ'জাৰ বিন্নী-ৰাহুল দ্ৰাবিড়-মিতালী ৰাজক বি চি চি আইৰ 'জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা'

বি চি চি আয়ে বাৰ্ষিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত তিনি প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰক সন্মানিত কৰিব ।

জাৰ বিনি, ৰাহুল দ্ৰাবিড় আৰু মিতালী ৰাজ (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 4:54 PM IST

মুম্বাই: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ড সংক্ষেপে বি চি চি আয়ে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ৰ'জাৰ বিন্নী, ৰাহুল দ্ৰাবিড় আৰু মিতালী ৰাজক 'জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা'ৰে সন্মানিত কৰিব । অহা ১৫ মাৰ্চত দিল্লীত বি চি চি আইৰ বাৰ্ষিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান নমন ২০২৬ত কেইবাগৰাকী ক্ৰিকেটাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব । বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই এক বিবৃতিত এই কথা সদৰী কৰিছে ।

তিনি ক্ৰিকেটাৰক প্ৰদান কৰিব জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা :

ভাৰতীয় ক্ৰিকেটলৈ অসাধাৰণ সেৱা আগবঢ়োৱা বাবে ১৯৮৩ৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী দলৰ অন্য়তম সদস্য ৰ'জাৰ বিন্নী আৰু ৰাহুল দ্ৰাবিড়ক স্বীকৃতি হিচাপে বি চি চি আইৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান 'কৰ্ণেল চি কে নাইডু লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট বঁটা' প্ৰদান কৰা হ’ব । আনহাতে ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেটত অসাধাৰণ অৱদান আগবঢ়োৱা স্বীকৃতি হিচাপে মিতালী ৰাজক মহিলাৰ বাবে বি চি চি আই 'লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট বঁটা' প্ৰদান কৰিব ।

১৯৮৩ৰ বিশ্বকাপ বিজয়ৰ অন্য়তম নায়ক বিন্নী :

১৯৮৩ চনৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতৰ ঐতিহাসিক দলটোৰ অন্য়তম সদস্য বিন্নীয়ে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ লগতে প্ৰশিক্ষক আৰু প্ৰশাসক হিচাপে দশক দশক ধৰি অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । এসময়ত নিখুত চুইং বলিং আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত ব্ৰেক থ্ৰু' দিয়াৰ অসাধাৰণ ক্ষমতাৰ বাবে বিখ্যাত বিন্নীয়ে ১৯৮৩ চনৰ বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক উইকেট দখলকাৰী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । আনহাতে, ১৯৮৫ ৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ দখল কৰা ভাৰতীয় দলৰ সদস্য বিন্নীয়ে একেখন এদিনীয়াতে বলিং আৰু বেটিং মুকলি কৰা প্ৰথমৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ সন্মানো লাভ কৰিছে ।

আনহাতে খেলৰ কেৰিয়াৰ সামৰাৰ পিছত বিন্নীয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ সমান সুখ্যাতিৰে সেৱা আগবঢ়ায় । ভাৰতীয় ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে তেওঁ ২০০০ চনত আই চি চিৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত দলটোক বিজয়ৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । তেওঁ ২০১২ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।

প্ৰশাসক হিচাপেও ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখিছে বিন্নীয়ে । ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ বি চি চি আইৰ ৩৬ সংখ্যক সভাপতি হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।

২৪ হাজাৰৰো অধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী ৰাহুল দ্ৰাবিড় :

আনহাতে, ভাৰতীয় দলৰ হৈ টেষ্ট আৰু এদিনীয়া খেলত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে প্ৰশিক্ষক হিচাপে সুনাম অৰ্জন কৰা ৰাহুল দ্ৰাবিড়কো বি চি চি আয়ে এই বঁটা প্ৰদান কৰিব । এইগৰাকী ধ্ৰুপদী বেটছমেনে ২৪ হাজাৰৰো অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এক দশকৰো অধিক সময় ধৰি দ্ৰাবিড় ভাৰতৰ বেটিং স্তম্ভ হৈ আছিল । কেৱল সেয়াই নহয়, বেটছমেন আৰু অধিনায়ক হিচাপে দলটোৰ বহু স্মৰণীয় জয়ত মুখ্য় ভুমিকা পালন কৰিছিল ।

খেলৰ কেৰিয়াৰ সামৰি দ্ৰাবিড়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীৰ (এন চি এ) ক্ৰিকেটৰ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ ভাৰতৰ খেলুৱৈ বিকাশৰ পথ শক্তিশালী কৰে । যুৱ ক্ৰিকেটাৰসকলক মেণ্টৰিং কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ বাবে প্ৰতিভাৰ এক শক্তিশালী ভেটি নিৰ্মাণত সহায় কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ২০১৮ চনত ১৯ বছৰ অনুৰ্ধৰ আই চি চি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলটোক জয়ৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰে । তেওঁৰ প্ৰশিক্ষণতেই টীম ইণ্ডিয়াই ২০২৪ চনত আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰে ।

মহিলা ক্ৰিকেটৰ তাৰকা মিতালী ৰাজ :

মহিলা ক্ৰিকেটৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ তাৰকা মিতালী ৰাজে মহিলা খেলুৱৈসকলক প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ লগতে বিশ্ব দৰবাৰত ভাৰতীয় মহিলা দলটোৰ উত্থানত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা বাবে বি চি চি আইৰ 'লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট বঁটা' লাভ কৰিব ।

দুই দশকৰো অধিক সময় চলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰত মতালী ৰাজে এদিনীয়াত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁ গড়ে ৫০.৬৮ সৰ্বমুঠ ৭,৮০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেটৰ ধাৰণা সলনি কৰে । তেওঁৰ নেতৃত্বতেই ভাৰতে দুবাৰকৈ আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।

শুভমন গিললৈ পলি উমৰিগৰ বঁটা :

নমন বঁটাৰ জৰিয়তে ২০২৪–২৫ ছিজনত সমগ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়, ঘৰুৱা আৰু বয়সৰ ক্ৰিকেটত অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনক স্বীকৃতি দিয়া হ’ব । ভাৰতৰ টেষ্ট আৰু এদিনীয়া অধিনায়ক শুভমন গিলে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ২০২৪–২৫ ছিজনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ (পুৰুষ)ৰ পলি উমৰিগৰ বঁটা লাভ কৰিব ।

স্মৃতি মান্ধনাক শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ বঁটা :

কেৰিয়াৰত পঞ্চমবাৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ (মহিলা)বঁটা লাভ কৰিব স্মৃতি মান্ধনাই । ঘৰুৱা প্ৰদৰ্শনকাৰীৰ ভিতৰত মুম্বাইৰ ইৰা জাধৱে শ্ৰেষ্ঠ মহিলা ক্ৰিকেটাৰ (ঘৰুৱা)ৰ 'জগমোহন ডালমিয়া ট্ৰফী' লাভ কৰিব। হাৰিয়ানাৰ ছেফালী বাৰ্মাক ২০২৪–২৫ ছিজনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ মহিলা ক্ৰিকেটাৰ (ছিনিয়ৰ ডমেষ্টিক ৱান ডে)ৰ 'জগমোহন ডালমিয়া ট্ৰফী'ৰে সন্মানিত কৰা হ’ব ।

আয়ুস মাত্ৰেক ২০২৪–২৫ ছিজনৰ বাবে ঘৰুৱা সীমিত অভাৰ প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰৰ বাবে লালা অমৰনাথ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । আনহাতে বিদৰ্ভৰ হৰ্ষ ডুবেই ২০২৪–২৫ ছিজনৰ বাবে ৰঞ্জি ট্ৰফীৰ শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰৰ বাবে' লালা অমৰনাথ বঁটা' লাভ কৰিব ।

ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ মুম্বাই :

মুম্বাই ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনে পুনৰ বি চি চি আই ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনৰ বঁটা লাভ কৰিব । ছিজনটোত চাৰিটা ট্ৰফী লাভ কৰাৰ লগতে দুটা ট্ৰফীত ৰাণাৰ্ছ আপৰ স্থান দখল কৰিছে মুম্বায়ে ।

আই চি চিৰ ট্ৰফী বিজয়ী পাঁচটা ভাৰতীয় দলক সম্বৰ্ধনা :

ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে এয়া হ’ব ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বি চি চি আয়ে আই চি চি চেম্পিয়নছ ট্ৰফী ২০২৫ আৰু আই চি চি পুৰুষ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬, আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫ বিজয়ী জ্যেষ্ঠ মহিলা দল, ২০২৬ চনৰ আই চি চি অনূৰ্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী পুৰুষৰ দল আৰু আই চি চি অনূৰ্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী মহিলা দলক সন্মান জনাব ।

