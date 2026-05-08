বেংগালুৰুত পৰা স্থানান্তৰিত আইপিএল ২০২৬ৰ ফাইনেল মেচ; জানক ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ফাইনেল ?
আই পি এল ২০২৬ ছিজনৰ ফাইনেলকে ধৰি প্লে অফ মেচৰ দিন আৰু স্থান ঘোষণা কৰা হৈছে ।
By ANI
Published : May 8, 2026 at 12:57 AM IST
গুৱাহাটী : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ৰ ফাইনেল খেলখন বেংগালুৰুৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ সচিব দেৱজিৎ লন শইকীয়াই বৃহস্পতিবাৰে সদৰী কৰে এই তথ্য । কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সন্থাই অনুমোদিত কোটাৰ বহু ওপৰত বিনামূলীয়া টিকট বিচৰা অভিযোগ উঠিছে ।শইকীয়াই কয় যে আই পি এলৰ প্ৰট’কলৰ অধীনত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলৰ নিজৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰত ফাইনেল আৰু এখন প্লে অফৰ মেচ আয়োজন কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু যোৱা ছিজনত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বাংগালুৰুৰ খিতাপ জয়ৰ পিছত এই অধিকাৰৰ বাবে বেংগালুৰু স্বাভাৱিক পছন্দ আছিল । কিন্তু ৰাজ্যিক সন্থাই অত্যধিক টিকটৰ দাবী কৰাৰ বাবে বিচিচিআইয়ে মেচসমূহ স্থানান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
শইকীয়াই কয় যে আয়োজক সংস্থাসমূহে ষ্টেডিয়ামৰ মুঠ আসনৰ ক্ষমতাৰ ১৫ শতাংশহে বিনামূলীয়া টিকট হিচাপে লাভ কৰে । শইকীয়াই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "কালি বিচিচিআই আৰু আইপিএলে প্লে অফ মেচৰ স্থান ঘোষণা কৰিছিল । আমাৰ হাতত কোৱালিফায়াৰ আৰু প্লে অফৰ লগতে ফাইনেল মেচ আছে । সেয়েহে আমি তিনিটা স্থান বাছনি কৰিছো । এটা স্থান ধৰ্মশালা; প্ৰথম প্লে অফ মেচ তাতেই অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ পিছত এলিমিনেটৰ আৰু আন এখন প্লে অফ মেচ হ'ব । এইদৰে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়খন মেচ নিউ চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত হ’ব, আনহাতে ফাইনেলখন অহা ৩১ মে’ত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ।"
শইকীয়াই লগতে কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰট'কল অনুসৰি ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়নে (যোৱা বছৰৰ চেম্পিয়ন ফ্ৰেঞ্চাইজি) নিজৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰত ফাইনেলৰ লগতে প্লে অফৰ এখন মেচ আয়োজন কৰাৰ অধিকাৰ আছে । যোৱা বছৰ আৰচিবি ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আছিল; সেয়েহে এই মেচখন আদৰ্শগতভাৱে বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিছিল । অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ উদ্ভৱ হোৱা কিছুমান পৰিস্থিতিৰ বাবে বিচিচিআই আৰু আইপিএলে বাংগালুৰুৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য হৈছিল।" তেওঁলোকে এখন মেচ নিউ চণ্ডীগড়ক আৰু আনখনক আহমেদাবাদৰ ফাইনেলৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট স্থান নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামক প্ৰদান কৰে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "আই পি এল প্ৰট'কল অনুসৰি আমি আয়োজক সংস্থাক বিনামূলীয়া টিকট হিচাপে মুঠ আসনৰ ক্ষমতাৰ মাত্ৰ ১৫%হে প্ৰদান কৰিব লাগিব । এইটো মানক প্ৰট'কল; সকলো আয়োজক ৰাজ্যিক সংস্থাই তেওঁলোকৰ মুঠ ক্ষমতাৰ ১৫% বিনামূলীয়া টিকট হিচাপে লাভ কৰে । অৱশ্যে আমি বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছিলো যে আই পি এল লীগ মেচ আয়োজন কৰাৰ সময়ত কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক সংস্থাই ১৫% সীমা অতিক্ৰম কৰি বৃহৎ সংখ্যক বিনামূলীয়া টিকট দাবী কৰিছিল ।"
আই পি এল লীগৰ খেলৰ সময়ত কৰ্ণাটক এছ’চিয়েশ্যনে সেই সীমাতকৈ বহু বেছি টিকট দাবী কৰাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে চিন্তিত হৈ পৰে বিচিচিআই । কৰ্ণাটক ক্ৰিকেট সংস্থাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে ৭০০ বিনামূলীয়া পাছকে ধৰি সদস্য, সংযুক্ত ক্লাব, বিধায়ক, এমএলচি আৰু কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ বাবে প্ৰায় ১০ হাজাৰ অতিৰিক্ত টিকট দাবী কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই দাবীসমূহক আইপিএলৰ নিয়ম উলংঘা বুলি অভিহিত কৰি শইকীয়াই কয় যে বিচিচিআইৰ হাতত প্লে অফৰ মেচসমূহ আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ বাহিৰে আন উপায় নাই । ফলত ২৬ মে’ত ধৰ্মশালাৰ এইচপিচিএ ষ্টেডিয়ামত কোৱালিফায়াৰ ১ অনুষ্ঠিত হ’ব, আনহাতে ২৭ আৰু ২৯ মে’ত মুলনপুৰত ক্ৰমে এলিমিনেটৰ আৰু কোৱালিফায়াৰ ২ অনুষ্ঠিত হ’ব । তাৰ পিছত ৩১ মে’ত আহমেদাবাদত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।
