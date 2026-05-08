খেলুৱৈক সহজে সাক্ষাৎ কৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচিচিআইৰ নতুন নিয়ম
নতুন নিয়ম অনুসৰি খেলুৱৈক সাক্ষাতৰ সুবিধা সীমিত কৰা হ’ব । হোটেল, দলীয় বাছ, অন্যান্য নিষিদ্ধ অঞ্চলত ক্ৰিকেটাৰৰ সৈতে অকৰ্তৃত্বশীল মত-বিনিময় ৰোধ কৰা হ’ব ।
By ANI
Published : May 8, 2026 at 6:00 PM IST
লক্ষ্ণৌ: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ (বিচিচিআই) উপ-সভাপতি ৰাজীৱ শুক্লাই শুকুৰবাৰে কয় যে দেশৰ শীৰ্ষ ক্ৰিকেট সংস্থাটোৱে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ (আইপিএল) সময়ত খেলুৱৈসকলৰ সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে অনুশাসন শক্তিশালী কৰা আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰট’কলসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰাটো নিশ্চিত কৰা ।
লক্ষ্ণৌত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত শুক্লাই কয় যে আইপিএলৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি খেলুৱৈসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ সুবিধা সীমিত কৰা হ’ব আৰু হোটেল, দলীয় বাছ আৰু অন্যান্য নিষিদ্ধ অঞ্চলত ক্ৰিকেটাৰৰ সৈতে অকৰ্তৃত্বশীল মত বিনিময় ৰোধ কৰা হ’ব । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰতিযোগিতাখনৰ সময়ত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি আৰু সামগ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা ।
বিচিচিআইৰ উপ-সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "বিচিচিআয়ে নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । খেলুৱৈসকলক সাক্ষাতৰ যি অধিকাৰ দিয়া হৈছে সেয়া নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব; হোটেলত বা বাছতো অকৰ্তৃত্বশীল লোকক খেলুৱৈসকলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । আইপিএলৰ স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিবলৈ এইটো কৰা হৈছে ।"
চলিত আইপিএল ছিজনত খেলুৱৈ, দলৰ বিষয়া আৰু অকৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত একাধিক “বিজুতি আৰু অনিয়ম” পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই ব’ৰ্ডে আইপিএলৰ সকলো ফ্ৰেন্সাইজিৰ বাবে কঠোৰ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰাৰ এদিন পিছতে তেওঁৰ এই মন্তব্য আহিছে ।
দেৱজিৎ শইকীয়াই প্ৰকাশ কৰে যে বিচিচিআয়ে প্ৰতিষ্ঠিত দুৰ্নীতিবিৰোধী আৰু নিৰাপত্তা প্ৰট’কলৰ কেইবাটাও উলংঘন লক্ষ্য কৰিছে । ইয়াত দলৰ সদস্যৰ লগত অকৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিয়ে হোটেলত প্ৰৱেশ কৰা, খেলুৱৈ বা বিষয়াৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰা আদিও আছিল ।
আইপিএলৰ নিয়মৰ অধীনত এনে প্ৰৱেশৰ অনুমতি নথকা নিষিদ্ধ অঞ্চলত ফ্ৰেন্সাইজিৰ মালিক আৰু বিষয়াসকলে খেলুৱৈৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
বিষয়টোক গুৰুতৰ আখ্যা দি শইকীয়াই কয় যে বিচিচিআই আৰু আইপিএলৰ শাসকীয় সংস্থাই টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰট’কল মানি চলাৰ ক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিক পৰামৰ্শ প্ৰকাশ কৰিব । তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে ভৱিষ্যতে যিকোনো উলংঘন হ’লে ব’ৰ্ডৰ পৰা “অতি কঠোৰ ব্যৱস্থা” গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
"এইবাৰ আমি কিছুমান বিশেষ ফ্ৰেন্সাইজি আৰু খেলুৱৈৰ আচৰণত বিভিন্ন বিসংগতি আৰু অনিয়ম পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ । গতিকে বিচিচিআই আৰু আইপিএলে পৰামৰ্শৱলী প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু আমি আজি সন্ধিয়া উক্ত পৰামৰ্শৱলী প্ৰকাশ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । কাৰণ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে দলৰ সদস্যৰ সৈতে বহুতো অকৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিয়ে ঘূৰা-ফুৰা কৰি আছে । আৰু কিছুমান অকৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিয়ে হোটেললৈ আৰু খেলুৱৈৰ কোঠালৈ বা দলীয় বিষয়াৰ কোঠালৈ আহি আছে, যিটো আমাৰ দুৰ্নীতিবিৰোধী প্ৰট'কলৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী । আমি এইটোও দেখিছোঁ যে কিছুমান বিশেষ দলৰ মালিক আৰু বিষয়াসকলে এনে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মিলিত হৈছে য'ত অনুমতি নাই । সেয়েহে তাত এনে কিছুমান প্ৰটক'ল আছে, যিবোৰ আমি মানি চলিব লাগিব । আৰু আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিয়ম উলংঘা কৰা হৈছে । আমি এইবোৰ অতি গুৰুত্বসহকাৰে লৈছোঁ । আমি এক পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এই পৰামৰ্শ অতি কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পিছতো যদি কোনো ধৰণৰ উলংঘন হয় তেন্তে আইপিএলে অতি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।" সাংবাদিকৰ আগত দেৱজিৎ শইকীয়াই এনেদৰে কয় ।
উল্লেখ্য যে চলিত ছিজনৰ আই পি এলৰ আৰম্ভণিতে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে । প্রতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণিতে পঞ্জাব কিংছৰ (পিবিকেএছ) বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত মেচখনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধিনায়ক ৰিয়ান পৰাগে ড্ৰেছিং ৰুমত ই-চিগাৰেট হুপি থকা অৱস্থাত ধৰা পৰে ৷ ড্ৰেছিং ৰুমৰ ভিতৰত ভেপিং কৰি ধৰা পৰাৰ পিছত পৰাগক ২৫ শতাংশ মেচ-ফী জৰিমনা বিহা হৈছিল আৰু ডিমেৰিট পইণ্টো দিয়া হৈছিল ।
আন এক ঘটনাত ১০ এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে মেচৰ সময়ত ডাগআউটৰ সমীপত আৰআৰৰ মেনেজাৰ ৰবিন্দৰ সিং ভিন্দৰক মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছিল । এই ঘটনাত তেওঁক ১ লাখ টকা জৰিমনা বিহা হৈছিল ।