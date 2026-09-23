ETV Bharat / sports

জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত থাকক ! এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণজয়ী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক প্ৰশংসা দেৱজিৎ শইকীয়াৰ

দেৱজিৎ শইকীয়াই অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, উপ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা, খেলুৱৈ, মুখ্য প্ৰশিক্ষক অমল মুজুমদাৰ আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীক অবিৰত সফলতাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ।

Indian Women’s cricket team wins gold in Asian Games
এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণজয়ী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল (X @BCCIWomen)
author img

By ANI

Published : September 23, 2026 at 7:55 PM IST

|

Updated : September 23, 2026 at 8:10 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এছিয়ান গেমছত দ্বিতীয়বাৰলৈ সোণৰ পদক লাভ কৰে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে ৷ এছিয়া কাপ বিজয়ৰ ঠিক পিছতেই এছিয়ান গেমছতো শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে হৰমনপ্ৰীত কৌৰ বাহিনীয়ে ৷ জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড চমুকৈ বিচিচিআইৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ৷ জাপানৰ আইচি-নাগোয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা ২০২৬ এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে ।

দেৱজিৎ শইকীয়াই অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, উপ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা, খেলুৱৈ, মুখ্য প্ৰশিক্ষক অমল মুজুমদাৰ আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীক অবিৰত সফলতাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ।

ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে মহাদেশীয় পৰ্যায়ত নিজৰ চাঞ্চল্যকৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখি স্মৃতি মান্ধানা আৰু শ্বেফালী বাৰ্মাৰ বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে এছিয়ান গেমছত একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্বৰ্ণ পদক দখল কৰে ৷ মঙলবাৰে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হোৱা চূড়ান্ত খেলখনত ভাৰতীয় দলে ১৪৭ ৰানৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে ।

ভাৰতৰ ২১৭ ৰাণৰ লক্ষ্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাই ১৫.৪ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ৬৯ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতীয় স্পিনাৰে খেলখনত উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰে । এই জয়ৰ জৰিয়তে ভাৰতে এই সংস্কৰণৰ এছিয়ান গেমছৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ লাভ কৰে ।

এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিচিচিআইৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াই কয়, ‘‘মই অত্যন্ত সুখী । আমাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশ সুখী । যোৱা বছৰৰ ৩ নৱেম্বৰত ব’ম্বেত এদিনীয়া আই চি চি বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱাৰ সময়ত জয়ৰ ধাৰা আৰম্ভ হয় । অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, উপ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানাৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক তেওঁলোকৰ চমৎকাৰী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ । লগতে এই সফলতাৰ কাহিনী ইমান দিনে অব্যাহত ৰখাৰ বাবে মুখ্য প্ৰশিক্ষক অমল মুজুমদাৰ আৰু তেওঁৰ সমগ্ৰ সহায়ক কৰ্মচাৰীৰ দলটোক অভিনন্দন জনাইছোঁ । আশাকৰোঁ ভৱিষ্যতেও এই জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব ।’’

উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতে ২১৬/৩ ৰান সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বলাৰসকলে শ্ৰীলংকাৰ বেটিং লাইন আপ ভাঙি ১৫.৪ অভাৰত ৬৯ ৰানতে অল আউট কৰে । মাত্ৰ ৬ ৰাণৰ বিনিময়ত তিনিটা উইকেট দখল কৰা দীপ্তি শর্মাই বলিং আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিয়ে, আনহাতে শ্বেফালী বার্মা আৰু শ্রেয়ংকা পাটিলে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷ শ্ৰী চৰণীয়েও দুটা উইকেট দখল কৰে ।

খেলখনত ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি শক্তিশালী ২১৬ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ৪৫ টা বলত স্মৃতি মান্ধানাই সৰ্বাধিক ৭৯ ৰান সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে শ্বেফালী বাৰ্মাই ২৯ টা বলত ৪৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ৰিচা ঘোষে ২২ টা বলত অপৰাজিত ৪৯ ৰান সংগ্ৰহ কৰে ।

মান্ধানাই ৫টা চাৰি আৰু ৭টা ছয়েৰে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ৩৭ সংখ্যক অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১১ হাজাৰ ৰান সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপেও পৰিগণিত হয় ।

২০২৩ চনত হাংঝোত খিতাপ দখল কৰাৰ পিছত ১৪৭ ৰানৰ জয়েৰে ভাৰতে মহিলা ক্ৰিকেটত একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । এছিয়া কাপৰ ফাইনেল জয়ৰ পিছত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে এচিচিৰ সভাপতি তথা পিচিবিৰ মুৰব্বী মহছিন নাকৱীৰ পৰা মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্তই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।

উল্লেখযোগ্য যে ১৩ ছেপ্টেম্বৰত মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰাৰ পাছত হৰমনপ্ৰীত কৌৰ নেতৃত্বাধীন দলটো মঞ্চত উপস্থিত নাছিল, কিয়নো সীমা অতিক্ৰম কৰা সন্ত্ৰাসবাদ আৰু অপাৰেচন সেন্দূৰৰ পটভূমিক লৈ দলটোৱে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ সভাপতি আৰু পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ মুৰব্বী মহছিন নাকৱীৰ পৰা ট্ৰফী লাভ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ।

মহিলা দলটোৱে নাকভিৰ পৰা ট্ৰফী লাভ নকৰাৰ সিদ্ধান্তই প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ পুৰুষ দলটোৱেও যোৱা বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত পুৰুষ এছিয়া কাপত জয়লাভ কৰাৰ পিছত লোৱা একেধৰণৰ পদক্ষেপক প্ৰতিফলিত কৰিছিল । খেলৰ পাছৰ অনুষ্ঠানৰ সময়ত শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক চামাৰী আটাপট্টুৱে নাকৱীৰ পৰা ৰানাৰ্ছ আপৰ চেক গ্ৰহণ কৰে যদিও মঞ্চত ভাৰতীয় খেলুৱৈ অনুপস্থিত থাকে ।

ভাৰতে নাকৱীৰ পৰা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰা সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি শইকীয়াই কয় যে তেওঁৰ গুৰুত্ব কেৱল দলৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰতহে । তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ দেশে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ শেহতীয়া সফলতাক উদযাপন কৰি আইচিচি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ছেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়া, ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, এছিয়া কাপত লৰ্ডছত ইংলেণ্ড, পাকিস্তান আৰু ডুবাইত শ্ৰীলংকা, এছিয়ান গেমছত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এছিয়ান গেমছৰ জয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ।

"মই এই সন্দৰ্ভত কোনো কোনো মন্তব্য দিব নিবিচাৰো । মই কেৱল আমাৰ দলৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ চিন্তিত, আৰু সমগ্ৰ দেশখনে আমাৰ মহিলা দলৰ প্ৰদৰ্শনত আনন্দিত হৈ পৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে এছিয়াৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ বাহিৰত আমাৰ সকলো প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰিছে । যোৱা বছৰ আইচিচি মহিলা বিশ্বকাপত অষ্ট্ৰেলিয়াক ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে চমৎকাৰী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল ৷ শেহতীয়াকৈ লৰ্ডছত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ডুবাইত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে অতি চমকপ্ৰদ জয়লাভ কৰিছিল ।’’ দেৱজিৎ শইকীয়াই কয় ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কালিৰ এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলতো তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছিল, শ্ৰীলংকাক বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছিল । মই আৰু বিচিচিআই প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি অধিক চিন্তিত । মই কোনো মন্তব্য দিব নিবিচাৰো, মাথোঁ মই আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিব পাৰো যে আমাৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ মানুহ অত্যন্ত সুখী ।’’

লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ স্বৰ্ণপদক : হৰমনপ্ৰীত কৌৰ বাহিনীৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত শ্ৰীলংকা

Last Updated : September 23, 2026 at 8:10 PM IST

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল
এছিয়া কাপ
INDIAN WOMEN CRICKET TEAM
ASIAN GAMES GOLD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.