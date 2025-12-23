ETV Bharat / sports

বি চি চি আইৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত : পুৰুষৰ সমানে ধন লাভ কৰিব মহিলা ক্ৰিকেটাৰেও

বি চি চি আয়ে দৰমহাৰ গাঁথনি সংশোধন কৰি ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত মহিলা ক্ৰিকেটাৰৰ মেচ মাচুল প্ৰায় দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।

BCCI Revises Pay Structure
ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলৰ ফাইল ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 7:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিচাপে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত মহিলা ক্ৰিকেটাৰ আৰু মেচৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীসকলৰ মেচ মাচুল দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । মহিলাৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত ভাৰতৰ ঐতিহাসিক জয়ৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় ক্ৰিকেটাৰৰ ক্ষেত্ৰতে সম-দৰমহাৰ গাঁথনি নিশ্চিত কৰা হৈছে ।

সংবাদ সংস্থা পি টি আইৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি মেচৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ বাবে বি চি চি আইৰ শীৰ্ষ পৰিষদে অনুমোদন জনাইছে ।

সংশোধিত গাঁথনি অনুসৰি শীৰ্ষ মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলে এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিদিনে ৫০ হাজাৰৰ পৰা ৬০ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ যিটো পূৰ্বৰ দৰমহাৰ গাঁথনিৰ প্ৰতিটো মেচ ডে’ৰ তুলনাত ২০ হাজাৰ টকাই (ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈৰ বাবে ১০ হাজাৰ টকা) অধিক ৷

ছিনিয়ৰ মহিলা ক্ৰিকেটৰ ঘৰুৱা এদিনীয়া প্ৰতিযোগিতা আৰু বহুদিনীয়া প্ৰতিযোগিতাত মূল একাদশত অন্তৰ্ভুক্ত খেলুৱৈয়ে প্ৰতিদিনে ৫০ হাজাৰ টকা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈয়ে প্ৰতিদিনে লাভ কৰিব ২৫ হাজাৰ টকা । ৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ প্ৰতিযোগিতাত খেলা মূল একাদশত অন্তৰ্ভুক্ত ক্ৰিকেটাৰসকলে প্ৰতিখন মেচৰ বাবদ দিনটোত ২৫ হাজাৰ টকা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈয়ে ১২,৫০০ টকা লাভ কৰিব ।

প্ৰতিবেদনত লগতে কোৱা হৈছে যে যদি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলা ক্ৰিকেটাৰে সমগ্ৰ ছিজনটোৰ বাবে সকলো ফৰ্মেট খেলিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে তেওঁ ১২ লাখৰ পৰা ১৪ লাখ টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ।

মেচৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীসকলৰো বেতন বৃদ্ধি

সমান্তৰালকৈ কনিষ্ঠ মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলৰো বেতন বৃদ্ধি কৰে এপেক্স কাউন্সিলে । নতুন সংশোধনী অনুসৰি অনুৰ্ধ-২৩ আৰু অনুৰ্ধ-১৯ বছৰৰ দলৰ খেলুৱৈয়ে প্ৰতিদিনে বেতন হিচাপে লাভ কৰিব ২৫ হাজাৰ টকা ৷ আনহাতে, ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈক দিয়া হ’ব ১২,৫০০ টকাৰ বেতন ৷

উল্লেখ্য যে, সংশোধিত মাচুলৰ গাঁথনিৰ জৰিয়তে আম্পায়াৰ আৰু মেচ ৰেফাৰীকে ধৰি মেচৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য বিষয়াসকলো লাভৱান হ’ব । ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ লীগ মেচৰ বাবে আম্পায়াৰ আৰু মেচ ৰেফাৰীয়ে প্ৰতিদিনে ৪০ হাজাৰ টকাকৈ উপাৰ্জন কৰিব ।

নকআউট পৰ্যায়ৰ মেচৰ বাবে প্ৰতিদিনে মাচুল ৫০ হাজাৰৰ পৰা ৬০ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাব যদিও সঠিক পৰিমাণ মেচৰ গুৰুত্ব আৰু পৰিচালনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।

মেচ পৰিচালকৰ সংশোধিত দৰমহাৰ গাঁথনি অনুসৰি ৰঞ্জি ট্ৰফী লীগৰ মেচত পৰিচালনৈ কৰা আম্পায়াৰসকলক প্ৰতিখন মেচত ১.৬০ লাখ টকা প্ৰদান কৰা হ’ব । নকআউট পৰ্যায়ৰ প্ৰতিখন মেচত আম্পায়াৰসকলে ২.৫ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকাৰ ভিতৰত বেতন লাভ কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক: উভতি চাওঁ ২০২৫ : এই বৰ্ষত বিদায় লোৱা মহান খেলুৱৈসকলক পুনৰ এবাৰ মনত পেলাও আহকচোন...

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
DOMESTIC MATCH FEE
WOMEN CRICKETERS PAY STRUCTURE
WOMEN CRICKETERS MATCH FEE
BCCI REVISES PAY STRUCTURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.