পাকিস্তানৰ সিদ্ধান্ত সলনিৰ পিছত বি চি চি আইৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেল বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত পাকিস্তানে উলটি দিয়াৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে।

T20 World Cup 2026
বি চি চি আইৰ উপ-সভাপতি ৰাজীৱ শুক্লা (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 10:13 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত মন ঘূৰিল পাকিস্তানৰ ৷ প্ৰথমে খেলত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পাকিস্তানে অৱশেষত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেল খেলিবলৈ মান্তি হ’ল ৷ যাৰ বাবে দলটোৱে খেল বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷

১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ভাৰত-পাকিস্তানৰ বহু প্ৰত্যাশিত খেলখন । ভাৰতলৈ যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হোৱা বাংলাদেশৰ সৈতে সংহতি প্রদর্শন কৰাৰ প্রতিশ্রুতি দিয়াৰ বাবে পাকিস্তান চৰকাৰে ৰাষ্ট্রীয় ক্ৰিকেট দলটোক ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত অংশগ্রহণ কৰিবলৈ নির্দেশ দিছে ৷

সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বি চি চি আইৰ উপ-সভাপতি ৰাজীৱ শুক্লাই কয় যে এইটো এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সমাধান’ ।

‘‘আই চি চিৰ প্ৰতিনিধিয়ে আৰম্ভ কৰা আৰু আই চি চিৰ সভাপতি আৰু পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ লাহোৰ ভ্ৰমণ কৰা প্ৰতিনিধিসকলৰ তত্বাৱধানত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলাফল দেখি মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো । খেলবিধত ক্ৰিকেটৰ গুৰুত্বক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া এটা ভাল আৰু সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সমাধান । সেইটোৱেই কৰা হৈছে । গতিকে আই চি চিক আন্তৰিক অভিনন্দন এই পদক্ষেপৰ বাবে, যিয়ে সমগ্ৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি ক্ৰিকেটক পুনৰ মূলসুঁতিলৈ আনিছে’’ - সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ৰাজীৱ শুক্লাই এইদৰে কয় ।

লাহোৰত পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড(পি চি বি), বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড(বি চি বি) আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ মাজত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, য’ত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে বাংলাদেশে প্ৰতিযোগিতা বৰ্জন কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ নকৰে । তদুপৰি বাংলাদেশে ২০২৭ চনৰ বিশ্বকাপ আৰু ২০৩১ চনৰ বিশ্বকাপৰ মাজত আই চি চি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিব ।

‘‘আই চি চিৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ কৃতিত্ব । গতিকে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পাকিস্তানক আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা আৰু শেষত পাকিস্তানক কলম্বো মেচত খেলিবলৈ দিয়াৰ বাবে মই আই চি চিক ধন্যবাদ জনাইছো । এয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ আৰু ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ'ব পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত মেচখন ৷ পাকিস্তানেও খেলিব । গতিকে এতিয়া এই বিশ্বকাপ এক বৃহৎ সফলতাৰ কাহিনী হ’ব ।’’

