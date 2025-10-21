এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী সন্দৰ্ভত ডাঙৰ আপডেট, BCCI-এ সকীয়ানি দিলে মহছিন নকভিক
BCCI-এ এচিচিলৈ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰি এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী ভাৰতীয় দললৈ ঘূৰাই দিয়াৰ কঠোৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।
Published : October 21, 2025 at 7:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ট্ৰফী বিবাদ সন্দৰ্ভত এটা ডাঙৰ আপডেট পোহৰলৈ আহিছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে (BCCI) এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ মুৰব্বী মহছিন নকভিলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে ইমেইল লিখি এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী ভাৰতলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । লগতে এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী ভাৰতলৈ ঘূৰাই নিদিলে বিচিচিআইয়ে বিষয়টো আইচিচিলৈ লৈ যাব বুলিও সকীয়াই দিয়ে ।
- এছিয়া কাপ ট্ৰফী বিতৰ্ক
সকলোৰে জ্ঞাত যে, ২৮ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত ভাৰতে পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি নৱমবাৰৰ বাবে ট্ৰফী লাভ কৰে । কিন্তু ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে পাকিস্তানৰ গৃহমন্ত্ৰী মহছিন নাকৱীৰ পৰা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । ইয়াৰ পিছতে এচিচিৰ অধ্যক্ষ মহছিন নকভিয়ে ট্ৰফীটো নিজৰ লগত লৈ যায়, যাৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ মাজত নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ।
- কি ক’লে বিচিচিআইৰ সম্পাদকে ?
বিচিচিআইৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াই ইণ্ডিয়া টুডেৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মহছিন নকভিক ইমেইল কৰাটো নিশ্চিত কৰি কয় যে তেওঁলোকে নকৱীৰ সঁহাৰিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু যদি নকৰে তেন্তে চৰকাৰী মেইলযোগে এই বিষয়টো আইচিচিত উত্থাপন কৰিব ।
- পাকিস্তানী সংবাদ মাধ্যমৰ দাবী
পাকিস্তানী সংবাদ মাধ্যমৰ দাবী কৰিছে যে মহছিন নকভিয়ে বিচিচিআইৰ পত্ৰৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে । এচিচিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে যদিহে ট্ৰফীৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে তেওঁলোকে ট্ৰফী লাভৰ বাবে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে । এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলেও নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত ট্ৰফী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । সম্প্ৰতি ডুবাইৰ এচিচিৰ কাৰ্যালয়ত আছে এছিয়া কাপটো ।
- এচিচিৰ বৈঠকত কি হ’ল ?
ইয়াৰ পূৰ্বে ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ট্ৰফী বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত এচিচিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । বিচিচিআইয়ে নকভিৰ এই আচৰণক গৰিহণা দি কয় যে এছিয়া কাপ এচিচিৰ আৰু অতি সোনকালে বিজয়ী দলৰ হাতত গতাই দিব লাগে । কিন্তু মহছিন নকভিয়ে নিজৰ স্থিতিত দৃঢ়তাৰে থাকি ভাৰতীয় দলক ট্ৰফী ঘূৰাই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
তেওঁ জোৰ দি কয় যে যদি ভাৰতে ট্ৰফী বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ অধিনায়কে ট্ৰফী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ডুবাইস্থিত এচিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব । কিন্তু এই চৰ্ততো বিচিচিআইয়ে নাকচ কৰে । ইয়াৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ মাজত বিবাদ আৰু অধিক গভীৰ হৈ পৰে আৰু ভাৰতীয় দলটোৱে এতিয়াও এছিয়া ট্ৰফী লাভ কৰিব পৰা নাই ।