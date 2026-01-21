ETV Bharat / sports

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে গুগলৰ এ আই প্লেটফৰ্ম জেমিনিৰ সৈতে এক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে ।

হায়দৰাবাদ : প্ৰতিযোগিতাখনক এক বৃহৎ শক্তি হিচাপে লৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে চলিত বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ(আই পি এল)ৰ পূৰ্বে তিনি বছৰৰ বাবে ২৭০ কোটি টকাৰ এক লাভজনক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ৷ আমোদজনকভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ChatGPT হৈছে ৱমেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ চলিত সংস্কৰণৰ অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ।

PTI ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিশ্বব্যাপী আবেদনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তিনি বছৰীয়া এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে বি চি চি আইয়ে ৷ বি চি চি আইৰ এগৰাকী বিষয়াই পি টি আইক জনোৱা মতে, এই চুক্তিৰ ম্যাদ তিনি বছৰীয়া আৰু ই আই পি এলৰ বিশ্বব্যাপী আবেদনক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।

যোৱা বছৰ ভাৰত চৰকাৰে ড্ৰিম-১১ ৰ দৰে ৰিয়েল মানি গেমিং প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় দলটোৱে নতুন জাৰ্ছীৰ পৃষ্ঠপোষক বিচাৰিবলগীয়া হৈছিল । শেষত এপ’ল’ টায়াৰে ৫৭৯ কোটি টকা মাচুল পৰিশোধেৰে ড্ৰিম-১১ ৰ সলনি জাৰ্ছীৰ অধিকাৰ লাভ কৰে ৷ আনহাতে, টাটা গ্ৰুপৰ হাতত আছে টাইটেল স্প’নছৰশ্বিপৰ অধিকাৰ ।

জেমিনিৰ শেহতীয়া পৃষ্ঠপোষকতাই এই নগদ ধন সমৃদ্ধ লীগখনৰ প্ৰতি AI প্লেটফৰ্মৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আগ্ৰহক প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ ChatGPT -এ ৱমেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰাৰ সময়তে বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়ায়ো এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ৷

শইকীয়া কৈছিল, ‘‘এ আই, উৎপাদন আৰু পানীয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বাসযোগ্য ভাৰতীয় গ্ৰাহক ব্ৰেণ্ডলৈকে এই অংশীদাৰিত্বৰ মিশ্ৰণে অনুৰাগীৰ অভিজ্ঞতা আৰু মহিলা ক্ৰিকেটৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিত মূল ভূমিকা পালন কৰিব ।’’

আই পি এল ২০২৬ৰ সূচী

প্ৰতিযোগিতাখন চলিত বৰ্ষৰ ২৬ মাৰ্চৰ পৰা ৩১ মে’লৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । মুঠ ৮৪ খন মেচ খেলা হ’ব ৷

