বাংলাদেশ-আই পি এল বিবাদ: শ্বাহৰুখৰ দলে ৰাখিব নোৱাৰিব মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক, বি চি চি আইৰ নিৰ্দেশ
কে কে আৰে অৱশ্যে এতিয়াও এই সন্দৰ্ভত কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও এই কথা মানি চলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Published : January 3, 2026 at 1:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : বাংলাদেশী ক্ৰিকেটাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ (কে কে আৰ) দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ মাজতে শনিবাৰে বি চি চি আয়ে শ্বাহৰুখ খানৰ মালিকানাধীন ফ্ৰেন্সাইজিটোক আগন্তুক আই পি এল ছিজনৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ পেচাৰগৰাকীক মুকলি কৰি দিবলৈ কয় ।
বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই এ এন আইক জনোৱা মতে, "শেহতীয়া পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি বি চি চি আয়ে আই পি এলৰ ফ্ৰেন্সাইজি কে কে আৰক তেওঁলোকৰ দলৰ পৰা মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক মুকলি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । তেওঁক মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত যদি কে কে আৰৰ পৰা কোনো অনুৰোধ আহে, তেন্তে বি চি চি আয়ে সেইটো বিবেচনা কৰি তেওঁৰ স্থানত নতুন খেলুৱৈৰ ব্যৱস্থা কৰিব ।"
#WATCH | Guwahati | BCCI secretary Devajit Saikia says, " due to the recent developments that are going on all across, bcci has instructed the franchise kkr to release one of their players, mustafizur rahman of bangladesh, from their squad and bcci has also said that if they ask… pic.twitter.com/53oxuRcmZp— ANI (@ANI) January 3, 2026
সূত্ৰ অনুসৰি, ৰাইজৰ পৰা তীব্ৰ চাপৰ সৃষ্টি হ'লেও কে কে আৰে বাংলাদেশৰ পেচাৰগৰাকীক দলৰ পৰা আঁতৰাবলৈ 'প্ৰস্তুত নাছিল' যাৰ বাবে বি চি চি আয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় । অৱশ্যে কে কে আৰে এতিয়াও বি চি চি আইৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও ২৬ মাৰ্চৰ পৰা আই পি এলৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ ছিজন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ফ্ৰেন্সাইজিটোৱে এই নিয়ম মানি চলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা মাহত খেলুৱৈৰ নিলামত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ সৈতে তীব্ৰ নিবিদা যুঁজৰ অন্তত কে কে আৰে ২ কোটি টকাৰ বেছ প্ৰাইচৰ পৰা গৈ ৯.২০ কোটি টকাত মুস্তাফিজুৰক নিজৰ দলৰ বাবে ক্ৰয় কৰিছিল ।
Ghaziabad, Uttar Pradesh: On the BCCI instructing KKR to remove Mustafizur Rahman from its IPL team, BJP leader Sangeet Som says, " look, i want to thank the bcci because the bcci has respected the sentiments of the hundreds of millions of sanatanis and hindus in the country. i am… pic.twitter.com/0aLqv9YC9n— IANS (@ians_india) January 3, 2026
কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেশখনত এজন হিন্দু লোকক হত্যা কৰাৰ লগতে তাত সংখ্যালঘু লোকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাৰতে চিন্তা প্ৰকাশ কৰাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ অংশগ্ৰহণক লৈ বি চি চি আইৰ ওপৰত তীব্ৰ চাপৰ সৃষ্টি হয় ।
আনহাতে, শেহতীয়াভাৱে আধ্যাত্মিক শিক্ষক দেৱকীনন্দন ঠাকুৰে কে কে আৰ আৰু শ্বাহৰুখক মুস্তাফিজুৰক চুক্তিবদ্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে গৰিহণা দিয়ে । চুবুৰীয়া দেশখনত হিন্দু জনসাধাৰণৰ ওপৰত সংঘটিত অত্যাচাৰ সম্পৰ্কীয় বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সনাতন ধৰ্মৰ অনুগামীসকল বিশেষকৈ হিন্দুসকল কে কে আৰৰ এই সিদ্ধান্তত ক্ষুণ্ণ হোৱা বুলি ঠাকুৰে ইংগিত দিয়ে ।
#WATCH | Lucknow, UP | On BCCI asking Kolkata Knight Riders (KKR) to release Bangladeshi player Mustafizur Rahman from their squad, Uttar Pradesh Minister Narendra Kashyap says, " we welcome the decision of the bcci that they understood the sentiments of the nation and removed the… pic.twitter.com/Ct09k8LbpN— ANI (@ANI) January 3, 2026
উল্লেখ্য যে ২০১৬ চনত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ দলৰ হৈ আই পি এলত অভিষেক ঘটোৱাৰ পিছত মুস্তাফিজুৰে ৬০ খন মেচত ৬৫ টা উইকেট ৮.১৩ ইকনমি ৰেটত দখল কৰিছে । ২০১৬ চনটো তেওঁৰ বাবে সপোনৰ ছিজন আছিল । কাৰণ তেওঁ এছ আৰ এইচৰ হৈ খিতাপৰ দৌৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । তেওঁ মাত্ৰ ৬.৯০ ইকনমিৰে ১৬ খন মেচত ১৭ টা উইকেট দখল কৰিছিল । পিছলৈ তেওঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ (২০১৮), ৰাজস্থান ৰয়েলছ (২০২১), দিল্লী কেপিটেলছ (২০২২-২৩) আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ (২০২৪) হৈও আই পি এলত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
চি এছ কেয়ে প্লে-অফত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱৰাৰ পিছত ৩০ বছৰীয়া পেচাৰগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়া হয় আৰু তাৰ পিছত যোৱা ছিজনত ডি চিলৈ উভতি আহে । আঘাতৰ বাবে বাদ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈ জেক ফ্ৰেজাৰ-মেকগাৰ্কৰ ঠাইত তেওঁক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
ইফালে বিজেপি নেতা সংগীত সিং ছোমে এই পদক্ষেপৰ বাবে বি চি চি আইক ধন্যবাদ জনাই কয়, “১০০ কোটি লোকৰ আৱেগক সহজভাৱে ল’ব নোৱাৰি । ভাৰতৰ ১০০ কোটি সনাতনীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বি চি চি আয়ে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে ধন্যবাদ । আমি কালি কৈছিলোঁ যে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব । কাৰণ ১০০ কোটি লোকৰ আৱেগক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি... এয়া সমগ্ৰ দেশৰ হিন্দুৰ জয় ।"
আনহাতে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ কাশ্যপেও এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই কয়, "তেওঁলোকে দেশৰ আৱেগক বুজি পাইছে আৰু বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বাংলাদেশী খেলুৱৈজনক আঁতৰাই দিছে ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপি নেতা কৌস্তৱ বাগচিয়ে আই পি এলৰ খেলত বাংলাদেশী খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণক লৈ ৰাজহুৱাভাৱে আপত্তি কৰিছিল ।