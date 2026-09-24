ইৰাণী কাপত অৱশিষ্ট ভাৰতীয় একাদশৰ বেটাৰক প্ৰশিক্ষণ দিব কেকেআৰৰ খেলুৱৈয়ে

ইৰাণী কাপত অৱশিষ্ট ভাৰতীয় একাদশৰ বেটাৰক প্ৰশিক্ষণ দিব কেকেআৰৰ খেলুৱৈয়ে
ঋষভ পণ্টৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় অৱশিষ্ট একাদশে ইৰাণী কাপত ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ চেম্পিয়ন জন্মু-কাশ্মীৰ বিপক্ষে অৱতীৰ্ণ হ'ব ।
Published : September 24, 2026 at 8:57 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ড চমুকৈ বিচিচিআয়ে ভাৰতীয় অৱশিষ্ট একাদশৰ বাবে প্ৰশিক্ষক দল ঘোষণা কৰিছে । দলটোৰ বেটাৰসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বংগ ৰঞ্জী দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক লক্ষ্মী ৰতন শুক্লাক । ইয়াৰ দ্বাৰা শুক্লাই বিচিচিআইৰ সৈতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে ।
৪৬ বছৰীয়া লক্ষ্মী ৰতন শুক্লাই ১৯৯৯ চনত ভাৰতীয় দলৰ জাৰ্চিত তিনিখন এদিনীয়া আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ আইপিএলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হৈ ছটা সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁ আইপিএলৰ অন্তিমটো সংস্কৰণত দিল্লী কেপিটেলৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । নিজৰ আইপিএল কেৰিয়াৰত শুক্লাই মুঠ ৪৭ খন মেচৰ পৰা ৪০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ১৫টা উইকেট দখল কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, বিগত কেইটামান ছিজনৰ পৰা শুক্লাই বংগৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব চম্ভালি আছে । অৱশ্যে শেহতীয়া ৰঞ্জী ট্ৰফীত বংগ দলটো ছেমিফাইেলত জম্মু-কাশ্মীৰৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল । এতিয়া তেওঁ অৱশিষ্ট ভাৰতীয় একাদশৰ বেটিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে নতুন দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে ।
শেহতীয়াভাৱে বিচিচিআয়ে অৱশিষ্ট ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । উইকেটৰক্ষক বেটছমেন ঋষভ পণ্টৰ কান্ধত অধিনায়কত্বৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । আনহাতে, মুম্বাইৰ প্ৰতিভাসম্পন্ন বেটাৰ চৰফৰাজ খানক উপ-অধিনায়কৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি দলটোত বহুকেইগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন বেটাৰ তথা বলাৰকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
- অৱশিষ্ট ভাৰতীয় একাদশৰ প্ৰশিক্ষক দল
বেটিং প্ৰশিক্ষকৰ উপৰি দেৱাশিস মহান্তিক বলিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । আনহাতে, ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে মিলাপ মেৱাদাক । মেৱাদা হৈছে এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটাৰ । তেওঁ ১৯৯৬-৯৭ চনৰ পৰা ২০০৪-০৫ চনলৈ বৰোদাৰ হৈ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেট খেলিছিল । নিজৰ খেলৰ কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলাই তেওঁ প্ৰশিক্ষকৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হয় ।
আনহাতে, দেৱাশিস মহান্তি হৈছে ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ । তেওঁ ১৯৯৭-২০০১ৰ সময়ছোৱাত দুখন টেষ্ট মেচ আৰু ৪৫ খন আন্তৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়াত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । তেওঁ সোঁহতীয়া মিডিয়াম ফাষ্ট বলাৰ আছিল ।
উল্লেখ্য যে অৱশিষ্ট ভাৰতীয় দলে ইৰাণী কাপত এইবাৰৰ ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ চেম্পিয়ন জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব । ১-৫ অক্টোবৰত ইৰাণী কাপৰ মেচসমূহ শ্ৰীনগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
- অৱশিষ্ট ভাৰতীয় একাদশ দলটো
ঋষভ পণ্ট (অধিনায়ক, উইকেটৰক্ষক), সনত সাংগাৱান, শিখৰ মোহন, সুদীপ ধৰামী, চৰফৰাজ খান (উপ-অধিনায়ক), স্মৰণ ৰবিচন্দ্ৰন, মানৱ সুথাৰ, সাৰাংশ জৈন, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমাৰ, মুকেশ চৌধুৰী, আৰিয়ান জুৱেল (উইকেটৰক্ষক), আৰিয়ান পাণ্ডে, অনুকূল ৰায়, আয়ুস দোছেজা ।