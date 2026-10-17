নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতৰ দুটা এদিনীয়া দল ঘোষণা, জাদেজা-পাণ্ডিয়া নহ'ল অন্তৰ্ভুক্ত

নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতৰ দুটা এদিনীয়া দল ঘোষণা, জাদেজা-পাণ্ডিয়া নহ'ল অন্তৰ্ভুক্ত
মহম্মদ শ্বামী এইবাৰো নহ'ল দলভুক্ত । এদিনীয়া দলত উইকেটকীপাৰ কুমাৰ কুশাগ্ৰাক অন্তৰ্ভুক্ত ।
Published : October 17, 2026 at 1:36 PM IST
অহা নৱেম্বৰৰ পৰা ভাৰতে নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণ কৰিব । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতীয় দলটোৱে পাঁচখন টি-২০, ৫খন এদিনীয়া আৰু দুখন টেষ্ট মেচ খেলিব । আগন্তুক নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় দলৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে । শুকুৰবাৰে ভাৰতত ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে এদিনীয়া আৰু টেষ্ট মেচ বাবে দুটা পৃথক দল ঘোষণা কৰিছে ।
এইবাৰ বিচিচিআয়ে নিউজিলেণ্ডৰ দৰে এদিনীয়াৰ বাবেও দুটা দল বাছনি কৰিছে ৷ লক্ষণীয়ভাৱে টি-২০ৰ অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰক চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম এদিনীয়াৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ঘোষিত এদিনীয়া দলটোৰ পৰা অভিজ্ঞ অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া বাদ পৰিছে । আনহাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া দলত উইকেটকীপাৰ কুমাৰ কুশাগ্ৰাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
মহম্মদ শ্বামী এইবাৰো নহ'ল দলভুক্ত
এদিনীয়া শৃংখলাৰ পিছত দুয়োটা দলৰ মাজত দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলা অনুষ্ঠিত হ'ব । টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে ব’ৰ্ডে ঘোষণা কৰা দলটোত বেগী বলাৰ আকাশ দীপ আৰু অংশুল কম্বোজে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মহম্মদ ছামীয়ে এইবাৰে দলত স্থান লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে এদিনীয়া দলত নিৰ্বাচিত হোৱা নাই বেগী বলাৰ যশপ্ৰীত বুমৰাহ ।
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় টেষ্ট দল
অহা ১৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলা আৰম্ভ হ’ব । এই ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় টেষ্ট দললৈ ঘূৰি আহিছে দ্ৰুত বলাৰ আকাশ দীপ আৰু অংশুল কম্বোজ । শেহতীয়াকৈ কঁকালৰ তলৰ অংশৰ আঘাতৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা আকাশ দীপে খেলপথাৰলৈ উভতি আহিছে । উল্লেখ্য যে তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে ২০২৫ চনৰ ইংলেণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ত টেষ্ট ক্ৰিকেট খেলিছিল । উক্ত শৃংখলাত তেওঁ সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । অৱশ্যে ইংলেণ্ডত টেষ্টত অভিষেক ঘটোৱা কম্বোজক পৰৱৰ্তী মেচত দলৰ পৰা বাদ দিয়া হয় ।
শেহতীয়া সময়ত আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন কৰা গুৰণুৰ ব্ৰাৰক টেষ্ট দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই । আনহাতে আঘাতৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা ঋষভ পণ্টক ফিটনেছ ক্লিয়াৰেন্সৰ অধীনত দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
টীম ইণ্ডিয়াৰ টেষ্ট দল
শুভমন গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়ছোৱাল, কেএল ৰাহুল (উপ অধিনায়ক), দেৱদত্ত পডিক্কল, ঋষভ পণ্ট (উইকেটকীপাৰ, ফিটনেছ ক্লিয়াৰেন্সৰ অধীনত), ধ্ৰুৱ জুৰেল (উইকেটকীপাৰ), ৰবীন্দ্ৰ জাডেজা, অংশুল কম্বোজ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ (ফিটনেছ ক্লিয়াৰেন্সৰ অধীনত), আকাশ দীপ, সাই সুদৰ্শন, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, কুলদীপ যাদৱ আৰু মহম্মদ চিৰাজ।
নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় এদিনীয়া দল
অহা ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা দুয়োখন দেশৰ মাজত পাঁচখন খেলৰ এদিনীয়া শৃংখলা আৰম্ভ হ’ব । এই শৃংখলাৰ বাবে ব’ৰ্ডে ঘোষণা কৰিছে দুটা দল । নিয়মীয়া অধিনায়ক শুভমন গিলে টেষ্ট ক্ৰিকেট প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবেই অন্তিম দুখন এদিনীয়াত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক হিচাপে থাকিব শ্ৰেয়াছ আয়াৰ । প্ৰথম তিনিখন এদিনীয়া খেলত দলটোৰ অধিনায়ক হিচাপে থাকিব শুভমন গিল ।
তিলক বাৰ্মা উভতি আহিছে
শ্ৰেয়াছ আয়াৰে চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম এদিনীয়াত দলটোক নেতৃত্ব দিব । তিলক বাৰ্মাও এদিনীয়া দললৈ প্ৰত্য়াৱৰ্তন কৰিছে । ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত শেষবাৰৰ বাবে ভাৰতক ৫০ অভাৰৰ ফৰ্মেটত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । উইকেটকীপাৰ বেটছমেন কুমাৰ কুশগ্ৰাকো অন্তিম দুখন এদিনীয়াৰ বাবে ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । চাৰি বছৰৰ পাছত ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ টি-২০লৈ উভতি অহাৰ লগে লগে শ্বামীৰো এদিনীয়া দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন হ'ব বুলি জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও সেয়া নহ’ল ।
প্ৰথম তিনিখন এদিনীয়াৰ বাবে ভাৰতীয় দল
শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়াছ আয়াৰ (উপ অধিনায়ক), কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, অক্ষৰ পেটেল, নমন ধীৰ, অংশুল কাম্বোজ, গুৰণুৰ ব্ৰাৰ, ঋতুৰাজ গাইকোৱাড, অৰ্শদ্বীপ সিং, ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), মহম্মদ চিৰাজ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ আৰু কুলদীপ যাদৱ ।
অন্তিম দুখন এদিনীয়াৰ ভাৰতীয় দল
শ্ৰেয়াছ আয়াৰ (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, তিলক বাৰ্মা, ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ আৰু উপ অধিনায়ক), নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, অক্ষৰ পেটেল, নমন ধীৰ, আকিব নবী, গুৰণুৰ ব্ৰাৰ, ৰিতুৰাজ গাইকোৱাড, অৰ্শদীপ সিং, কুমাৰ কুশাগ্ৰ (উইকেটকীপাৰ), মহম্মদ চিৰাজ, যশ ঠাকুৰ আৰু কুলদীপ যাদৱ ।
লগতে পঢ়ক:টি-২০ শৃংখলাত সমতা স্থাপন ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ, শ্বে হ'পৰ শতকৰ অভিলেখ