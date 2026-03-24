ETV Bharat / sports

দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা দল ঘোষণা: অনুষ্কা শৰ্মাৰ অভিষেক, অসমৰ উমাও অন্তৰ্ভু্ক্ত দলত

অনুষ্কা শৰ্মাই এই শৃংখলাত ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ মন জয় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ অল-ৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এইবাৰৰ ছিজনত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

অনুষ্কা শৰ্মাৰ অভিষেক ভাৰতীয় মহিলা দলত (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 2:23 PM IST

|

Updated : March 24, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ল অনুষ্কা শৰ্মা ৷ নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় দলত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদীয়মান খেলুৱৈগৰাকী ৷ অহা এপ্ৰিল মাহত দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে ৷ ১৭ এপ্ৰিলৰ পৰা ২৭ এপ্ৰিললৈকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৫ খনকৈ টি-২০ মেচ খেলিব দলটোৱে ৷ ইতিমধ্যে বি চি আয়ে ঘোষণা কৰা খেলুৱৈৰ তালিকাত সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে অনুষ্কা শৰ্মাক ৷

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক নেতৃত্ব দিব হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ৷ আনহাতে দলটোত সহঃ অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিস্ফোৰক বেটাৰ স্মৃতি মন্ধানাক ৷ ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈৰ তালিকাখন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত এটা শক্তিশালী দল হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰি ৷ শ্বেফালী বাৰ্মা, জেমিনা ৰড্ৰিগছ, দীপ্তি শৰ্মা, ভাৰতী ফুলমালি, উমা চেত্ৰী আৰু উইকেট-কীপাৰ বেটাৰ ৰিচা ঘোষক দলত স্থান দিয়া হৈছে ৷

অনুষ্কা শৰ্মাই এই শৃংখলাত ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ মন জয় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ২২ বছৰীয়া অল-ৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এইবাৰৰ ছিজনত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ গুজৰাট জায়েণ্টছৰ হৈ তেওঁ এই টুৰ্ণামেণ্টত উল্লেখনীয় অভিষেক ঘটায় ৷ নিজৰ প্ৰথমখন মেচত ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ৩০ টা বলত ৪৪ ৰাণৰ এক দৰ্শনীয় ইনিংছ খেলে অনুষ্কাই ৷ মেচখনত তেওঁ তৃতীয় স্থানত বেটিং কৰিবলৈ আহিছিল ৷

এই টুৰ্ণামেণ্টত তেওঁ ৭ টা ইনিংছত মুঠ ১৭৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তেওঁৰ গড় আছিল ২৫.২৮ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১২৯.১৯ ৷ অৱশ্যে প্লে’ অফত দিল্লী কেপিটেলছৰ হাতত পৰাস্ত হৈ WPL ৰ পৰা বাহিৰ হয় গুজৰাট ৷

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলগীয়া ভাৰতীয় দলটোত বলিঙৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে অভিজ্ঞ আৰু উদীয়মান খেলুৱৈৰ সংমিশ্ৰণ ৷ দিপ্তী শৰ্মাই স্পিন বিভাগক নেতৃত্ব দিব আৰু তেওঁক সহযোগ কৰিব শ্ৰেয়াংকা পাটি আৰু শ্ৰী চৰণীয়ে ৷ ইফালে ৰেণুকা ঠাকুৰৰ নেতৃত্বত পেচ এটেকৰ বাবে আছে অৰুন্ধতী ৰেড্ডী আৰু ক্ৰান্তি গৌড় ৷

অহা ১৭ আৰু ১৯ এপ্ৰিলত এই শৃংখলাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ডাৰবানত ৷ আনহাতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থখন মেচ ক্ৰমে ২২ আৰু ২৫ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব জোহান্সবাৰ্গত আৰু অন্তিমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ২৭ এপ্ৰিলত বেনোনিত ৷

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় দল

হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহঃ অধিনায়ক), শ্বেফালী বাৰ্মা, জেমিমা ৰড্ৰিগছ, দীপ্তি শৰ্মা, ৰিচা ঘোষ (উইকেট কীপাৰ), অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, ৰেণুকা ঠাকুৰ, ক্ৰান্তি গৌড়, শ্ৰী চৰণী, শ্ৰেয়াংকা পাটিল, কাশৱী গৌতম, ভাৰতী ফুলমালি, উমা চেত্ৰী (উইকেট কীপাৰ), অনুষ্কা শৰ্মা

TAGGED:

অনুষ্কা শৰ্মা
হৰমনপ্ৰীত কৌৰ
বিচিচি আই
ইটিভি ভাৰত অসম
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.