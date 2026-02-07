১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ দললৈ ৭.৫ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ ঘোষণা বি চি চি আইৰ : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
২০২৬ চনৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰতে ইংলেণ্ডক ১০০ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে এই খিতাপ দখল কৰে ।
Published : February 7, 2026 at 2:07 PM IST
নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে ইংলেণ্ডক ফাইনেলত পৰাস্ত কৰি ১৯ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ ২০২৬ত জয়লাভ কৰা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক ৭.৫ কোটি টকা পুৰস্কাৰ ধন হিচাপে প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বি চি চি আয়ে ৷
বি চি চি আইৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াই ২০২৬ চনৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ জয় কৰি অপৰাজিত হৈ থকা আৰু ফাইনেলত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলটোক লৈ গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ ঘোষণা কৰে যে বি চি চি আইয়ে দলটোক ৭.৫ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব ৷
এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত শইকীয়াই কয়, "গোটেই দেশ আৰু বি চি চি আইয়ে আমাৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ জয়ৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ৷ আমাৰ দলটোৱে ফাইনেলত ইংলেণ্ডক যিদৰে পৰাস্ত কৰিছিল আৰু প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁলোকে যেনেদৰে অপৰাজিত হৈ থাকিল, আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত ৷ বি চি চি আয়ে দলটোক ৭.৫ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰিব ৷"
#WATCH | Mumbai | India wins the ICC Under 19 Cricket World Cup | BCCI Secretary Devajit Saikia says, " the entire nation is happy after india defeated england to win the icc under 19 cricket world cup...we have announced a reward of rs 7.5 crore for the world cup winning team..." pic.twitter.com/Yd3i8wK2CO— ANI (@ANI) February 7, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলটোক বিশ্বকাপত অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছিল ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে X ৰ পোষ্টত কয়, "ভাৰতৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিভা জিলিকি উঠে ! বিশ্বকাপ ঘৰলৈ অনাৰ বাবে আমাৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলটোক লৈ গৌৰৱান্বিত ৷ দলটোৱে প্ৰতিযোগিতাখনৰ জৰিয়তে অতি ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, ব্যতিক্ৰমী দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ এই জয়ে কেইবাগৰাকীও যুৱ ক্ৰীড়াবিদকো অনুপ্ৰাণিত কৰিব ৷ খেলুৱৈসকললৈ তেওঁলোকৰ আগন্তুক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে শুভেচ্ছা ৷"
India’s cricketing talent shines!— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2026
Proud of our U-19 team for bringing home the World Cup. The team has played very well through the tournament, showcasing exceptional skill. This win will inspire several young sportspersons too. Best wishes to the players for their upcoming…
জিম্বাবুৱেৰ হাৰাৰেত অনুষ্ঠিত হোৱা আই চি চি অনূৰ্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ফাইনেলত ইংলেণ্ড অনূৰ্ধ্ব ১৯ ক ১০০ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ষষ্ঠটো খিতাপ দখল কৰে ৷ ভাৰতীয় যুৱ দলটোৱে অতি উত্তেজনাপূৰ্ণ ফাইনেলত অভিলেখ ভংগকাৰী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷
প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ ভাৰতে ৪১১/৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে ১৫টা চাৰি আৰু ১৫টা ছয়ৰ সহায়ত মাত্ৰ ৮০টা বলত আকৰ্ষণীয় ১৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কৰে ৷ অধিনায়ক আয়ুষ ম্হাত্ৰেই ৫১টা বলত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে অভিজ্ঞান কুণ্ডুৱে ৩১টা বলত দ্ৰুত ৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইংলেণ্ডৰ কেলেব ফেলকনাৰে ১১৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সাহসেৰে যুঁজ দিছিল যদিও আলহী দলটোৱে ৪১২ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হয় ৷
ভাৰতৰ প্ৰভাৱশালী প্ৰদৰ্শনে যুৱ এদিনীয়া ফাইনেলত ছয়ৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িছিল আৰু ৩১টা ছয়ৰ অভিলেখ গঢ়িছিল যিটো পূৰ্বৰ ২৩টা অভিলেখতকৈ বহু বেছি আছিল ৷ এই জয়ে ২০০০, ২০০৮, ২০১২, ২০১৮, আৰু ২০২২ চনত ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ জয়ৰ তালিকাত যোগ দিছে, আনহাতে ইংলেণ্ডে ১৯৯৮ চনৰ পিছত এতিয়াও দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল কৰিব পৰা নাই ৷
