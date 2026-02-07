ETV Bharat / sports

১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ দললৈ ৭.৫ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ ঘোষণা বি চি চি আইৰ : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

২০২৬ চনৰ ১৯ ​​বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰতে ইংলেণ্ডক ১০০ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে এই খিতাপ দখল কৰে ।

U19 CRICKET WORLD CUP 2026
শুকুৰবাৰে ফাইনেলত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ১৯ ​​বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ ২০২৬ জয় কৰাৰ পিছত টীম ইণ্ডিয়া (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 7, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে ইংলেণ্ডক ফাইনেলত পৰাস্ত কৰি ১৯ ​​অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ ২০২৬ত জয়লাভ কৰা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক ৭.৫ কোটি টকা পুৰস্কাৰ ধন হিচাপে প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বি চি চি আয়ে ৷

বি চি চি আইৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াই ২০২৬ চনৰ ১৯ ​​বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ জয় কৰি অপৰাজিত হৈ থকা আৰু ফাইনেলত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলটোক লৈ গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ ঘোষণা কৰে যে বি চি চি আইয়ে দলটোক ৭.৫ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব ৷

এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত শইকীয়াই কয়, "গোটেই দেশ আৰু বি চি চি আইয়ে আমাৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ জয়ৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ৷ আমাৰ দলটোৱে ফাইনেলত ইংলেণ্ডক যিদৰে পৰাস্ত কৰিছিল আৰু প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁলোকে যেনেদৰে অপৰাজিত হৈ থাকিল, আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত ৷ বি চি চি আয়ে দলটোক ৭.৫ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰিব ৷"

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলটোক বিশ্বকাপত অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছিল ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে X ৰ পোষ্টত কয়, "ভাৰতৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিভা জিলিকি উঠে ! বিশ্বকাপ ঘৰলৈ অনাৰ বাবে আমাৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলটোক লৈ গৌৰৱান্বিত ৷ দলটোৱে প্ৰতিযোগিতাখনৰ জৰিয়তে অতি ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, ব্যতিক্ৰমী দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ এই জয়ে কেইবাগৰাকীও যুৱ ক্ৰীড়াবিদকো অনুপ্ৰাণিত কৰিব ৷ খেলুৱৈসকললৈ তেওঁলোকৰ আগন্তুক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে শুভেচ্ছা ৷"

জিম্বাবুৱেৰ হাৰাৰেত অনুষ্ঠিত হোৱা আই চি চি অনূৰ্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ফাইনেলত ইংলেণ্ড অনূৰ্ধ্ব ১৯ ক ১০০ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ষষ্ঠটো খিতাপ দখল কৰে ৷ ভাৰতীয় যুৱ দলটোৱে অতি উত্তেজনাপূৰ্ণ ফাইনেলত অভিলেখ ভংগকাৰী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷

প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ ভাৰতে ৪১১/৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে ১৫টা চাৰি আৰু ১৫টা ছয়ৰ সহায়ত মাত্ৰ ৮০টা বলত আকৰ্ষণীয় ১৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কৰে ৷ অধিনায়ক আয়ুষ ম্হাত্ৰেই ৫১টা বলত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে অভিজ্ঞান কুণ্ডুৱে ৩১টা বলত দ্ৰুত ৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইংলেণ্ডৰ কেলেব ফেলকনাৰে ১১৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সাহসেৰে যুঁজ দিছিল যদিও আলহী দলটোৱে ৪১২ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হয় ৷

ভাৰতৰ প্ৰভাৱশালী প্ৰদৰ্শনে যুৱ এদিনীয়া ফাইনেলত ছয়ৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িছিল আৰু ৩১টা ছয়ৰ অভিলেখ গঢ়িছিল যিটো পূৰ্বৰ ২৩টা অভিলেখতকৈ বহু বেছি আছিল ৷ এই জয়ে ২০০০, ২০০৮, ২০১২, ২০১৮, আৰু ২০২২ চনত ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ জয়ৰ তালিকাত যোগ দিছে, আনহাতে ইংলেণ্ডে ১৯৯৮ চনৰ পিছত এতিয়াও দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল কৰিব পৰা নাই ৷

লগতে পঢ়ক : ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বিশ্ব চেম্পিয়নত পৰিণত ভাৰত

TAGGED:

U 19 TEAM
BCCI
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD CUP WIN
U19 CRICKET WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.