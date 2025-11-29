এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতৰ দল ঘোষণা; আয়ুষ মহাত্ৰেৰ কান্ধত দলৰ দায়িত্ব

এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতৰ দল ঘোষণা; আয়ুষ মহাত্ৰেৰ কান্ধত দলৰ দায়িত্ব
১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতৰ দল ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ দলক আয়ুষ মহাত্ৰেক অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে।
Published : November 29, 2025 at 7:36 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপৰ বাবে পুনৰ মঞ্চ সাজু হৈছে ৷ ইতিমধ্যে সূচী ঘোষণা কৰা হৈছিল, অনুৰাগীসকলে টীম ইণ্ডিয়াৰ ঘোষণাৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু আজি এই দলটো ঘোষণা কৰা হয় ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বৈভৱ সূৰ্য্যবংশীক দলৰ অধিনায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা নাই ৷ তেওঁক বেটছমেন হিচাপে দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ যদিও এয়া ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপ, তথাপিও ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুৱ দলৰ পুনৰ মুখামুখি হ’ব ৷
১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ দল ঘোষণা
বি চি চি আইৰ জুনিয়ৰ ক্ৰিকেট কমিটীয়ে ঘোষণা কৰিছে দলটোৰ ৷ অহা ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ’ব এই প্ৰতিযোগিতা ৷ যুৱ বেটছমেন আয়ুষ মহাত্ৰেক অধিনায়কত্ব প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে বিহান মালহোত্ৰাক উপ-অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ বৈভৱ সূৰ্য্যবংশীকো দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ তেওঁ ইনিংছ মুকলি কৰিব ৷ বৈভৱ সূৰ্য্যবংশীৰ বয়স বৰ্তমান প্ৰায় ১৪ বছৰ ৷
একেটা গ্ৰুপত ভাৰত আৰু পাকিস্তান
এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰত আৰু পাকিস্তানক একেটা গ্ৰুপতে স্থান দিয়া হৈছে ৷ এই দুটা দলকে ধৰি আৰু দুটা দলৰ কথা এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷ ইফালে বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা, আৰু আফগানিস্তানক অন্তৰ্ভূক্ত কৰা দ্বিতীয় গ্ৰুপৰ চতুৰ্থ দলটো এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷ ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপত টীম ইণ্ডিয়াৰ যাত্ৰা ৷ অৱশ্যে সেইদিনা ভাৰতে অৱৰ্তীণ হ’বলগীয়া দলটো এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ ইয়াৰ পিছত ১৪ ডিচেম্বৰত মুখামুখি হ’ব ভাৰত আৰু পাকিস্তান ৷ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এখন মেচ নিশ্চিত হৈছে যদিও তাৰ বাহিৰলৈ দল দুটা আগবাঢ়িলে তাতো সংঘৰ্ষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে পুনৰ এবাৰ এছিয়া কাপৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ৷
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) November 28, 2025
India’s U19 Squad for ACC Men’s U19 Asia Cup announced.
The Junior Cricket Committee has picked the India U19 squad for the upcoming ACC Men’s U19 Asia Cup to take place in Dubai from 12th December.
Details 🔽 https://t.co/NQS4ihS8hn
এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতীয় দল
আয়ুষ মহাত্ৰে (অধিনায়ক), বৈভৱ সূৰ্যবংশী, বিহান মালহোত্ৰা (উপ অধিনায়ক), বেদান্ত ত্ৰিবেদী, অভিজ্ঞান কুণ্ডু, হৰবংশ সিং, যুৱৰাজ গোহিল, কনিষ্ক চৌহান, খিলান এ পেটেল, নমন পুষ্পক, ডি দীপেশ, হেনিল পেটেল, কিষাণ কুমাৰ সিং, উদ্ধৱ মহন, এৰন জৰ্জ ৷
ষ্টেণ্ডবাই খেলুৱৈ : ৰাহুল কুমাৰ, হেমকুদেশ জে, বি কে কিশোৰ, আদিত্য ৰাৱট ৷
