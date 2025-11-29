এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতৰ দল ঘোষণা; আয়ুষ মহাত্ৰেৰ কান্ধত দলৰ দায়িত্ব

ETV Bharat / sports

এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতৰ দল ঘোষণা; আয়ুষ মহাত্ৰেৰ কান্ধত দলৰ দায়িত্ব

১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতৰ দল ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ দলক আয়ুষ মহাত্ৰেক অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে।

UNDER 19 ASIA CUP
এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতৰ দল ঘোষণা (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 7:36 AM IST

হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপৰ বাবে পুনৰ মঞ্চ সাজু হৈছে ৷ ইতিমধ্যে সূচী ঘোষণা কৰা হৈছিল, অনুৰাগীসকলে টীম ইণ্ডিয়াৰ ঘোষণাৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু আজি এই দলটো ঘোষণা কৰা হয় ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বৈভৱ সূৰ্য্যবংশীক দলৰ অধিনায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা নাই ৷ তেওঁক বেটছমেন হিচাপে দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ যদিও এয়া ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপ, তথাপিও ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুৱ দলৰ পুনৰ মুখামুখি হ’ব ৷

১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ দল ঘোষণা

বি চি চি আইৰ জুনিয়ৰ ক্ৰিকেট কমিটীয়ে ঘোষণা কৰিছে দলটোৰ ৷ অহা ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ’ব এই প্ৰতিযোগিতা ৷ যুৱ বেটছমেন আয়ুষ মহাত্ৰেক অধিনায়কত্ব প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে বিহান মালহোত্ৰাক উপ-অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ বৈভৱ সূৰ্য্যবংশীকো দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ তেওঁ ইনিংছ মুকলি কৰিব ৷ বৈভৱ সূৰ্য্যবংশীৰ বয়স বৰ্তমান প্ৰায় ১৪ বছৰ ৷

একেটা গ্ৰুপত ভাৰত আৰু পাকিস্তান

এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰত আৰু পাকিস্তানক একেটা গ্ৰুপতে স্থান দিয়া হৈছে ৷ এই দুটা দলকে ধৰি আৰু দুটা দলৰ কথা এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷ ইফালে বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা, আৰু আফগানিস্তানক অন্তৰ্ভূক্ত কৰা দ্বিতীয় গ্ৰুপৰ চতুৰ্থ দলটো এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷ ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপত টীম ইণ্ডিয়াৰ যাত্ৰা ৷ অৱশ্যে সেইদিনা ভাৰতে অৱৰ্তীণ হ’বলগীয়া দলটো এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ ইয়াৰ পিছত ১৪ ডিচেম্বৰত মুখামুখি হ’ব ভাৰত আৰু পাকিস্তান ৷ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এখন মেচ নিশ্চিত হৈছে যদিও তাৰ বাহিৰলৈ দল দুটা আগবাঢ়িলে তাতো সংঘৰ্ষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে পুনৰ এবাৰ এছিয়া কাপৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ৷

এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতীয় দল

আয়ুষ মহাত্ৰে (অধিনায়ক), বৈভৱ সূৰ্যবংশী, বিহান মালহোত্ৰা (উপ অধিনায়ক), বেদান্ত ত্ৰিবেদী, অভিজ্ঞান কুণ্ডু, হৰবংশ সিং, যুৱৰাজ গোহিল, কনিষ্ক চৌহান, খিলান এ পেটেল, নমন পুষ্পক, ডি দীপেশ, হেনিল পেটেল, কিষাণ কুমাৰ সিং, উদ্ধৱ মহন, এৰন জৰ্জ ৷

ষ্টেণ্ডবাই খেলুৱৈ : ৰাহুল কুমাৰ, হেমকুদেশ জে, বি কে কিশোৰ, আদিত্য ৰাৱট ৷

