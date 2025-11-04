ক্ৰিকেট খেলপথাৰত পুনৰ সংঘৰ্ষ হ’ব ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ: বি চি চি আয়ে ঘোষণা কৰিলে দল

ETV Bharat / sports

ভাৰত পাকিস্তানৰ অনুৰাগী (IANS)
Published : November 4, 2025 at 1:54 PM IST

হায়দৰাবাদ : সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ অধিনায়কত্বত ডুবাইত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপ প্ৰতিযোগিতাৰ ১৭ সংখ্যক সংস্কৰণত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে জয়লাভ কৰি নৱমবাৰলৈ প্ৰতিযোগিতাখনৰ খিতাপ দখল কৰে ৷ এতিয়া আকৌ এবাৰ অনুষ্ঠিত হ’ব এছিয়া কাপ ৷ এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত আৰু পাকিস্তান মুখামুখি হ’ব ৷ এছিয়া কাপৰ বাবে ভাৰতৰ দল ঘোষণা কৰা হৈছে ৷

এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলে ঘোষণা কৰিছে ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছ এছিয়া কাপৰ সূচী ৷ ভাৰতকে ধৰি মুঠ আঠটা দলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু দলসমূহক দুটা গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হ’ব ৷ ভাৰত আৰু পাকিস্তানক একেটা গ্ৰুপ অৰ্থাৎ ‘গ্ৰুপ এ’ ত স্থান দিয়া হৈছে ৷ ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই প্ৰতিযোগিতাখন ৷

ভাৰতীয় দল ঘোষণা

আজি ভাৰতে নিজৰ দল ঘোষণা কৰে ৷ অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণত টি-২০ মেচ খেলি থকা জিতেশ শৰ্মাক ইণ্ডিয়া এ দলত ৰখা হৈছে ৷ তেওঁক অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ প্ৰিয়ংশ আৰ্য, বৈভৱ সূৰ্যবংশী আৰু নেহা ৱাধেৰাৰ নামো দলত অন্তভূৰ্ক্ত কৰা হৈছে ৷ নমন ধীৰক এই দলৰ উপ-অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ এই আটাইকেইজন খেলুৱৈয়ে আই পি এলত নিজৰ স্থান দখল কৰিছে ৷

বি চি চি আয়ে সংবাদ মাধ্যমলৈ এক বিবৃতি জাৰি কৰি কয়, "কাটাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছ এছিয়া কাপৰ বাবে ছিনিয়ৰ পুৰুষ নিৰ্বাচন সমিতিয়ে ইণ্ডিয়া এ দল নিৰ্বাচন কৰিছে ৷ ২০২৫ চনৰ ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৩ নৱেম্বৰলৈ ডোহাৰ ৱেষ্ট এণ্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাখন ৷"

ভাৰত ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছ এছিয়া কাপৰ বাবে এটা দল:

প্ৰিয়ংশ আৰ্য, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, নেহাল ৱাধেৰা, নমন ধীৰ (উপ অধিনায়ক), সূৰ্য্যংশ শ্বেডজ, জিতেশ শৰ্মা (অধিনায়ক/উইকেটকীপাৰ), ৰমনদীপ সিং, হৰ্ষ ডুবে, আশুতোষ শৰ্মা, যশ ঠাকুৰ, গুৰ্জপানীত সিং, বিজয় কুমাৰ বৈশক, যুদ্ধবীৰ সিং চৰাক, অভিষেক পৰেল (উইকেটকীপাৰ), সুয়শ শৰ্মা ৷

ষ্টেণ্ড বাই খেলুৱৈ : গুৰনুৰ সিং ব্ৰাৰ, কুমাৰ কুশাগ্ৰা, তনুষ কোটিয়ান, সমীৰ ৰিজৱী, শ্বেখ ৰছিদ ৷

এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত আৰু পাকিস্তান এ দলৰ মাজত ১৬ নৱেম্বৰৰ নিশা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ৷ এই মেচৰ পূৰ্বে ভাৰতে ১৪ নৱেম্বৰত ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন মেচ খেলিব ৷ এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে ইউ এ ই আৰু ওমানৰ লগতে ভাৰত আৰু পাকিস্তানক গ্ৰুপ এত স্থান দিয়া হৈছে, আনহাতে শ্ৰীলংকা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, আৰু হংকঙক গ্ৰুপ বিত স্থান দিয়া হৈছে ৷

ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছ চেম্পিয়নশ্বিপ ইণ্ডিয়া এ টীম সূচী

  • ইণ্ডিয়া এ বনাম ইউ এ ই - ১৪ নবেম্বৰ (৫:০০ বজাত)
  • ইণ্ডিয়া এ বনাম পাকিস্তান এ - ১৬ নবেম্বৰ (৮:০০ বজাত)
  • ইণ্ডিয়া এ বনাম ওমান - ১৮ নবেম্বৰ (৮:০০ বজাত)

INDIA A SQUAD FOR ASIA CUP
IND VS PAK
BCCI
ইটিভি ভাৰত অসম
RISING STARS ASIA CUP

