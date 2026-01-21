ETV Bharat / sports

বিচিচিআইৰ হেঁচাত আইচিচিয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে মানি নলয় বাংলাদেশে

ভাৰতত খেলা সন্দৰ্ভত বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া উপদেষ্টাৰ মন্তব্য় ।

বাংলাদেশ ক্ৰিকেট দল (AFP)
ঢাকা (বাংলাদেশ): আগন্তুক টি-২০ বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণৰ বিৰোধী স্থিতিত অটল বাংলাদেশ । মঙলবাৰে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া উপদেষ্টা আছিফ নাজৰুলে নিজৰ স্থিতিত দৃঢ়ভাৱে থকা বুলি কয় । ভাৰতৰ হেঁচাত যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে কোনো অন্যায় চৰ্ত আৰোপ কৰে তেন্তে বাংলাদেশে সেই চৰ্ত মানি নলয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত নজৰুলে কয়,"যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ হেঁচাত হাৰ মানি আমাৰ ওপৰত কোনো অযুক্তিকৰ চৰ্ত জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে আমি ইয়াক মানি নলও ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "পূৰ্বত এনেকুৱাও দৃষ্টান্ত আছে যেতিয়া পাকিস্তানে ভাৰতলৈ নাযাওঁ বুলি কৈছিল আৰু আইচিচিয়ে স্থান সলনি কৰিছিল । আমি যুক্তিসংগত ভিত্তিত স্থান সলনি কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আৰু অযুক্তিকৰ হেঁচাত আমাক ভাৰতত খেলিবলৈ হেঁচা দিব নোৱাৰি ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিল যে আইচিচিয়ে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডক ২১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । যদি বাংলাদেশে ভাৰতত নিজৰ মেচ খেলিবলৈ নাহে, তেন্তে তেওঁলোকৰ ঠাইত আন এটা দলে স্থান লাভ কৰিব । যিটো ৰেংকিঙৰ ভিত্তিত স্কটলেণ্ড হ’ব পাৰে বুলি আইচিচিয়ে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডক সকীয়াই দিছিল ।

বাংলাদেশৰ টি-২০ বিশ্বকাপ সন্দৰ্ভত সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থাৰ সমাধানৰ বাবে আই চি চিয়ে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ সৈতে কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈছিল যদিও বিবাদ এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই । আইচিচিয়ে কয় যে চূড়ান্ত সময়সূচীৰ পিছত দলটোক স্থানান্তৰ কৰাটো অসম্ভৱ । ইফালে, বাংলাদেশে নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ভাৰতত টি-২০ বিশ্বকাপৰ মেচ খেলিব নোৱৰাৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে ।

ইফালে, বাংলাদেশেও আইচিচিক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোকৰ দলটোক গ্ৰুপ 'বি'ত আয়াৰলেণ্ডক সলনি কৰা হওক, যিয়ে নিজৰ গ্ৰুপৰ সকলো মেচ শ্ৰীলংকাত খেলিব । খবৰ অনুসৰি বাংলাদেশৰ পৰা অহা এই অনুৰোধ আই চি চিয়েও ইতিমধ্য়ে নাকচ কৰিছে ।

