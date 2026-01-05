বাংলাদেশত নিষিদ্ধ আই পি এলৰ সম্প্ৰচাৰ: মুস্তাফিজুৰ বিতৰ্কৰ পিছত চৰকাৰৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ চৰকাৰে কয় যে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক অপসাৰণৰ বাবে বি চি চি আয়ে ‘কোনো যুক্তিসংগত বা ন্যায্য ব্যাখ্যা’ প্ৰদান কৰা নাই ।
Published : January 5, 2026 at 5:04 PM IST
নতুন দিল্লী : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল) ২০২৬ ছিজনৰ সম্প্ৰচাৰত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ । কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ দলৰ পৰা বাংলাদেশৰ পেচাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক মুকলি কৰি দিয়াৰ বিতৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ২৬ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই মেগা ক্ৰীড়া ইভেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ।
দেশৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ টিভি-২ শাখাই প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে আগন্তুক আই পি এলৰ বাবে মুস্তাফিজুৰক কে কে আৰ দলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে ।
সহকাৰী সচিব মহম্মদ ফিৰোজ খানৰ স্বাক্ষৰিত বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মুস্তাফিজুৰক বাদ দিয়াৰ আঁৰৰ সিদ্ধান্তৰ কোনো কাৰণ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ ফলত বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণে দুখ পোৱা বুলিও উল্লেখ কৰিছে ।
"এইটো লক্ষ্য কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডে ২০২৬ চনৰ ২৬ মাৰ্চত আৰম্ভ হ'বলগীয়া ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল)ৰ বাবে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ দলৰ পৰা বাংলাদেশী ক্ৰিকেটাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক বাদ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডৰ এনে সিদ্ধান্তৰ কোনো যুক্তিসংগত বা ন্যায্য ব্যাখ্যা জনোৱা নাই আৰু এই সিদ্ধান্তই বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত যন্ত্ৰণা, হতাশা আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে ।" বাংলাদেশৰ চৰকাৰী আদেশত এইদৰে কোৱা হৈছে ।
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "এই প্ৰেক্ষাপটত আই পি এলৰ মেচ সম্প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে...ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল)ৰ সকলো মেচ আৰু ইভেণ্টৰ প্ৰচাৰ/সম্প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।"