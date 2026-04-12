নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে বাংলাদেশৰ দল ঘোষণা

নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে বাংলাদেশৰ দল ঘোষণা
বাংলাদেশে ১৭ এপ্ৰিলৰ পৰা নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৩ খন এদিনীয়াৰ শৃংখলা খেলিব ।
By ANI
Published : April 12, 2026 at 6:54 PM IST
ঢাকা(বাংলাদেশ): ১৭ এপ্ৰিলৰ পৰা বাংলাদেশ আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত এদিনীয়া শৃংখলা আৰম্ভ হ'ব । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এই এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডে ১৫ জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে । যোৱা মাহত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলা জয়লাভ কৰা একেটা দলে পুনৰ নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
নাহিদ ৰাণা, টাস্কিন আহমেদ, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু ছৰিফুল ইছলামৰ সৈতে এক শক্তিশালী পেচ আক্ৰমণেৰে গঠিত দলটোক নেতৃত্ব দিব মেহদি হাছান মিৰাজে । আইচিচিৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰথম দুখন এদিনীয়া ঢাকাত আৰু ২৩ এপ্ৰিলত অন্তিমখন টেষ্ট চট্টগ্ৰামত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
বৰ্তমান দলটোৰ ৫ সদস্য নাহিদ ৰাণা, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, ছৰিফুল ইছলাম, ৰিছাদ হুছেইন আৰু তাঞ্জিদ হাছানে পাকিস্তান ছুপাৰ লীগত(পিএছএল) অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ১২ এপ্ৰিলত তেওঁলোকে দলটোত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এদিনা শৃংখলাৰ পিছত বাংলাদেশ আৰু নিউজীলেণ্ডে ২৭ এপ্ৰিলৰ পৰা ২ মে'লৈ ৩ খন টি-২০ মেচ খেলিব ।
আগন্তুক শৃংখলাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিউজীলেণ্ডে দল ঘোষণা কৰিছে । শেহতীয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত ক্ৰিষ্টিয়ান ক্লাৰ্কৰ স্থানত বেন লিষ্টাৰক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
বাংলাদেশ বনাম নিউজীলেণ্ড এদিনীয়া শৃংখলাৰ সূচী
- প্ৰথম এদিনীয়া : ১৭ এপ্ৰিল, ঢাকা
- দ্বিতীয় এদিনীয়া : ২০ এপ্ৰিল, ঢাকা
- তৃতীয় এদিনীয়া : ২৩ এপ্ৰিল, চট্টগ্ৰাম
বাংলাদেশৰ দল
মেহদি হাছান মিৰাজ (অধিনায়ক), সৌম্য সৰকাৰ, ছাইফ হাছান, তাঞ্জিদ হাছান, নাজমুল হুছেইন শান্তো, তৌহিদ হৃদয়, লিটন দাস, আফিফ হুছেইন, মহিদুল ইছলাম, ৰিছাদ হুছেইন, তানবীৰ ইছলাম, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, তাস্কিন আহমেদ, ছৰিফুল ইছলাম, নাহিদ ৰাণা ।
