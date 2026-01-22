ETV Bharat / sports

টি-২০ বিশ্বকাপ খেলিবলৈ ভাৰতলৈ নাহে বাংলাদেশ

বাংলাদেশৰ ক্ৰীড়া উপদেষ্টা আছিফ নজৰুলে কয় যে আই চি চিয়ে দলটোক শ্ৰীলংকাত খেলিবলৈ অনুমতি দি ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিছে ।

Bangladesh Cricket Board Says Team Won't Play T20 World Cup In India
বাংলাদেশ ক্ৰিকেট টীম (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 7:14 PM IST

হায়দৰাবাদ : ২০২৬ চনৰ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ বাংলাদেশৰ দলটোৱে খেলিব নোৱাৰিব বুলি বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে (Bangladesh Cricket Board চমুকৈ BCB) স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

BCB-এ কয় যে তেওঁলোক এতিয়াও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ পৰা ন্যায় পোৱাৰ আশাত আছে । ভাৰতত খেলাৰ সন্দৰ্ভত নিৰাপত্তাৰ বিপদ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বুলি BCB-এ প্ৰকাশ কৰে ।

বাংলাদেশৰ ক্ৰীড়া উপদেষ্টা আছিফ নজৰুলে কয় যে ICC-এ দলটোক শ্ৰীলংকাত খেলিবলৈ অনুমতি দি ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিছে । আই চি চিয়ে যদি বাংলাদেশক ঠাই দিব নোৱাৰে তেন্তে বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ বাবে ই এক উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হ’ব আৰু আয়োজক দেশৰ বাবেও এক ব্যৰ্থতা হ’ব বুলি নজৰুলে কয় ।

ইয়াৰ ফলত এতিয়া স্কটলেণ্ডৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি হৈছে, যিয়ে এই বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাখনত খেলাৰ সম্ভাৱনা বেছি । ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে বাংলাদেশৰ মেচসমূহ ভাৰতলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ অনুৰোধ আই চি চিয়ে নাকচ কৰিছিল । দলটোৱে মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়াম আৰু কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত খেলাৰ কথা আছিল ।

২১ জানুৱাৰীত ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে আই চি চি ব’ৰ্ডৰ বৈঠকত এই বিষয়ত আলোচনাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । আই চি চিয়ে জনোৱা মতে, সকলো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মূল্যায়ন কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । তেওঁলোকে লগতে উল্লেখ কৰে যে যিকোনো পৰিৱৰ্তনে “ভৱিষ্যত আই চি চিৰ অনুষ্ঠানৰ পবিত্ৰতা বিপন্ন কৰিব ।”

আই চি চিৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়- "বিগত কেইসপ্তাহমানৰ পৰা আই চি চিয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত বাংলাদেশৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ স্পষ্ট উদ্দেশ্যেৰে বি চি বিৰ সৈতে স্থায়ী আৰু গঠনমূলক আলোচনা কৰিছে । এই সময়ছোৱাত আই চি চিয়ে স্বতন্ত্ৰ সুৰক্ষা মূল্যায়ন, সম্পূৰ্ণ স্থান পৰ্যায়ৰ সুৰক্ষা পৰিকল্পনা আৰু আয়োজক কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তাকে ধৰি বিশদ তথ্য ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিছিল । এই সকলোবোৰে ধাৰাবাহিকভাৱে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে ভাৰতত বাংলাদেশ দলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি কোনো বিশ্বাসযোগ্য বা পৰীক্ষণযোগ্য ভাবুকি নাই ।"

মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, "আই চি চিৰ স্থান আৰু সময়সূচী নিৰ্ধাৰণৰ সিদ্ধান্তসমূহ বস্তুনিষ্ঠ ভাবুকিৰ মূল্যায়ন, আয়োজক নিশ্চয়তা আৰু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ চৰ্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লোৱা হয়, যিটো অংশগ্ৰহণকাৰী ২০খন দেশৰ সকলোতে সমানে প্ৰযোজ্য । যদিহে কোনো স্বতন্ত্ৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিবেদনে দলটোৰ সুৰক্ষাক গুৰুতৰভাৱে বিপন্ন নকৰে তেন্তে আই চি চিয়ে এখন মেচ স্থানান্তৰ কৰিব নোৱাৰে ।''

মুখপাত্ৰগৰাকীৰ মতে, আইচিচিয়ে সদিচ্ছাৰে কাম কৰা, সামঞ্জস্যপূৰ্ণ মানদণ্ড ৰক্ষা কৰা আৰু বিশ্বব্যাপী খেলৰ সামূহিক স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে ।

ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে (KKR) বাংলাদেশৰ বাওঁহাতৰ পেচাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক লীগৰ আগন্তুক ছিজনৰ বাবে নিজৰ দলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে বি চি বি আৰু আই চি চিৰ মাজত অচলাৱস্থা আৰম্ভ হয় ।

বি চি চি আয়ে শ্বাহৰুখ খানৰ মালিকানাধীন ফ্ৰেঞ্চাইজিক বাংলাদেশৰ পেচাৰগৰাকীক মুকলি কৰি দিবলৈ কোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয় যে এই মুক্তি “যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া আৰু পৰামৰ্শৰ পিছত কৰা হৈছে”।

মুষ্টিজুৰক কে কে আৰ দলৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ এদিন পিছতে বি চি বিয়ে আই চি চিক আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুৰোধ জনাই যে টি-২০ বিশ্বকাপৰ সৈতে জড়িত বাংলাদেশৰ সকলো খেল ভাৰতৰ বাহিৰৰ কোনো স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ কথা চিন্তা কৰক ।

বি চি বিয়ে এক সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁলোকে পৰিস্থিতিৰ বিশদ পৰ্যালোচনা কৰিছে, “যোৱা ২৪ ঘণ্টাৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মেচসমূহত বাংলাদেশ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অংশগ্ৰহণৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।” বি চি বিয়ে কয় ৷

বি চি বিয়ে আই চি চিক জনাইছিল যে বৰ্তমানৰ চৰ্তত বাংলাদেশ ৰাষ্ট্ৰীয় দলে প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে ভাৰতলৈ নাযাব বুলি সংকল্প লৈছে ।

লগতে পঢ়ক : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক ‘টীম ইণ্ডিয়া’ বুলিব পাৰিনে ? কি ক'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ?

TAGGED:

T20 WORLD CUP IN INDIA
ICC BOARD MEETING
ICC MEN T20 WORLD CUP
ইটিভি ভাৰত অসম
BANGLADESH CRICKET BOARD

