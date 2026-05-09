পাকিস্তান দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল নেকি ৰোহিত শৰ্মা ?
পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত টেষ্ট মেচত পাকিস্তানৰ প্লেয়িং একাদশত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ভাৰতীয় খেলুৱৈ ! সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা ।
Published : May 9, 2026 at 7:10 PM IST
হায়দৰাবাদ : পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ মাজত প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । খেল চলি থকাৰ মাজতে হঠাৎ পাকিস্তান দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ভাৰতীয় তাৰকা বেটছমেন ৰোহিত শৰ্মা ! প্লেয়িং একাদশত কেৱল ৰোহিত শৰ্মাই নহয় শুভমন গিল, ৰিংকু সিঙকে ধৰি আন আন ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ নামো আহিল । লগে লগে সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ লাগি গ'ল । ৰোহিত শৰ্মাকে ধৰি বাকী ভাৰতীয়সকল কেনেদৰে পাকিস্তান দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ?
আচলতে সেয়া আছিল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজত হোৱা এক গুৰুতৰ ভুল । পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে এখন গ্ৰাফিক্স প্লেট দেখুওৱা হৈছিল । য'ত পাকিস্তানৰ প্লেয়িং একাদশৰ নাম আছে আৰু তাতেই পাকিস্তানৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈৰ নামসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । পাকিস্তান খেলুৱৈৰ টেষ্ট কেৰিয়াৰ গ্রাফিক্স প্লেটখনত পাকিস্তান দলটোৰ অধিনায়ক হিচাপে ৰোহিত শৰ্মাক দেখুওৱা হৈছে । ইয়াৰ পিছতে উক্ত গ্ৰাফিক্স প্লেটখন সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰে । যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে । বিভিন্নজনে প্লেটৰ স্ক্ৰীণশ্বট শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ।
Graphics shown of Indian team as Pakistan team. pic.twitter.com/XolfGWoOGe— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 9, 2026
মেন ইন ব্লুৰ সৈতে জড়িত নথকা মেচখনত ভাৰতীয় দলটোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ অনুৰাগীসকল বিভ্ৰান্ত হোৱাও দেখা যায় । বহুতে ইয়াক প্ৰডাকচন ফেইল বুলি অভিহিত কৰাৰ বিপৰীতে কিছুমানে ধেমালিও কৰিছে । বহুতে আকৌ গ্রাফিক্সখনক লৈ মিম বনাইছে ৷
During Pakistan vs Bangladesh, it happened that Pakistan squad graphics showed the name of Indian batsmen.🤯 pic.twitter.com/8oKiOYrqYU— cricFusion Aashi (@cricket_x_Ashi) May 9, 2026
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সম্প্ৰচাৰক কোম্পানীটোৱে এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও অতি সোনকালেই এই ভুলটো সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে । লগতে বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে পাকিস্তান সদায় ভাৰতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত । 'vidhisharmx' নামৰ এগৰাকীয়ে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "পাকিস্তানে কেতিয়াও নিজকে লজ্জিত কৰাৰ সুযোগ এৰি নিদিয়ে ।"
🚨BROADCAST BLUNDER😂— AtifOnCricket 🏏 (@cricatif) May 9, 2026
In a hilarious on-air mistake during the Pakistan vs Bangladesh Test coverage, the production team accidentally displayed India's Test players instead of Pakistan's playing XI.🤦♂️🇮🇳
Even the graphics team couldn't stop thinking about Team India!😭😂… pic.twitter.com/2CVU4EJ8kN
উল্লেখ্য যে দ্বিপাক্ষিক শৃংখলাৰ উদ্বোধনী টেষ্টত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে বেটিং কৰি বাংলাদেশে ৪১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । নজমুল হুছেইন শান্তোৱে ১০১ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে আৰু মমিনুল হকেও ৯১ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলে । পাকিস্তানৰ হৈ মহম্মদ আব্বাছে ৫ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে শ্বাহিন আফ্ৰিদীয়ে ৩ উইকেট দখল কৰে । ইফালে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ প্ৰথম ইনিংছত পাকিস্তানে ১ টা উইকেট হেৰুৱাই ১৭৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
