বাবৰ আজমক ICCৰ জৰিমনা; তাৰকা বেটছমেনজনক কি শাস্তি বিহা হ’ল জানি লওক
শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন এদিনীয়া খেলত বাবৰ আজমে আই চি চিৰ আচৰণ বিধি উলংঘা কৰিছিল ।
Published : November 18, 2025 at 11:55 PM IST
হায়দৰাবাদ : পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা আৰু জিম্বাবুৱেৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া টি-২০ ত্ৰিদলীয় শৃংখলাৰ পূৰ্বে পাকিস্তান ক্ৰিকেট ডাঙৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে দলটোৰ তাৰকা বেটছমেন বাবৰ আজমক শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন এদিনীয়া খেলৰ সময়ত আচৰণ বিধি উলংঘা কৰাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰে ।
আই চি চিয়ে জনোৱা মতে, লেভেল ১ উলংঘাৰ বাবে বাবৰ আজমক মেচ মাচুলৰ ১০ শতাংশ জৰিমনা বিহা হৈছে আৰু তেওঁৰ অনুশাসনমূলক অভিলেখত এটা ডেমেৰিট পইণ্ট সংযোজন কৰা হৈছে । যোৱা দুবছৰৰ ভিতৰত এয়া বাবৰৰ প্ৰথমটো ডিমেৰিট পইণ্ট ।
বাবৰক কিয় শাস্তি দিয়া হ’ল ?
আচলতে বাবৰে আউট হোৱাৰ পিছত হতাশাত ষ্টাম্পত আঘাত কৰিছিল । পাকিস্তানৰ ইনিংছৰ ২১ অভাৰত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ পিছতে মেচৰ বিষয়াসকলে ততাতৈয়াকৈ বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । লেভেল ১ উলংঘাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ শাস্তি হ’ল তেওঁৰ মেচ মাচুলৰ ৫০ শতাংশ জৰিমনা আৰু সৰ্বাধিক দুটা ডেমেৰিট পইণ্ট । বাবৰ আজমে আচৰণ বিধি উলংঘা কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে ।
বাবৰ আজমৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন :
তিনিখন খেলৰ এদিনীয়া শৃংখলাত পাকিস্তানে শ্ৰীলংকাক ক্লিন ছুইপ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তিনিওখন মেচতে বাবৰ আজমৰ প্ৰদৰ্শন আকৰ্ষণীয় আছিল, পাকিস্তানৰ আগশাৰীৰ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে ১৬৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ৮০৭ দিন আৰু ৮৩ ইনিংছৰ পিছত ২০ সংখ্যক এদিনীয়া শতকো অৰ্জন কৰিছিল ।
পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলটোৱে এতিয়া টি-২০ ত্ৰিদলীয় শৃংখলাত শ্ৰীলংকা আৰু জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । ১৮ নৱেম্বৰত ৰাৱালপিণ্ডিত প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ২৯ নৱেম্বৰত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব । অনুৰাগীসকলে এই ছিৰিজতো বাবৰৰ পৰা শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন আশা কৰিব ।
টি-২০ ত্ৰিদলীয় শৃংখলাৰ বাবে পাকিস্তানৰ দল :
ছলমান আলী আঘা (অধিনায়ক), বাবৰ আজম, ফখৰ জামান, চাহিবজাদা ফাৰহান, আব্দুল ছামাদ, ওছমান খান, ফাহিম আশ্ৰাফ, মহম্মদ নৱাজ, ছাইম আয়ুব, আব্ৰাৰ আহমেদ, মহম্মদ ৱাছিম জুনিয়ৰ, ছলমান মিৰ্জা, নাছিম শ্বাহ, শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদি, ওছমান তাৰিক, ফাখৰ জামান, হৰিছ ৰৌফ, চুফিয়ান মুকীম ।
লগতে পঢ়ক : পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ত্ৰিদলীয় শৃংখলাৰ দল ঘোষণা, কাৰ হাতত থাকিব দলৰ নেতৃত্ব