বড়োলেণ্ড শ্বহীদ স্বৰ্ণকাপ ফুটবলত বাৰহুংখা এফ চি জয়ী
১৬ সংখ্যক বডোলেণ্ড শ্বহীদ স্বৰ্ণকাপ ফুটবলৰ চূড়ান্ত খেলত তামুলপুৰ এফ চি আৰু বাৰহুংছা এফ চি কোকৰাঝাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় ।
Published : November 24, 2026 at 1:25 PM IST
বাক্সা : বাক্সা জিলা স্প'ৰ্টছ এছোচিয়েচনৰ উদ্যোগত বৰমাৰ জুলি মৈদান মিনি ষ্টেডিয়ামত চলি থক ১৬ সংখ্যক বড়োলেণ্ড শ্বহীদ স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সোমবাৰে সন্ধিয়া চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হয় । এই চূড়ান্ত খেলত তামুলপুৰ এফচি আৰু বাৰহুংছা এফচি কোকৰাঝাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় ।
তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলখনত বাৰহুংছা এফ চি কোকৰাঝাৰে ২-০ গ'লৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে । চূড়ান্ত খেলত শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে বাৰহুংখা দলৰ ৭ নং জাৰ্চি পৰিহিত অমিত লাক্ৰাই ৷
ফাইনেল খেলখন উদ্বোধন কৰে বিটিচিৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱকল্যান বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য লোমশ্ৰাও দৈমাৰীয়ে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৪২ নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, ৪১ নং মানাহ সমষ্টিৰ বিধায়ক থানেশ্বৰ বসুমতাৰী, বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আগাষ্টু টিগ্গা, বিটিচিৰ মনোনীত সদস্য ৰিদিপ কুমাৰ ডেকা, বাক্সা জিলা স্প'ৰ্টছ একাডেমীৰ সভাপতি হিতেশ বসুমতাৰী, সম্পাদক পংকজ বড়োৰ লগতে বহু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকে ।
আনহাতে, প্ৰতিযোগিতা উপলক্ষে প্ৰকাশ কৰা স্মৃতিগ্ৰন্থ 'বাক্সা অলংবাৰ' উন্মোচন কৰে বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই । তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখন প্ৰায় ৫০ হাজাৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰে ৷
খেলৰ আগমুহূৰ্তত সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আতচবাজী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে নৃত্য পৰিবেশন কৰা হয় । খেলৰ অন্তত বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত প্ৰথম পুৰস্কাৰ ডেৰ লাখ আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ এক লাখ টকাৰ লগতে ট্ৰফী প্ৰদান কৰা হয় ৷ খেলখন পৰিচালনা কৰে কনক বড়ো, কৃষ্ণ বৈশ্য, ৰূপ কুমাৰ মাহাতো, জৌংচাৰ বসুমতাৰী আৰু ৰিংডাও ৰামচিয়াৰীয়ে ।
খোল উপভোগ কৰি বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বাক্সা জিলা স্প'ৰ্টছ এছোচিয়েচনৰ উদ্যোগত আমাৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা শ্বহীদসকলৰ সোঁৱৰণত আজি ১৬ সংখ্যক স্বৰ্ণকাপ ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপৰ আজি ফাইনেল খেল । এই ফাইনেল খেলত তামুলপুৰ আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে । এই খেলত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকেৰে খেলপথাৰ ভৰি পৰিছে, ঠাই নোহোৱা হৈছে । আমাৰ ইয়াত খেলৰ প্ৰতি বহুত ৰাপ ।"
উল্লেখ্য যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ফুটবলৰ নগতে অন্যান্য খেলতো যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে ৷ যেনেকৈ ব্ৰাজিলত ফুটবলৰ প্ৰতি অধিক উৎসাহ দেখা যায়, ঠিক তেনেদৰে অসমৰ বিটিচিৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ফুটবল অতি প্ৰিয় খেল ৷ চৰকাৰে যদি গুৰুত্ব দিয়ে বিশ্বৰ দৰবাৰত ফুটবল খেলত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ খেলুৱৈয়ে চমক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব ৷