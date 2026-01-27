১৭ বছৰীয়া ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ সামৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বেগী বলাৰ কেন ৰিচাৰ্ডছনে
দেশৰ হৈ ২৫খন এদিনীয়া আৰু ৩৬খন টি-২০ আন্তৰ্জাতিক মেচত অংশগ্ৰহণ ।
Published : January 27, 2026 at 3:02 PM IST
হায়দৰাবাদ: ১৭ বছৰীয়া ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বেগী বলাৰ কেন ৰিচাৰ্ডছনে । ভাৰত-শ্ৰীলংকাত ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱাৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে কেংগেৰু বাহিনীৰ বেগী বলাৰ কেন ৰিচাৰ্ডছনে ইনষ্টাগ্ৰামত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বেগী বলাৰগৰাকীয়ে দেশৰ হৈ ২৫খন এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । তদুপৰি তেওঁ ৩৬খন টি-২০ আন্তৰ্জাতিক মেচ খেলিছে । তেওঁ এদিনীয়াত ৩৯টা আৰু টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ৪৫টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
কেন ৰিচাৰ্ডছনৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতাৰ লগতে ঘৰুৱা খিতাপ, বিশ্বৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি লীগত অংশগ্ৰহণ আদি অন্য়তম । তেওঁ ২০২১ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ টি-২০ বিশ্বকাপ বিজয়ী দলৰ সদস্য আছিল । ঘৰুৱাভাৱে বিবিএলৰ ৮ম ছিজনত মেলবৰ্ণ ৰেনেগেডছৰ চেম্পিয়নশ্বিপ জয়ত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল।
আটাইতকৈ চুটি ফৰ্মেটৰ উপৰি ৰিচাৰ্ডছনে ৰঙা আৰু বগা বল ক্ৰিকেটতো সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে। তেওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ৩৪ খন খেলত ১০২ টা উইকেট দখল কৰে আৰু ৯৮ খন লিষ্ট 'এ' খেলত ১৫৩ টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিগ বেছ লীগৰ এজন উৎকৃষ্ট বলাৰ :
ৰিচাৰ্ডছনক বিগ বেছ লীগৰ ইতিহাসৰ অন্যতম সফল বলাৰ হিচাপে আখ্য়া দিয়া হয় । অৱসৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে তেওঁ বিগ বেছত ১৪২টা উইকেট দখল কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ সৰ্বকালৰ পুৰুষৰ উইকেট লোৱাৰ তালিকাত পঞ্চম স্থান দখল কৰিছে । তাত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ তিনিটা ক্লাবক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু এই ক্লাবকেইটা হৈছে এডিলেইড ষ্ট্ৰাইকাৰছ, মেলবৰ্ণ ৰেনেগেডছ আৰু ছিডনী ছিক্সাৰছ ।
ৰিচাৰ্ডছনৰ আই পি এল কেৰিয়াৰ:
৩৪ বছৰীয়া ৰিচাৰ্ডছনে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু, ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পুনে ৱাৰিয়ৰ্ছৰ হৈ খেলি ১৫খন মেচত ১৯টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইংলেণ্ডৰ কেণ্ট আৰু বাৰ্মিংহাম ফিনিক্সৰ হৈও খেলিছিল ৰিচাৰ্ডছনে । তেওঁ ইউ এ ইৰ ডুবাই কেপিটেলছৰ হৈও অংগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল । তেওঁ ২০১ খন টি-২০ মেচত ২৪১ টা উইকেট দখল কৰে ।