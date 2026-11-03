ETV Bharat / sports

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অল ৰাউণ্ডাৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ

২৮৬খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অষ্ট্ৰেলিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মেক্সৱেলে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত ৭,২২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১৩৬টা উইকেট দখল কৰে ।

GLENN MAXWELL RETIREMENT
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অল ৰাউণ্ডাৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2026 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিস্ফোৰক অলৰাউণ্ডাৰ গ্লেন মেক্সৱেলে সোমবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁ তিনিওটা ফৰ্মেটতে এক দশকৰো অধিক সময়ৰ কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলাইছে ৷

ই এছ পি এন ক্ৰিচিনফ’ৰ তথ্য অনুসৰি মেক্সৱেলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ ২৮৬খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলি ৭,২২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১৩৬টা উইকেট দখল কৰিছে ৷ দ্য বিগ শ্ব’ নামেৰে পৰিচিত ৩৮ বছৰীয়া মেক্সৱেল ২০১৫ আৰু ২০২৩ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ আৰু ২০২১ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সফল দলসমূহৰ মূল অংশ আছিল ৷

২০১২ চনত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া খেলৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটোৱা মেক্সৱেল নিজৰ প্ৰজন্মৰ অন্যতম বিপজ্জনক হোৱাইট বল বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ তেওঁৰ অনন্য শ্বট, পাৱাৰ-হিটিং, খেলৰ গতিপথ সলনি কৰাৰ বাবে পৰিচিত আছিল ৷ টি-২০ ইণ্টাৰনেশ্যনেলত মেক্সৱেলে পাঁচটা শতক অৰ্জন কৰিছে, যিটো ভাৰতৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ সৈতে যৌথভাৱে সৰ্বাধিক শতক ৷

তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ এটা টাৰ্নিং পইণ্ট আছিল ২০২৩ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ সময়ত মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে লীগ পৰ্যায়ৰ খেলখন ৷ ক্ৰেম্প আৰু খোজ কঢ়াত অসুবিধা হোৱাৰ পিছতো মেক্সৱেলে ১২৮টা বলত অপৰাজিত ২০১ ৰাণৰ অবিশ্বাস্য ইনিংছ খেলিছিল ৷ তেওঁৰ ইনিংছৰ সহায়ত অষ্ট্ৰেলিয়াই ২৯২ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি আফগানিস্তানক তিনি উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷

মেক্সৱেলৰ যাদুকৰী ইনিংছৰ পূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়া ৯১/৭ আছিল আৰু পৰাজয় নিশ্চিত যেন লাগিছিল ৷ মেক্সৱেলে মুঠ সাতখন টেষ্ট মেচ খেলিছিল আৰু অন্তিমখন টেষ্ট আছিল ২০১৭ চনত ৷ ইয়াৰ পিছত তেওঁ মূলতঃ সীমিত অভাৰৰ ক্ৰিকেটত মনোনিৱেশ কৰিছিল, য’ত তেওঁ যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছিল ৷

তেওঁ ২০২৫ চনৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ পাছত এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ এই ফৰ্মেটত তেওঁ মুঠ ৩,৯৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তেওঁৰ শেষৰখন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আছিল চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ওমানৰ বিৰুদ্ধে ৷ মেক্সৱেলৰ অৱসৰৰ লগে লগে তেওঁৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ অন্ত পৰিল ৷ এই কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁ আক্ৰমণাত্মক বেটিং, উপযোগী অফ স্পিন বলিং আৰু উৎকৃষ্ট ফিল্ডিঙৰ দ্বাৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী সীমিত অভাৰ ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ল’লে অজিংক্য ৰাহানেই

TAGGED:

GLENN MAXWELL RETIREMENT
গ্লেন মেক্সৱেলৰ অৱসৰ
গ্লেন মেক্সৱেলৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.