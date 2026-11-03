আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অল ৰাউণ্ডাৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ
২৮৬খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অষ্ট্ৰেলিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মেক্সৱেলে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত ৭,২২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১৩৬টা উইকেট দখল কৰে ।
Published : November 3, 2026 at 7:44 AM IST
নতুন দিল্লী : অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিস্ফোৰক অলৰাউণ্ডাৰ গ্লেন মেক্সৱেলে সোমবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁ তিনিওটা ফৰ্মেটতে এক দশকৰো অধিক সময়ৰ কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলাইছে ৷
ই এছ পি এন ক্ৰিচিনফ’ৰ তথ্য অনুসৰি মেক্সৱেলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ ২৮৬খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলি ৭,২২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১৩৬টা উইকেট দখল কৰিছে ৷ দ্য বিগ শ্ব’ নামেৰে পৰিচিত ৩৮ বছৰীয়া মেক্সৱেল ২০১৫ আৰু ২০২৩ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ আৰু ২০২১ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সফল দলসমূহৰ মূল অংশ আছিল ৷
BREAKING: Australia allrounder Glenn Maxwell announces his retirement from international cricket https://t.co/z2j8ZXQv9l— Cricinfo (@cricinfo) November 2, 2026
২০১২ চনত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া খেলৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটোৱা মেক্সৱেল নিজৰ প্ৰজন্মৰ অন্যতম বিপজ্জনক হোৱাইট বল বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ তেওঁৰ অনন্য শ্বট, পাৱাৰ-হিটিং, খেলৰ গতিপথ সলনি কৰাৰ বাবে পৰিচিত আছিল ৷ টি-২০ ইণ্টাৰনেশ্যনেলত মেক্সৱেলে পাঁচটা শতক অৰ্জন কৰিছে, যিটো ভাৰতৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ সৈতে যৌথভাৱে সৰ্বাধিক শতক ৷
তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ এটা টাৰ্নিং পইণ্ট আছিল ২০২৩ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ সময়ত মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে লীগ পৰ্যায়ৰ খেলখন ৷ ক্ৰেম্প আৰু খোজ কঢ়াত অসুবিধা হোৱাৰ পিছতো মেক্সৱেলে ১২৮টা বলত অপৰাজিত ২০১ ৰাণৰ অবিশ্বাস্য ইনিংছ খেলিছিল ৷ তেওঁৰ ইনিংছৰ সহায়ত অষ্ট্ৰেলিয়াই ২৯২ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি আফগানিস্তানক তিনি উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷
286 international matches 7226 runs 136 wickets 10 hundreds 35 fifties 658 fours 312 sixes ODI World Cup winner 2015, 2023 T20 World Cup winner 2021 Thanks for the memories, Maxi 🙌 https://t.co/mnqEvc311j— Cricinfo (@cricinfo) November 2, 2026
মেক্সৱেলৰ যাদুকৰী ইনিংছৰ পূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়া ৯১/৭ আছিল আৰু পৰাজয় নিশ্চিত যেন লাগিছিল ৷ মেক্সৱেলে মুঠ সাতখন টেষ্ট মেচ খেলিছিল আৰু অন্তিমখন টেষ্ট আছিল ২০১৭ চনত ৷ ইয়াৰ পিছত তেওঁ মূলতঃ সীমিত অভাৰৰ ক্ৰিকেটত মনোনিৱেশ কৰিছিল, য’ত তেওঁ যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছিল ৷
তেওঁ ২০২৫ চনৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ পাছত এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ এই ফৰ্মেটত তেওঁ মুঠ ৩,৯৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তেওঁৰ শেষৰখন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আছিল চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ওমানৰ বিৰুদ্ধে ৷ মেক্সৱেলৰ অৱসৰৰ লগে লগে তেওঁৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ অন্ত পৰিল ৷ এই কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁ আক্ৰমণাত্মক বেটিং, উপযোগী অফ স্পিন বলিং আৰু উৎকৃষ্ট ফিল্ডিঙৰ দ্বাৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী সীমিত অভাৰ ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ল’লে অজিংক্য ৰাহানেই