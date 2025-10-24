ETV Bharat / sports

টি 20 এদিনীয়া শৃংখলাৰ পূৰ্বে দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন মেক্সৱেলৰ

টীম ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’বলগা টি 20 এদিনীয়া শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৷ অৱশ্যে তিনিখন খেলৰ বাবেহে নিৰ্বাচিত হৈছে গ্লেন মেক্সৱেল ।

Aussie Allrounder Maxwell
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ মেক্সৱেল (IANS)
ছিডনী: দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ ৷ হাতৰ আঘাতৰ পিছত ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰি থকা খেলুৱৈগৰাকী ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে ৷ যাৰ বাবে শীঘ্ৰে দলত পুনৰ যোগদান কৰাতো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে ৷

ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ সময়তে দললৈ উভতিব মেক্সৱেল ৷ ২৯ অক্টোবৰত কেনবেৰাত আৰম্ভ হ’বলগীয়া ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ টি-২০ শৃংখলাটোত সকলোৰে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকিব যুৱ পেচাৰ মাহলী বিয়াৰ্ডমেনৰ ওপৰত ।

এদিনীয়া শৃংখলাৰ সামৰণিৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ’ব পাঁচখন মেচৰ দ্বি-পাক্ষিক টি-২০ শৃংখলাটো ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৩৭ বছৰীয়া মেক্সৱেল আৰু বিয়াৰ্ডমেনে তিনিখন খেলৰ বাবে দলত স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পেচাৰ ষ্টালৱাৰ্ট জছ হেজলউড প্ৰথম দুখন আৰু বলিং অলৰাউণ্ডাৰ শ্বেন এবটে পিছৰ তিনিখন খেলৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ।

বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিউজিলেণ্ডত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তিনিখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ পূৰ্বে নেটত বলিং কৰি থাকোঁতে মেক্সৱেলে হাতত আঘাত পায় ৷ ২০ বছৰীয়া বিয়াৰ্ডমেনে খেলা পাঁচখন লিষ্ট এ খেল আৰু দুখন বিগ বেছ মেচত প্ৰশংসনীয় প্ৰদৰ্শনৰ পিছত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰাতো এটা সোণালী সুযোগ ৷

২০২৪ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ বিজয়ী দলটোৰ তাৰকা হিচাপে ফাইনেলত তিনিটা উইকেট দখল কৰিছিল এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে । যোৱা বছৰ তেওঁ ছিনিয়ৰ এদিনীয়া দলৰ সৈতে ইংলেণ্ড ভ্ৰমণো কৰিছিল যদিও মূল একাদশত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল ।

ইফালে, শনিবাৰে ছিডনীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় তথা অন্তিমখন এদিনীয়া খেলৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াই পেচ বলিং অলৰাউণ্ডাৰ জেক এডৱাৰ্ডছ আৰু বাওঁহতীয়া স্পিনাৰ মেট কুহনেমেনক দলত স্থান দিছে ৷ উইকেটকীপাৰ জছ ইংলিছেও ছিডনীৰ অন্তিমখন এদিনীয়াৰ বাবে দলত পুনৰ যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

