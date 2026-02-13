টি-২০ বিশ্বকাপত প্ৰথমটো অঘটন: শক্তিশালী কেংগেৰুৰ শিবিৰত মোক্ষম আঘাত জিম্বাবুৱেৰ
জিম্বাবুৱেৰ মুজাৰাবানিয়ে ৪ টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে বেনেটে কৰে অৰ্ধশতৰাণ ।
Published : February 13, 2026 at 4:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: টি-২০ বিশ্বকাপত প্ৰথমটো অঘটন । শক্তিশালী অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাজিত কৰি এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাত অঘটন ঘটালে জিম্বাবুৱেৱে । জিম্বাবুৱেই কেংগেৰু বাহিনীক ২৩ ৰানৰ ব্য়ৱধানত পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জিম্বাবুৱেই আজি কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়ামত বেটে-বলে আধিপত্য় বিস্তাৰ কৰে ।
উল্লেখ্য় যে ১৯ বছৰ পূৰ্বেই উদ্বোধনী সংস্কৰণত জিম্বাবুৱেই অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাজিত কৰাৰ পিছত টি-২০ বিশ্বকাপত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কেংগেৰু বাহিনীক পৰাস্ত কৰে । জিম্বাবুৱেৰ এই জয়ৰ নায়ক আছিল ব্লেছিং মুজাৰাবানি আৰু ব্রায়ান বেনেট । ব্লেছিং মুজাৰাবানিয়ে ৪টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে ব্রায়ান বেনেটে অৰ্ধশতৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
অষ্ট্ৰেলিয়া ১৪৬ ৰানতেই অল আউট :
আৰম্ভণিৰে পৰাই আক্রমণ কৰিবলৈ গৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বেটছমেনসকলে বিস্ফোৰক শ্বট খেলাত সঘনাই উইকেটৰো পতন ঘটে । দলটোৱে ৪.৩ অভাৰ ২৯ ৰানতেই ৪ টা উইকেট হেৰুৱাই শ'লঠেকত পৰে । অৱশ্যে গ্লেন মেক্সৱেল (৩১) আৰু মেট ৰেনশ্বৱে (৬৫) পঞ্চম উইকেটৰ যুটিত ৫৯টা বলত ৭৭ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । গ্লেন মেক্সৱেল আউট হোৱাৰ পিছতেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইনিংছ চমু চাপি আহে । দলটোৱে ৪০ ৰানত ৬টা উইকেট হেৰুওৱাত ১৪৬ ৰানত অল আউট হয় ।
৪ অভাৰত ১৭ ৰান খৰচ কৰি ৪টা উইকেট দখল কৰা ব্লেছিং মুজাৰাবানিয়ে মেন অৱ দ্য মেচৰ সন্মান লাভ কৰে । ব্ৰেড ইভান্সে ২৩ ৰান দি ৩টা উইকেট দখল কৰে ।
জিম্বাবুৱেই প্ৰথমে ১৬৯/২ ৰান সংগ্ৰহ কৰে :
আজি টছত জয়লাভ কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই জিম্বাবুৱেক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । জিম্বাবুৱেৰ অ’পেনাৰ ব্রায়ান বেনেট আৰু তাদিৱানাশ্বে মাৰুমানিয়ে (৩৫) ৪৫টা বলত ৬১ ৰান সংযোজন কৰে ৷ ইয়াৰ পিচত ৰিয়ান বাৰ্লে (৩৫)ই বেনেটৰ সৈতে মিলি দ্বিতীয় উইকেটৰ বাবে ৭০ ৰান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ছিকন্দৰ ৰাজাইও ১৩টা বলত অপৰাজিত ২৫ ৰানৰ ইমিংছ খেলে ।
মেচখনত কৰা অভিলেখ :
চাৰিটা উইকেট দখল কৰি মুজাৰবানীয়ে টি-২০ বিশ্বকাপৰ এখন খেলত জিম্বাবুৱেৰ হৈ শ্ৰেষ্ঠ বলিং প্ৰদৰ্শন কৰে । লগতে পুৰুষৰ টি-২০ ডব্লিউ চিত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ১০০% জয়ৰ অভিলেখ ৰচা একমাত্ৰ দলটোৱেই হৈছে জিম্বাবুৱে। টি-২০ বিশ্বকাপত জিম্বাবুৱেই ২০০৭ চনত কেপ টাউনত অষ্ট্ৰেলিয়া, ২০২২ত হোবাৰ্টত আয়াৰলেণ্ড,২০২২ত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।