মেলবৰ্ণ টেষ্টত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ১৫ বছৰৰ ভিতৰত ইংলেণ্ডৰ প্ৰথমটো জয়
মাইকেল নেজাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আগশাৰীৰ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে ৭টা চাৰিৰে ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
Published : December 27, 2025 at 3:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছেছ ২০২৫ত (Ashes 2025) ধাৰাবাহিকভাৱে অষ্ট্ৰেলিয়াই এক আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ৷ কিন্তু আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনৰ মাজতো ২৭ ডিচেম্বৰ, শনিবাৰে মেলবৰ্ণ ক্ৰিকেট খেলপথাৰত (MCG) চতুৰ্থখন টেষ্টত ইংলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত হয় দলটো ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ইংলেণ্ডে MCGত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ১৫ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো জয় লাভ কৰে ।
২০১১ চন আৰু ১৮খন টেষ্টৰ পিছত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাটিত এইটোৱেই আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো জয় ৷ চতুৰ্থ ইনিংছত ইংলেণ্ডে ১৭৫ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল, যিটো আলহী দলটোৱে ৬টা উইকেট হেৰুৱাই অৰ্জন কৰিছিল ।
ইংলেণ্ডে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ বাচি লয় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই বেটিং কৰে । দ্ৰুত বলাৰে আৰম্ভণিৰে পৰাই সহায় লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে অষ্ট্ৰেলিয়াক মাত্ৰ ১৫২ ৰাণত আউট কৰিছিল, য’ত জোছ টংগুৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঁচটা উইকেট দখল কৰিছিল । মাইকেল নেজাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আগশাৰীৰ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে ৭টা চাৰিৰে ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে ইংলেণ্ডৰ প্ৰথম ইনিংছটো ১১০ ৰাণত বাণ্ডিল আউট কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই ৪২ ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে । আয়োজক দলৰ দ্বিতীয় ইনিংছ ১৩২ ৰাণত পতিত হৈ ইংলেণ্ডে ১৭৫ ৰাণৰ লক্ষ্য ৰাখি মেচখন জয়ী হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখে, যিটো মেহান মেহানৰ দলে মাত্ৰ ৩২.২ অভাৰত অৰ্জন কৰে ।
টেষ্ট মেচ দুদিনত সমাপ্ত
ইয়াৰ উপৰিও মন কৰিবলগীয়া যে পাৰ্থ টেষ্টৰ পিছত মেলবৰ্ণ টেষ্টো দুদিনত শেষ হৈছিল । প্ৰথম দিনাই মুঠ ২০টা উইকেট পৰিল । বলাৰসকলৰ বাবে পৰিস্থিতি অনুকূল আছিল আৰু গোটেই মেচখনতে তেওঁলোকে যথেষ্ট দোলন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । দুয়োটা ইনিংছতে দুয়োটা দলে ২০০ ৰাণতকৈ কম ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
শ্বৰ্টষ্ট এছেছ টেষ্ট (বলৰ দ্বাৰা)
- ৭৮৮ - অল্ড ট্ৰেফৰ্ড, ১৮৮৮ (বিজয়ী: ইংলেণ্ড)
- ৭৯২ - লৰ্ডছ, ১৮৮৮ (বিজয়ী: অষ্ট্ৰেলিয়া)
- ৮৪৭ - পাৰ্থ, ২০২৫ (বিজয়ী: অষ্ট্ৰেলিয়া)
- ৮৫২ - মেলবৰ্ণ, ২০২৫ (বিজয়ী: ইংলেণ্ড)
- ৯১১ - ছিডনী, ১৮৯৫ (বিজয়ী: অষ্ট্ৰেলিয়া)
দুদিনত শেষ হ’ব এছেছ টেষ্ট
- লৰ্ডছ, ১৮৮৮ চন
- দ্য অভাল, ১৮৮৮ চন
- মানচেষ্টাৰ, ১৮৮৮ চন
- দ্য অভাল, ১৮৯০ চন
- নটিংহাম, ১৯২১ চন
- পাৰ্থ, ২০২৫ চন
- মেলবৰ্ণ, ২০২৫
ইতিমধ্যে অষ্ট্ৰেলিয়াই প্ৰথম তিনিখন মেচত জয়লাভ কৰি এই শৃংখলাত জয়লাভ কৰিছে । অহা ৪ জানুৱাৰীত ছিডনীত অনুষ্ঠিত হ’ব এই শৃংখলাৰ পঞ্চম আৰু অন্তিমখন খেল ।