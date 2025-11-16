এটিপি ফাইনেলছ : খিতাপ জয়ৰ যুঁজত কাৰ্লোছ আলকাৰাজ বনাম জেনিক চিনাৰ

এটিপি ফাইনেলছ : খিতাপ জয়ৰ যুঁজত কাৰ্লোছ আলকাৰাজ বনাম জেনিক চিনাৰ
ৰাফেল নাডালৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এ টি পি ফাইনেল চেম্পিয়নশ্বিপৰ চূড়ান্ত মেচ খেলিব স্পেনিছ খেলুৱৈয়ে । সন্মুখত ইটালীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ।
Published : November 16, 2025 at 7:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : ইটালীৰ টুৰিনত অনুষ্ঠিত এ টি পি ফাইনেল চেম্পিয়নশ্বিপত ফেলিক্স অগাৰ-এলিয়াছিমক ৬-২,৬-৪ পইণ্টত পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চূড়ান্ত খেলত প্ৰৱেশ কৰিলে স্পেনিছ টেনিছ তাৰকা কাৰ্লোছ আলকাৰাজে । ইনালপি এৰিনাত এই জয়লাভৰ লগে লগে তেওঁ ফাইনেলত ইটালীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী জেনিক চিনাৰৰ মুখামুখি হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও স্পেনিছ খেলুৱৈগৰাকীৰ বাবে এক স্মৰণীয় সপ্তাহৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । কিয়নো মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে এ টি পি ইয়াৰ এণ্ডিং ১ নং ট্ৰফী লাভ কৰিছিল খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।
মেচখনত আলকাৰাজৰ প্ৰদৰ্শনে ক'ৰ্টত তেওঁৰ কৌশল আৰু উজ্জ্বল গেমপ্লে'ক সুন্দৰভাৱে দেখুৱাইছিল । ২২ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে কানাডাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰিবলৈ এঘণ্টা ২৩ মিনিট সময় লৈছিল । বিজয়ৰ পিছতে আলকাৰাজে প্ৰকাশ কৰে যে কিছুমান ভাল শ্বটৰ পিছত তেওঁৰ আত্মবিশ্বাসে তেওঁক মেচখনত জয়ী হোৱাত সহায় কৰিছিল ।
Two giants of our sport ⭐️⭐️@carlosalcaraz vs. @janniksin — PART XVI 🏆 #NittoATPFinals pic.twitter.com/EW40hQhGbr— ATP Tour (@atptour) November 15, 2025
মেচৰ পিছত তেওঁ কয়, "মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই ক'ৰ্টত সকলো কৰিব পাৰিম । লাইনৰ তলত ফৰহেণ্ড হওঁক, ড্ৰপ শ্বট হওঁক বা লাইনৰ তলত বেকহেণ্ড হওঁক, কোনো কথা নাছিল-মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে সকলো ইন হ'ব । সেই আত্মবিশ্বাসে গোটেই মেচখনতে সহায় কৰিছিল, তেওঁক বেলেগ কিবা এটা চেষ্টা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।"
প্ৰথম ছেটৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰেক পইণ্টত ৩-১ পইণ্টত জয়লাভ কৰে স্পেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ অগ্ৰগতিক মূলধন হিচাপে লৈ নিজৰ আক্ৰমণাত্মক ড্ৰপ শ্বট আৰু শ্বট মেকিঙেৰে বিপক্ষক অহৰহ হেঁচাত ৰাখিছিল । তেওঁ গতিবেগত ৰাইড কৰি ছেটটো ৬-২ পইণ্টত দখল কৰে ।
দ্বিতীয় ছেটটোত অৱশ্যে তীব্ৰ যুঁজ দেখা গৈছিল আৰু প্ৰতিযোগিতাখন ৪-৪ত আছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ব্ৰেক পইণ্ট লাভ কৰি নিৰ্ণায়ক অগ্ৰগতি লাভ কৰি মেচখনত সহজেই অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
THAT IS CRAZY GOOD 🤯@emirates | #EmiratesFlyBetterMoments | #partner pic.twitter.com/7IvuGJWF1e— ATP Tour (@atptour) November 15, 2025
আলকাৰাজে কয়, "জেনিকৰ সন্মুখীন হৈ বৰ ভাল লাগিছে । মই জানো যে মই যদি তেওঁক পৰাস্ত কৰিব বিচাৰো তেন্তে মই মোৰ প্লেন এ খেলিব লাগিব, যদি মই প্ৰতিযোগিতাখন জয় কৰিব বিচাৰো । মই ভাবো আমি দুয়োজনে আমাৰ স্তৰ শীৰ্ষলৈ উন্নীত কৰিম - অনুৰাগী আৰু দৰ্শকৰ বাবে অতি উত্তম হৈছিল ।"
২০১৩ চনত ৰাফেল নাডালৰ পিছত এ টি পি ফাইনেল চেম্পিয়নশ্বিপৰ মেচত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথমজন স্পেনিছ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আলকাৰাজ । যদি তেওঁ খিতাপ দখল কৰে তেন্তে তেওঁ ১৯৯৮ চনত এলেক্স ক'ৰেটজাৰ পিছত স্পেইনৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা দ্বিতীয়গৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :আজি ভাৰত বনাম পাকিস্তান;ক'ত চাব খেলখন ?