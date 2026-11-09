স্পৰ্টছপাৰ্ছন অফ আউটষ্টেণ্ডিং মেৰিট নিৰ্বাচনত মোক্ষম আঘাত পি টি ঊষাৰ
স্পৰ্টছপাৰ্ছন অফ আউটষ্টেণ্ডিং মেৰিটত অঞ্জু ববী জৰ্জ, ৰাণী ৰামপাল, ডোলা বেনাৰ্জী, ছাইনা নেহৱাল নিৰ্বাচিত ৷
Published : November 9, 2026 at 10:23 PM IST
নতুন দিল্লী : সোমবাৰে অনুষ্ঠিত স্পৰ্টছপাৰ্ছন অফ আউটষ্টেণ্ডিং মেৰিট (SOM) নিৰ্বাচনত মোক্ষম আঘাত ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন এথলেটিক্স কিংবদন্তি পি টি ঊষা ৷ তেওঁ মহিলা শাখাত উপলব্ধ চাৰিটা স্থানৰ ভিতৰত এটাতো জয়লাভ নকৰিলে ৷
বিপৰীতে প্ৰাক্তন খেলুৱৈ তথা লং জাম্পত বিশ্ব এথলেটিক্সৰ পদক বিজয়ী অঞ্জু ববী জৰ্জ, ভাৰতীয় হকী দলৰ অধিনায়ক ৰাণী ৰামপাল, ধনুৰ্বিদ্যাত বিশ্ব চেম্পিয়ন ডোলা বেনাৰ্জী আৰু অলিম্পিক পদক বিজয়ী ছাইনা নেহৱাল SOMলৈ নিৰ্বাচিত হয় ।
অঞ্জু ববী জৰ্জে ৫৩টা ভোট লাভ কৰি তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে ৰাণী ৰামপালে ৫০টা, ডোলা বেনাৰ্জীয়ে ৪৫টা আৰু ছাইনা নেহৱালে ৪৩টা ভোট লাভ কৰে । ৰাজ্যসভাৰ মনোনীত সদস্য ঊষাই ৪০টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন বাস্কেটবল খেলুৱৈ অনিতা পল দুৰাই মাত্ৰ ৬টা ভোট লাভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে,চলিত বৰ্ষৰ ৫ ডিচেম্বৰত ২০২৬-২০৩০ চনৰ কাৰ্যকালৰ বাবে ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ য’ত সংস্থাই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী নেতৃত্ব বাছনি কৰিব । তাৰ পূৰ্বেই এই ফলাফল পোহৰলৈ আহিছে ৷
আনহাতে, চাৰিজন পুৰুষ SOM প্ৰতিনিধি থাকিব ৷ তাৰ ভিতৰত আছে অলিম্পিক পদক বিজয়ী গগন নাৰং (শ্বুটিং), যোগেশ্বৰ দত্ত (মল্লযুঁদ্ধ), বিজেন্দৰ সিং (বক্সিং) আৰু প্ৰাক্তন টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ কমলেশ মেহতাই ইতিমধ্যে বিনাপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে ৷
এই SOM প্ৰতিনিধিসকল IOAৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ সদস্য হ’ব আৰু ৫ ডিচেম্বৰৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান তথা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিবলৈ যোগ্য হ’ব । এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা SOM প্ৰতিনিধিয়ে কাৰ্যবাহী পৰিষদতো স্থান লাভ কৰিব ।
২০২২ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে IOAৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা ঊষাই এতিয়া এক নতুন নিৰ্বাচনী প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । ঊষাৰ নেতৃত্বক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ সম্ভাৱনাক লৈ চলি থকা চৰ্চাত ছাইনা নেহৱালৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছে ৷ যদিও সভাপতি পদৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক : U19 এছিয়া কাপ ২০২৬: অথলে গ'ল অৰ্জুনৰ ১০৭ ৰাণ, তিনি উইকেটত পাকিস্তানৰ জয়