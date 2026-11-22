শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ ষষ্ঠ সংখ্যক হাফ মাৰাথনত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৪৫০০ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ
প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালকালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত হাফ মাৰাথনত দেশৰ ৩০খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰায় ৪৫০০গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
Published : November 22, 2026 at 5:16 PM IST
শ্বিলং: শাৰীৰিক সক্ষমতা, অধ্যৱসায় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ বাৰ্তাৰে দেওবাৰে শ্বিলঙৰ লাইটকৰত অনুষ্ঠিত হয় অসম ৰাইফলছৰ ষষ্ঠ সংখ্যক হাফ মাৰাথন ২০২৬ । প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালকালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এই বৃহৎ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানত দেশৰ ৩০খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰায় ৪৫০০গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 'ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট'ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই বাৰ্ষিক হাফ মাৰাথনত পেছাদাৰী দৌৰবিদ, ক্ৰীড়াপ্ৰেমী, সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱান, যুৱ প্ৰজন্মৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকসকল এক উমৈহতীয়া মঞ্চত একত্ৰিত হোৱা দেখা যায় ৷
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ হোৱা অসম ৰাইফলছৰ এই হাফ মাৰাথনে ইতিমধ্যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এক উল্লেখযোগ্য ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰিছে । এই অনুষ্ঠানৰ মূল লক্ষ্য হৈছে শাৰীৰিক ব্যায়াম, সুস্থ জীৱনশৈলী, ক্ৰীড়াসুলভ মানসিকতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিৰ প্ৰসাৰ ।
🏃♂️ Nearly 4,500 runners. 30 States & UTs. One spirit of unity! The 6th Edition of the Assam Rifles Half Marathon 2026 was successfully held at Laitkor, Shillong, on 22 November, promoting fitness, sportsmanship and national integration. 🏅 21 km | 10 km | 5 km #AssamRifles #FitIndiaMovement #Shillong @official_dgar @DefenceMinIndia @HMOIndia @FitIndiaOff @YASMinistry— PIB In Meghalaya (@PIBShillong) November 22, 2026
এইবাৰৰ মাৰাথন তিনিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হয়-
- ২১ কিলোমিটাৰৰ দৌৰক 'ক্লাউড চেজ'
- ১০ কিলোমিটাৰৰ দৌৰক 'পাইন পাথ'
- ৫ কিলোমিটাৰৰ দৌৰক 'ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰিম'
পূব খাছি পাহাৰৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত এই দৌৰত প্ৰতিযোগীসকলে নিজৰ শাৰীৰিক সক্ষমতা আৰু দৃঢ় মনোবলৰ পৰিচয় দিয়ে ।
২১ কিলোমিটাৰৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল বিকাশ লাখেৰাই (AVSM, SM) । আনহাতে, অসম ৰাইফলছৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল আৰু বিশিষ্ট অতিথিসকলে ১০ কিলোমিটাৰ আৰু ৫ কিলোমিটাৰৰ দৌৰৰ ফ্লেগ অফ কৰে ৷
প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল অনুসৰি, ২১ কিলোমিটাৰ পুৰুষৰ শাখাত পঞ্চনা বেৰাই ১ ঘণ্টা ৮ মিনিট ১০ ছেকেণ্ডত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰি প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰে । একেদৰে মহিলাৰ শাখাত মুন্নী দেৱীয়ে ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ৩৪ ছেকেণ্ড সময়ত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰে ।
১০ কিলোমিটাৰ পুৰুষৰ শাখাত ৰবি চৌধুৰীয়ে ৩১ মিনিট ৩৫ ছেকেণ্ডত লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰি প্ৰথম স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে মহিলাৰ শাখাত ৰুবী কাশ্যপে ৩৬ মিনিট ৪৩ ছেকেণ্ডত দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰি বিজয়ীৰ সন্মান অৰ্জন কৰে ।
VIDEO | Shillong: Assam Rifles organises the 6th Assam Rifles Half Marathon (ARHM 6.0) on November Sunday at Headquarters Directorate General Assam Rifles (HQ DGAR), Laitkor in Upper Shillong, Meghalaya. Director General of the Assam Rifles (DGAR), Lieutenant General Vikas Lakhera, AVSM, SM said, "This marathon is an event we hold each year. It started just after COVID. Nearly 4,500 registrations came from all across India for this marathon. It is organised in three categories, 23 kilometres, 10 kilometres and 5 kilometres. This is an all encompassing event which includes people of all ages." Assam Rifles organised the event to promote fitness, wellness, and national unity under the Fit India Movement. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
বিভিন্ন শাখাৰ বিজয়ীসকলৰ বাবে মুঠ ২৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ সান্ত্বনামূলক পুৰস্কাৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হয় । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক পদক, প্ৰমাণ-পত্ৰ আৰু স্মাৰক টি-ছাৰ্ট প্ৰদান কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ এয়াৰ অফিচাৰ কমাণ্ডিং-ইন-চীফ এয়াৰ মাৰ্শ্বেল মেহতাব সিং দেশৱাল (AVSM, VM) । তেওঁ বিভিন্ন শাখাৰ বিজয়ীসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰতিযোগীসকলৰ উৎসাহ, অধ্যৱসায় আৰু ক্ৰীড়াসুলভ মানসিকতাৰ শলাগ লয় ।
অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল বিকাশ লাখেৰাই শাৰীৰিক সক্ষমতা, অনুশাসন আৰু সুস্থ জীৱনশৈলীৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অসম ৰাইফলছৰ এই হাফ মাৰাথন কেৱল এখন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাই নহয়, বৰঞ্চ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলক একত্ৰিত কৰা, সমাজৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰা আৰু ঐক্য-সংহতিৰ মনোভাৱ শক্তিশালী কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ ।
উল্লেখ্য যে 'নৰ্থ-ইষ্টৰ চেণ্টিনেলছ' হিচাপে পৰিচিত অসম ৰাইফলছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি, সুস্থিৰতা আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । ক্ৰীড়া, যুৱ প্ৰজন্মৰ বিকাশ, সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবেও বাহিনীটোৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।
এই অনুষ্ঠান সফল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা মেঘালয় চৰকাৰৰ লগতে ইণ্ডিয়ান অইল, পুনীত বালান গ্ৰুপ, ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক, পঞ্জাব নেচনেল বেংক, IDFC FIRST Bank, আশীৰ্বাদ আয়’ডাইজড ছল্ট, TVS আৰু Fast & Up-কে ধৰি সকলো পৃষ্ঠপোষক আৰু অনুষ্ঠানৰ আয়োজক ISL-ক অসম ৰাইফলছে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
অসম ৰাইফলছৰ ষষ্ঠ সংখ্যক হাফ মাৰাথনৰ সফল সামৰণিয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ক্ৰীড়া আৰু শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাহিনীটোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক পুনৰ প্ৰতিফলিত কৰাৰ লগতে ফিট ইণ্ডিয়া, ক্ৰীড়াসুলভ মানসিকতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ বাৰ্তা শক্তিশালী কৰি তোলে ।
(ভিডিঅ’ সাংবাদিক সঞ্জীৱ কুমাৰৰ সহযোগত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসে ৷)
লগতে পঢ়ক: আগৰতলাত ৭৫ সংখ্যক বি এন মল্লিক স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ