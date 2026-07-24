কমনৱেলথ গেমছৰ লন বলত বিশ্ব চেম্পিয়নক পৰাস্ত কৰিলে পুতুল সোণোৱালে
অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে আৰু এটা ভাল খবৰ ৷ ২০২৩ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ৰায়ন বেষ্টাৰক হৰুৱালে অসমৰ পুতুলে ।
Published : July 24, 2026 at 1:11 PM IST
গুৱাহাটী: স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ' চহৰত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই, লন বল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়াৰ পিছত উজলিল আন এগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈ । কমনৱেলথ গেমছত পুৰুষৰ একক শাখাত ২০২৩ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়নক পৰাজিত কৰি চৰ্চালৈ অহা লন বল খেলুৱৈগৰাকী হৈছে পুতুল সোণোৱাল ।
অসমৰ খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সাফল্য়ৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্য়ম 'এক্স'ত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়নক পৰাজিত কৰাটো সহজ কথা নহয় । প্ৰতিযোগিতাৰ আগন্তুক মেচসমূহৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খেলুৱৈগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই উৎসাহ যোগাইছে ।
A phenomenal achievement by Putul Sonowal!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 23, 2026
Defeating the reigning World Champion in his Commonwealth Games debut is no ordinary feat. Wishing him the very best for the matches ahead. The entire nation is cheering for you! 🇮🇳#CWG2026 pic.twitter.com/GFX1DIMUJh
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়ম 'এক্স'ত কয়, "কমনৱেলথ গেমছৰ অভিষেকতেই বিশ্ব চেম্পিয়নক পৰাস্ত কৰাটো কোনো সাধাৰণ কাম নহয় । আগন্তুক মেচসমূহৰ বাবে তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছো । সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই আপোনাক উৎসাহ যোগাইছে !"
বিশ্বৰ ৭৪ খন দেশৰ ৩ হাজাৰোধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাখনিত গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছৰ অভিষেক পৰ্যায়তে পুতুল সোণোৱালে ২০২৩ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ৰায়ন বেষ্টাৰক টাইব্ৰেকত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰথম ৰাউণ্ডতেই ট্ৰাইবেকাৰৰ জৰিয়তে কানাডাৰ বেষ্টাৰক পৰাস্ত কৰি উজলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে পুতুল সোণোৱাল।
উল্লেখ্য় যে কমনৱেল্থ গেমছত ভাৰতীয় বক্সাৰ তথা অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোঁহায়ে ইতিমধ্যে প্ৰথমটো পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৭৫ কেজি শাখাত লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । ছেমি ফাইনেলত উপনীত হোৱাৰ বাবে লাভলীনাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক তথা পদক তালিকাত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো পদক আনিলে লাভলীনাই: কমনৱেল্থ গেমছত অসমকন্যাই আশাৰ ৰেঙণি দেখুৱাইছে
গ্লাছগ' কমনৱেল্থ গেমছ ২০২৬: লাভলীনা-নীৰজ-মীৰাবাঈ চানুৰ দৰে খেলুৱৈৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি