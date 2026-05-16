'আইৰণমেন' উপাধি লাভেৰে বিশ্ব দৰবাৰত উজ্বলিল অসম সন্তান দীপন মেধী
ক্ৰীড়াবিদ দীপন মেধীৰ নতুন অভিলেখ ৷ আইৰণমেন ট্ৰাইএথলন শীৰ্ষক বিশ্ববিখ্যাত প্ৰতিযোগিতাত সফলতা মেধীৰ ৷
Published : May 16, 2026 at 9:20 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্ব দৰবাৰত পুনৰ উজ্বলিল অসম ক্ৰীড়াবিদ সন্তান দীপন মেধী ৷ বিশ্বৰ সন্মুখত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসমৰ পৰা আইৰণমেন ট্ৰাইএথলন সম্পূৰ্ণ কৰা আটাইতকৈ দ্ৰুত অসমীয়া হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আজাৰ দীপন মেধী । উল্লেখ্য যে,ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত আইৰণমেন ট্ৰাইএথলন শীৰ্ষক বিশ্ববিখ্যাত প্ৰতিযোগিতাত আছিল দক্ষিণ চীন সাগৰত ৩.৮ কিলোমিটাৰ সাঁতোৰ তাৰ পিছত ১৮০ কিলোমিটাৰ চাইক্লিং আৰু ৪২.২ কিলোমিটাৰ পূৰ্ণ মাৰাথন দৌৰ । সাঁতোৰ,দৌৰ আৰু চাইকেলিং সৰ্বমুঠ ১৩ ঘন্টা ১১ মিনিট ২৩ চেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সফলতাৰে এই দুঃসাহসিক প্ৰতিযোগিতা সম্পূৰ্ণ কৰি 'আইৰণমেন' উপাধি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দীপনে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বেও ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আইৰণমেন ৭০.৩ কলম্বো প্ৰতিযোগিতাও সম্পূৰ্ণ কৰি আটাইতকৈ দ্ৰুত অসমীয়া ক্ৰীড়াবিদ হিচাপে নতুন ইতিহাস গঢ়িছিল দীপন মেধীয়ে । এই সন্দৰ্ভত খেলুৱৈ দীপনে কয়, " ৰাতিয়ে দিনে মই অনুশীলন কৰিছো । ঠাণ্ডাৰ সময়তো কৰিছিলো । সপোন আছে আৰু ডাঙৰ কৰা । ১৭ ঘন্টাৰ ভিতৰত কৰিলে এই টাইটেল পোৱা যায় । মই ১৩ঘন্টা ১১ মিনিট সম্পূৰ্ণ কৰিছো । ৯২ দেশৰ পৰা ৫ হাজাৰ খেলুৱৈ অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল । ভাৰতৰ পৰা ৫-৬ জনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । মোৰ পৰিয়ালে মোক সহযোগ কৰিছিল আৰু মোৰ দলটোৱে মোক বহুত সহায় কৰিছে । "
উল্লেখ্য যে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰাইএথলন মঞ্চত দীপনৰ এই ধাৰাবাহিক সাফল্যই ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে বিশ্ব মঞ্চত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰীড়াবিদসকলৰ উপস্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, শৃংখলাবদ্ধতাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি এই সাফল্যক আগন্তুক প্ৰজন্মৰ ক্ৰীড়াবিদসকলৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণা বুলি অভিহিত কৰিছে । ইফালে শনিবাৰে স্বগৃহত খেলুৱৈগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পাছেত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজ তথা শুভাকাংক্ষীয়ে ।
