ETV Bharat / sports

অসমৰ পৰম্পৰাগত খেল: আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতো নাওখেলক জীয়াৰ ৰখাৰ প্ৰয়াস

পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰঘাটত ৮৩ সংখ্যক নাওখেল প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন । ৰাজ্য় হৈ থকা এনে নাওখেলৰ আছে ঐতিহ্য়...সাংবাদিক মিৰাজুল হকৰ সহযোগত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন...

Nao Khel competition in Pagladiya River Nalbari
পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰঘাটত ৮৩ সংখ্যক নাওখেল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 2:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী/ নলবাৰী : অসমৰ পৰম্পৰাগত খেলসমূহৰ ভিতৰত নাওখেল অন্যতম ৷ নদীমাতৃক ৰাজ্যখনত এইবিধ পৰম্পৰাগত খেল সাধাৰণতে ভাদ-আহিনত চাৰিওফালে বানপানী শুকুৱাৰ পিচত অনুষ্ঠিত হয় ৷

নাওখেল হৈছে অসমৰ নদীমাতৃক সংস্কৃতিৰ লগত গভীৰভাৱে জড়িত আৰু জনপ্ৰিয় পৰম্পৰাগতভাৱে পানীত আয়োজন কৰা খেল । ৰাজ্য়খনত সাধাৰণতে এই সময়ছোৱাত বানৰ তাণ্ডৱ হ্ৰাস পায় । পথাৰৰ কামো বিশেষ নাথাকে । শ্য়ামলী হ'বলৈ ধৰা পথাৰলৈ চাই কৃষকেও মুকলি মনেৰে এনে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ।

পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰঘাটত ৮৩ সংখ্যক নাওখেল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

যদিও আজিকালি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত ধনৰ টোপোলা আগবঢ়ায় তথাপি খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলে ধনতকৈ গীত গোৱাৰ আনন্দহে বেছিকৈ লাভ কৰে । কাৰণ এইবিধ খেলৰ সৈতে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে জড়িত গীতবোৰো সংস্পৃক্ত হৈ থাকে । নাওখেলৰ লগত এবিধ লোকগীতি সাহিত্যৰো সৃষ্টি হৈছে ৷ এইধৰণৰ খেল সাধাৰণতে নামনি অসমত নাওখেল এই সময়ত বেছিকৈ অনুষ্ঠিত হয় ।

নামনিৰ বিশেষকৈ বৰপেটাৰ কলগাছিয়া, নলবাৰীৰ উলাবড়ী, গোৱালপাৰা,কামৰূপৰ শুৱালকুছি, ছয়গাঁও, হাজো আদি ঠাইৰ লগতে বিভিন্ন চৰ-চাপৰি অঞ্চলত নাওখেল অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীয় অধ্যুষিত বৃহত্তৰ কুলশী অঞ্চলবাসীৰ জন-জীৱনৰ আয়ুসৰেখা কুলশী নৈত আয়োজন কৰা পৰম্পৰাগত নাওখেল প্ৰতিযোগিতাই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতক্ৰম কৰিছে । উল্লেখ্য় যে ১৯৭৩ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কুলশী নৈত নাওখেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ অৱেশ্য়ে ঠায়ে ঠায়ে আন সময়তো এনে খেলৰ আয়োজন কৰি আহিছে ।

নলবাৰীৰ বৰভাগ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত উলাবড়ীৰ হিতসাধিনী পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যত পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰঘাটত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় পৰাম্পৰাগত ৮৩ সংখ্যক নাওখেল প্ৰতিযোগিতা । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত ২ নং লোহাৰকাঠাৰ (শইকীয়া পাৰা) আকাশীতৰা নাওখনে চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে । তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ ফাইনেল খেলত আধিয়াৰপাৰাৰ জোনতৰা নাওখনক পৰাস্ত কৰে আকাশীতৰাই ।

Nao Khel competition in Pagladiya River Nalbari
পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰঘাটত ৮৩ সংখ্যক নাওখেল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বৰ পৰাই নাওখেল আৰু নাওখেলৰ গীতে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে । অসমৰ নদীপ্রধান সংস্কৃতি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নাও চলোৱা নাৱৰীয়াসকলৰ জীৱন, সংগ্ৰাম আৰু আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰা এই গীতসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পায় । ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা অসমৰ অন্যতম ক্ৰীড়া সংস্কৃতি নাওখেলক জীয়াৰ ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে নলবাৰীত আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতে দুই বয়োজ্যেষ্ঠই গালে, "অ' অ' ঢৌ দেখি হালি পৰে গা/অ' হে গুৰিয়াল/ কাষে চাপাই দিয়া নাও/নলবাৰীতে গেছিলো জাপি আনিম বুলি/ জাপি নাপে আপী আনলু বিয়া কৰাম বুলি...৷’’

এই নাওখেল উপভোগ কৰিবলৈ বছৰটো অপেক্ষা কৰি থকা নলবাৰীৰ বৰভাগ আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজ পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰত সমবেত হয় । মঞ্চত নাওখেলৰ গীত পৰিৱেশন কৰা হয় । আনহাতে নৈৰ বুকুত বৈঠা মাৰি খেলুৱৈৰ পাৰভঙা উচাহত নাচি উঠে । পাগলাদিয়াৰ দুয়োপাৰে ৰাইজৰ হৰ্ষোল্লাষৰ মাজতে খেলুৱৈ সকলে বঠা মাৰে ।

Nao Khel competition in Pagladiya River Nalbari
পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰঘাটত ৮৩ সংখ্যক নাওখেল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

এই নাওখেল প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি গণেশ তামুলীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী সভাত বিজয়ী নাওখনক প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰয়াত নবীন চন্দ্ৰ তামুলী আৰু ৰশ্মিবালা তামুলী সোঁৱৰণী ২৫,০০১ টকাৰ লগতে পিতলৰ কলহ আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ প্ৰয়াত অনিৰাম কাকতি সোঁৱৰণী ১৫,০০১ টকা আৰু পিতলৰ কলহ প্ৰদান কৰা হয় । প্ৰতিযোগিতাৰ লগত সংগতি ৰাখি অঞ্চলটোৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত কৃতিত্বৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক অভিনন্দন জনোৱা হয় ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্য়োক্তাই কয়, "ক্ৰীড়াৰ মাজেৰে আমি শান্ত স্থাপন কৰিব পাৰো । উলাবড়ীৰ নাওখেনে এইক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ৮৩ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে এই নাওখেল প্ৰতিযোগিতাখনিয়ে ।"

আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াৰ মাজত আয়োজন কৰি অহা এই প্ৰতিযোগিতাৰ সংখ্য়া লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে । তথাপি কিছু ঠাইত আয়োজকসকলে প্ৰত্য়াহ্বানৰ মাজতো এই পৰম্পৰা অব্য়াহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা অব্য়াহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক:অৰুণাচলৰ দুই মহিলা টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈৰ ভাৰতীয় এছিয়ান গেমছ দলত স্থান লাভ, মুখ্য়মন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ শুভেচ্ছা

ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱসত হকীৰ যাদুকৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

TAGGED:

নলবাৰী
পৰম্পৰাগত খেল
নাওখেল
NAO KHEL IN PAGLADIYA RIVER
NAO KHEL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.