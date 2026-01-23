১০ টা দলৰ অংশগ্ৰহণৰে আৰম্ভ অসম টি গ'ল্ডেন কাপ মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা
চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্য়ৰে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ।
Published : January 23, 2026 at 9:11 PM IST
মৰাণ : চাহ বাগিচাৰ মহিলা খেলুৱৈসকলক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় বাৰ্ষিক সদৌ অসম ভিত্তিত আন্তঃ চাহ বাগিচা অসম টি গ'ল্ডেন কাপ মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । এইবাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লেপেটকটা চাহ বাগিচা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাখনি ।
অসম চাহ জনগোষ্ঠী ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক সন্থাৰ উদ্যোগত, অসম ফুটবল সন্থাৰ তত্বাৱধানত আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে গ'ল্ডেন কাপ মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ।
অসমৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচাৰ মুঠ ১০ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত আৰম্ভণিৰ দিনটোত ৪ খনকৈ খেল অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰতিযোগিতাখনিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চাজন নায়কে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী যোগেন মহন, বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে আন কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ।
চাহ বাগিচাৰ খেলুৱৈক উৎসাহিত কৰিব :
সদৌ অসম ভিত্তিত আন্তঃ চাহ বাগিচা অসম টি গ'ল্ডেন কাপ মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে কয়, "চাহ বাগিচাৰ মহিলাসকলক লৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত থাকি ভাল লাগিছে । এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ মহিলা খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতিভা উজলি উঠিছে । চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । এইবাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখন ৰাজ্যৰ পাঁচজনকৈ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।"
১০ টা দলৰ অংশগ্ৰহণ:
তৃতীয় বাৰ্ষিক সদৌ অসম ভিত্তিত আন্তঃ চাহ বাগিচা অসম টি গ'ল্ডেন কাপ মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাক লৈ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি পৰাগ দত্তই কয়, "আজি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মহান নেতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম দিনটোত এই প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেদি চাহ বাগিচা অঞ্চলত থকা উদ্যমী মহিলাসকলক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকল আগবাঢ়ি যাব । ৰাজ্যখনৰ মুঠ ১০ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাত ।"