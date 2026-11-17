আগৰতলাত ৭৫ সংখ্যক বি এন মল্লিক স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ
ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপাল ইন্দ্ৰসেনা ৰেড্ডী নল্লুৱে আগৰতলাত ৭৫ সংখ্যক বি এন মল্লিক মেম’ৰিয়েল অল ইণ্ডিয়া পুলিচ ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬-২৭ উদ্বোধন কৰে ।
Published : November 17, 2026 at 6:44 PM IST
তেজপুৰ : অসম ৰাইফলছে আয়োজন কৰা ৭৫ সংখ্যক বি এন মল্লিক স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সোমবাৰে আগৰতলাৰ উমাকান্ত ষ্টেডিয়ামত বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় । সৰ্বভাৰতীয় আৰক্ষী ক্ৰীড়া নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ (AIPSCB) উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপাল ইন্দ্ৰসেনা ৰেড্ডী নল্লুৱে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী, ত্ৰিপুৰাৰ আইন-শৃংখলা বিভাগ আৰু কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ মহাপৰিদৰ্শকসকলকে ধৰি কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠানটোৱে বিভিন্ন নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু আইন-শৃংখলা ৰক্ষাকাৰী সংস্থাৰ মাজত থকা সমন্বয় আৰু সৌহাৰ্দ্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ।
Hon’ble Governor of Tripura, Shri Indra Sena Reddy Nallu, inaugurated the 75th BN Mullick Memorial All India Police Football Championship 2026–27 at Umakanta Stadium in Agartala, Tripura. The championship marks an important occasion for promoting sportsmanship, discipline, camaraderie and excellence among police forces across India. ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আগরতলার উমাকান্ত স্টেডিয়ামে ৭৫তম BN Mullick স্মারক সর্বভারতীয় পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬–২৭-এর শুভ উদ্বোধন করেন।— LokBhavan Tripura (@TripuraGovernor) November 16, 2026
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিসকলে শান্তি, ঐক্য, আশা আৰু ক্ৰীড়াসুলভ মনোভাৱৰ প্ৰতীক হিচাপে পাৰ চৰাই আৰু ৰঙীন বেলুন উৰুৱাই প্ৰতিযোগিতাখনৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰে । এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণকাৰী ফুটবল দলসমূহে নিজৰ খেলৰ দক্ষতা, প্ৰতিভা আৰু ক্ৰীড়াসুলভ মনোভাৱ প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
প্ৰতিযোগিতাৰ খেলসমূহত সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্বন (AIFF) আৰু ত্ৰিপুৰা ফুটবল সন্থাৰ (TFA) অভিজ্ঞ ৰেফাৰীয়ে দায়িত্ব পালন কৰিব ।বিশেষকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্মক ফুটবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ লগতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে উৎসাহিত কৰাই এই প্ৰতিযোগিতাৰ অন্যতম লক্ষ্য ।
Hon’ble Governor of Tripura, Shri Indra Sena Reddy Nallu, inaugurated the 75th BN Mullick Memorial All India Police Football Championship 2026–27 at Umakanta Stadium in Agartala, Tripura. The championship marks an important occasion for promoting sportsmanship, discipline, camaraderie and excellence among police forces across India. ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আগরতলার উমাকান্ত স্টেডিয়ামে ৭৫তম BN Mullick স্মারক সর্বভারতীয় পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬–২৭-এর শুভ উদ্বোধন করেন।— LokBhavan Tripura (@TripuraGovernor) November 16, 2026
ইয়াৰ জৰিয়তে যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত অনুশাসন, দলীয় সহযোগিতা, অধ্যৱসায় আৰু ক্ৰীড়াসুলভ মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ জৰিয়তে অসম ৰাইফলছে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়বদ্ধতা পুনৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।
ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰজন্মক গঠনমূলক কাম-কাজৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মাজত পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, সৌহাৰ্দ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি শক্তিশালী কৰাত এনে পদক্ষেপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ৭৫ সংখ্যক বি এন মল্লিক স্মাৰক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাৱান ফুটবলাৰসকলক আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।